Nach der Mitteilung geht es um batteriefähiges Lithiumcarbonat. Empower produziert es nach eigenen Angaben mit seiner Plattform „EmTECH Powered by LiMAX“, einem Verfahren zur direkten Lithiumgewinnung (Direct Lithium Extraction). Die Liefermengen sollen vorrangig US-Behörden und inländischen Industriekunden zugutekommen. Empower sieht den Vertrag als Schritt hin zur kommerziellen Produktion. Nicht öffentlich bekannt sind laut der ausgewerteten Quelle der Standort der Anlage, der Lieferbeginn, jährliche Mengen und der Preis.

Für Glencore ist der Vertrag Teil eines Musters: In den vergangenen Monaten meldeten laut Medienberichten auch Vulcan Energy, Sigma Lithium und T5 Smackover Partners Liefervereinbarungen mit dem Konzern. Als Rohstoffhändler und Produzent sichert sich Glencore damit Zugang zu einem Batteriemetall, mit dem der Konzern handeln kann, ohne selbst eine Mine zu betreiben.