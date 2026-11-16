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Globe-Life-Aktie: TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 218 Dollar verspricht 36 Prozent

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman bleibt bei „Buy“ für die Globe-Life-Aktie und hebt das Kursziel von 215 auf 218 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 160,74 US-Dollar sind das rund 36 Prozent Potenzial. Der Lebensversicherer hatte zuletzt seine Prognose gesenkt.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur TD-Cowen-Einstufung der Globe-Life-Aktie: Buy, Kursziel 218 Dollar
Bild: Foto: Jakub Żerdzicki / Unsplash (Medium 1734); Grafik: aktiencheck.de
Rating TD Cowen (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 215 $)
218 $
Schlusskurs 13.11.2026
160,74 $
Abstand zum Kursziel
+35,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Globe Life Inc.
Handelssymbol
GL (NYSE)
Analyst
Andrew Kligerman
Bank
TD Cowen
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
218 US-Dollar (zuvor 215 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kräftiges Potenzial aus Sicht von TD Cowen: Analyst Andrew Kligerman bleibt für die Globe-Life-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 215 auf 218 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 160,74 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 36 Prozent. Der texanische Versicherer für Familien mit mittlerem Einkommen tritt an der Börse seit Monaten auf der Stelle.

TD Cowen zur Globe-Life-Aktie

Einer der größten Optimisten – Kligerman bleibt dabei

Andrew Kligerman zählt zu den Optimisten bei Globe Life. Im Sommer lag sein Ziel noch bei 225 US-Dollar.

Nach den Quartalszahlen im Oktober nahm TD Cowen das Ziel auf 215 US-Dollar zurück, nun folgt eine leichte Anhebung auf 218 US-Dollar. Die Kaufempfehlung blieb durchgehend bestehen.

Andere Häuser sind vorsichtiger: Wells Fargo sieht 180 US-Dollar, UBS 165 US-Dollar. Die Aktienanalyse von TD Cowen liegt damit am oberen Ende.

Die Argumente von Andrew Kligerman

Diese Punkte prägen die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Andrew Kligerman:

  1. Prämien wachsen

    Die Prämieneinnahmen stiegen im dritten Quartal um 7 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar.

  2. Rückkäufe laufen

    Globe Life kaufte im Quartal 1,1 Millionen eigene Aktien für 185 Millionen US-Dollar zurück – im Schnitt zu 175,61 US-Dollar, also über dem aktuellen Kurs.

  3. Günstige Bewertung

    Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 11 ist die Aktie im Branchenvergleich nicht teuer.

  4. Gegenwind im Gesundheitsgeschäft

    Verzögerungen bei der US-Behörde CMS und hohe Schadenfälle belasteten das Krankenversicherungsgeschäft.

Knapp verfehlt, Prognose gesenkt

Der operative Gewinn lag im dritten Quartal bei 4,84 US-Dollar je Aktie und damit knapp unter den erwarteten 4,87 US-Dollar. Der Nettogewinn sank auf 361,1 Millionen US-Dollar nach 387,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Zudem senkte Globe Life die Prognose für das Gesamtjahr. Die jährliche Überprüfung der Annahmen zu Sterblichkeit und Storno brachte dagegen einen Bewertungsgewinn von 120,5 Millionen US-Dollar vor Steuern.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Andrew Kligerman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 218 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Globe Life Inc. (GL): Kaufen, Kursziel 218,00 USD.

Quelle
Empfehlung von TD Cowen (Analyst Andrew Kligerman). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:41 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:41 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Andrew Kligerman).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.