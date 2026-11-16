Globe-Life-Aktie: TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 218 Dollar verspricht 36 Prozent

Nach den Quartalszahlen im Oktober nahm TD Cowen das Ziel auf 215 US-Dollar zurück, nun folgt eine leichte Anhebung auf 218 US-Dollar. Die Kaufempfehlung blieb durchgehend bestehen.

Andere Häuser sind vorsichtiger: Wells Fargo sieht 180 US-Dollar, UBS 165 US-Dollar. Die Aktienanalyse von TD Cowen liegt damit am oberen Ende.