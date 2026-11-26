Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums (BMG, Stand 10.07.2026) soll das Gesetz die Beitragssätze ab 2027 stabilisieren. Ohne Reform hätte der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Krankenkassen von 3,8 Prozent (2027) auf 4,8 Prozent (2030) steigen können. Bei einem Bruttoeinkommen von 3.500 Euro entspricht das laut BMG rund 400 Euro Mehrbelastung im Jahr. Die Finanzlücke der gesetzlichen Krankenversicherung beziffert das Ministerium auf rund 19 Milliarden Euro im Jahr 2027 und rund 44 Milliarden Euro bis 2030. Etwa 70 Prozent der Entlastung 2030 sollen aus der Begrenzung von Ausgaben bei den Leistungserbringern kommen.

Eine Finanzkommission Gesundheit hatte mit 66 einstimmigen Empfehlungen ein Entlastungspaket von bis zu 63,9 Milliarden Euro bis 2030 vorgeschlagen. Die 64 Milliarden Euro sind damit eine Empfehlung der Kommission – das Gesetz selbst ist kleiner angelegt.