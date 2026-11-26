Gold, Silber, Platin und Palladium legen zu, auch Kupfer notiert fester. In London stehen die Bergbauwerte geschlossen an der Spitze des Marktes, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus. Am Mittwoch hatte die Glencore-Aktie noch 9 Pence verloren und bei 432,25 Pence geschlossen.

Das Unternehmen hilft selbst nach: Am Mittwoch kaufte Glencore 7,44 Millionen eigene Aktien zurück, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Das Rückkaufprogramm läuft seit Monaten.