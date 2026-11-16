Kräftiges Potenzial aus Sicht von TD Cowen: Analyst Andrew Kligerman bleibt für die Globe-Life-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 215 auf 218 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 160,74 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent. Der texanische Versicherer für Familien mit mittlerem Einkommen tritt an der Börse seit Monaten auf der Stelle.
Globe-Life-Aktie: TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 218 Dollar verspricht 36 Prozent
TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman bleibt bei „Buy“ für die Globe-Life-Aktie und hebt das Kursziel von 215 auf 218 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 160,74 US-Dollar sind das rund 36 Prozent Potenzial. Der Lebensversicherer hatte zuletzt seine Prognose gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Globe Life Inc.
- Handelssymbol
- GL (NYSE)
- Analyst
- Andrew Kligerman
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 218 US-Dollar (zuvor 215 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur Globe-Life-Aktie
Einer der größten Optimisten – Kligerman bleibt dabei
Andrew Kligerman zählt zu den Optimisten bei Globe Life. Im Sommer lag sein Ziel noch bei 225 US-Dollar.
Nach den Quartalszahlen im Oktober nahm TD Cowen das Ziel auf 215 US-Dollar zurück, nun folgt eine leichte Anhebung auf 218 US-Dollar. Die Kaufempfehlung blieb durchgehend bestehen.
Andere Häuser sind vorsichtiger: Wells Fargo sieht 180 US-Dollar, UBS 165 US-Dollar. Die Aktienanalyse von TD Cowen liegt damit am oberen Ende.
Die Argumente von Andrew Kligerman
Diese Punkte prägen die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman:
Prämien wachsen
Die Prämieneinnahmen stiegen im dritten Quartal um 7 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar.
Rückkäufe laufen
Globe Life kaufte im Quartal 1,1 Millionen eigene Aktien für 185 Millionen US-Dollar zurück – im Schnitt zu 175,61 US-Dollar, also über dem aktuellen Kurs.
Günstige Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 11 ist die Aktie im Branchenvergleich nicht teuer.
Gegenwind im Gesundheitsgeschäft
Verzögerungen bei der US-Behörde CMS und hohe Schadenfälle belasteten das Krankenversicherungsgeschäft.
Knapp verfehlt, Prognose gesenkt
Der operative Gewinn lag im dritten Quartal bei 4,84 US-Dollar je Aktie und damit knapp unter den erwarteten 4,87 US-Dollar. Der Nettogewinn sank auf 361,1 Millionen US-Dollar nach 387,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Zudem senkte Globe Life die Prognose für das Gesamtjahr. Die jährliche Überprüfung der Annahmen zu Sterblichkeit und Storno brachte dagegen einen Bewertungsgewinn von 120,5 Millionen US-Dollar vor Steuern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Andrew Kligerman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 218 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Globe Life Inc. (GL): Kaufen, Kursziel 218,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Andrew Kligerman). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Andrew Kligerman).
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