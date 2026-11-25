Nach Angaben der EU-Kommission tauschten die drei Unternehmen von März 2019 bis März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihr Geschäft mit einem großen Konsumgüterkunden aus, darunter geplante Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF teilten darüber hinaus Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft. Alle drei Unternehmen räumten ihre Beteiligung ein und kooperierten, die Bußen fielen deshalb niedriger aus. Die drei Konzerne stehen für etwa die Hälfte des europäischen Duftstoffmarktes.