Die Glencore Aktie (ISIN JE00B4T3BW64) notierte am Dienstag um 12:50 Uhr MEZ bei 5,35 Euro (Lang & Schwarz), nachdem der Rohstoffkonzern einen Liefervertrag für Lithium gemeldet hat: Der US-Produzent Empower hat laut seiner Mitteilung vom 23. November einen verbindlichen Vertrag mit Glencore über bis zu 100.000 Tonnen Lithium über zehn Jahre abgeschlossen. Der Kurs der Glencore Aktie hängt aber vor allem an einem anderen Rohstoff: Kupfer, das am selben Tag unter Druck steht.
Glencore Aktie: Lithium-Liefervertrag über bis zu 100.000 Tonnen – wie viel Batteriemetall steckt im Kupfer-Riesen?
Glencore sichert sich bis zu 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat vom US-Produzenten Empower. Die Glencore Aktie reagiert in einem schwachen Rohstoffumfeld: Kupfer steht unter Druck, die Nachfrage aus China bleibt verhalten.
Die Redaktion kann den Kurs aus einer Quelle belegen und nennt deshalb keine Tagesveränderung.
Der Auslöser
Was steckt hinter dem Lithium-Vertrag von Glencore und Empower?
Nach der Mitteilung geht es um batteriefähiges Lithiumcarbonat. Empower produziert es nach eigenen Angaben mit seiner Plattform „EmTECH Powered by LiMAX“, einem Verfahren zur direkten Lithiumgewinnung (Direct Lithium Extraction). Die Liefermengen sollen vorrangig US-Behörden und inländischen Industriekunden zugutekommen. Empower sieht den Vertrag als Schritt hin zur kommerziellen Produktion. Nicht öffentlich bekannt sind laut der ausgewerteten Quelle der Standort der Anlage, der Lieferbeginn, jährliche Mengen und der Preis.
Für Glencore ist der Vertrag Teil eines Musters: In den vergangenen Monaten meldeten laut Medienberichten auch Vulcan Energy, Sigma Lithium und T5 Smackover Partners Liefervereinbarungen mit dem Konzern. Als Rohstoffhändler und Produzent sichert sich Glencore damit Zugang zu einem Batteriemetall, mit dem der Konzern handeln kann, ohne selbst eine Mine zu betreiben.
Die Größenordnung bleibt überschaubar: Bis zu 100.000 Tonnen in zehn Jahren entsprechen im Mittel höchstens 10.000 Tonnen im Jahr. Das ist eine Redaktionsrechnung; tatsächliche Jahresmengen nennt die Quelle nicht.
Das große Bild
Warum bleibt der Kupferpreis für die Glencore Aktie wichtiger als Lithium?
Glencore ist einer der größten Kupfer- und Kobaltproduzenten der Welt und zugleich ein großer Rohstoffhändler; Lithium spielt bislang eine Nebenrolle. Entscheidend für die Glencore Aktie bleibt deshalb der Kupferpreis. Dreimonats-Kupfer an der LME bewegte sich am Dienstag bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 12.158,20 und 12.515,00 US-Dollar je Tonne und fiel zurück unter 12.200 US-Dollar (Newsquawk).
Als Gründe nennt Newsquawk eine schwache chinesische Nachfrage, die Sorge vor Zinserhöhungen der Fed, Zweifel an den KI-Investitionen und angeblich festgefahrene Kupfergespräche zwischen Antofagasta und China. Gewinne durch die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef verflüchtigten sich. Für Bergbaukonzerne bedeutet das: Je stärker der Kupferpreis nachgibt, desto kleiner wird das Polster der Produzenten, während die Kosten weitgehend fix sind.
|Merkmal
|Angabe
|ISIN
|JE00B4T3BW64
|Kurs (EUR)
|5,35
|Lithium-Vertrag
|bis zu 100.000 t Lithiumcarbonat, zehn Jahre
|LME-Kupfer, 3 Monate (USD je t)
|12.158,20–12.515,00
Kurs Lang & Schwarz, 24.11.2026, 12:50 Uhr MEZ; Kupferspanne bis 10:57 Uhr MEZ.
Quelle: ad-hoc-news.de; Newsquawk
Einordnung
Was bedeutet der Lithium-Vertrag für Anleger der Glencore Aktie?
Der Vertrag zeigt, dass Glencore sein Angebot an Batteriemetallen breiter aufstellt. Er verändert das Bild des Konzerns aber nicht. Die Ertragskraft hängt weiter an Kupfer, Kohle, Zink und dem Handelsgeschäft. Finanzielle Details, Marge und Absicherung des Vertrags sind nicht veröffentlicht, sodass sich daraus keine Gewinnwirkung ableiten lässt. Wer die Aktie beobachtet, achtet daher auf Kupferpreis, Nachfragedaten aus China und die nächsten Unternehmensmeldungen; Termine nennt die ausgewertete Quelle nicht.
Häufige Fragen zur Glencore Aktie
Was hat Glencore mit Empower vereinbart? Einen verbindlichen Vertrag über bis zu 100.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumcarbonat über zehn Jahre, bekanntgegeben am 23. November 2026.
Wie steht die Glencore Aktie aktuell? Um 12:50 Uhr MEZ am 24. November 2026 lag der Kurs bei 5,35 Euro (Lang & Schwarz, eine Quelle).
Warum ist der Kupferpreis für Glencore so wichtig? Glencore ist einer der großen Kupferproduzenten; die Erlöse schwanken mit dem Preis. Kupfer fiel am Dienstag unter 12.200 US-Dollar je Tonne.
Welche Rolle spielt Lithium bei Glencore? Bislang eine kleinere. Der Vertrag erweitert das Angebot, ersetzt aber nicht das Kupfergeschäft.
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