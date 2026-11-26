Für Rohstoffaktien war der Herbst hart, der Donnerstag bringt eine Atempause. Die Glencore-Aktie (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Symbol London: GLEN, Symbol Deutschland: 8GC, US-Symbol: GLNCY) gewinnt am Vormittag 3,90 Prozent auf 449,10 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern.
Glencore-Aktie FTSE 350 Gewinner: Kupfer und Edelmetalle drehen – der Rohstoffriese gewinnt knapp 4 Prozent zurück
Die Glencore-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 3,9 Prozent auf 449 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Die Metallpreise erholen sich, die Minenwerte führen den Londoner Markt an. Seit Anfang September hat die Aktie allerdings rund 29 Prozent verloren.
FTSE 350 Gewinner Glencore
Warum die Glencore-Aktie steigt: Die Metallpreise erholen sich
Eine eigene Nachricht hat Glencore am Donnerstag nicht. Der Kurs folgt den Rohstoffen.
Gold, Silber, Platin und Palladium legen zu, auch Kupfer notiert fester. In London stehen die Bergbauwerte geschlossen an der Spitze des Marktes, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte die Glencore-Aktie noch 9 Pence verloren und bei 432,25 Pence geschlossen.
Das Unternehmen hilft selbst nach: Am Mittwoch kaufte Glencore 7,44 Millionen eigene Aktien zurück, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Das Rückkaufprogramm läuft seit Monaten.
Hintergrund
Bergbau und Handel: Was Glencore von anderen Minenkonzernen unterscheidet
Glencore fördert Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel und Kohle – und handelt zugleich mit Rohstoffen. Dieses Handelsgeschäft soll 2026 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mehr als 5 Milliarden Dollar liefern. In den ersten neun Monaten produzierte der Konzern 598.600 Tonnen Kupfer, 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet er einen Wert am unteren Ende der Spanne von 810.000 bis 870.000 Tonnen. Seit Mitte Oktober ist die Aktie zusätzlich in Australien notiert.
Kupferpreis
Der Gewinn im Bergbau hängt vor allem an Kupfer. Jede Preisbewegung schlägt durch.
Handel
Das Handelsgeschäft verdient auch in schwankenden Märkten und stabilisiert das Ergebnis.
Rückkäufe
Der Konzern kauft fast täglich eigene Aktien.
Investorentag
Glencore hat ein jährliches Investoren-Update angekündigt. Dort werden Aussagen zu Produktion und Kapitalverwendung erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Glencore plc
- Geschäft
- Bergbau und Rohstoffhandel
- ISIN
- JE00B4T3BW64
- WKN
- A1JAGV
- Symbol London / Deutschland
- GLEN / 8GC
- US-Symbol
- GLNCY
- Kurs London
- 449,10 Pence (+3,90 %)
- Kupferprognose 2026
- unteres Ende von 810.000 bis 870.000 Tonnen
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Glencore-Aktie
Warum ist die Glencore-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Weil sich die Metallpreise erholen und Bergbauaktien in London geschlossen zulegen.
Warum war die Aktie zuvor gefallen?
Vor allem wegen des Kupferpreises, der seit Anfang September von knapp 7 auf rund 5,60 Dollar je Pfund sank.
Kauft Glencore eigene Aktien zurück?
Ja. Am 25. November waren es 7,44 Millionen Stück.
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