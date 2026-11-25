Die Givaudan Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten SMI-Verlierern: Das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers schloss 2,32 Prozent tiefer bei 4.002,00 Franken. Am Vormittag hatte der Titel bei 4.148,00 Franken noch ein 52-Wochen-Hoch erreicht. Zwischen Tageshoch und Schlusskurs liegen rund 3,5 Prozent.
Givaudan Aktie: SMI-Verlierer nach Kartellstrafe – vom Jahreshoch in den Absturz
Die Givaudan Aktie verliert am Mittwoch 2,32 Prozent und ist zweitgrößter SMI-Verlierer. Am Vormittag markierte der Titel noch ein Jahreshoch, dann verhängten die EU und Großbritannien Kartellbußen gegen den Duftstoffhersteller.
SMI-Verlierer am Abend
Warum die Givaudan Aktie einbricht
Am Nachmittag wurde aus einem Tagesgewinner ein Verlierer. Der Grund kam aus Brüssel und London.
Die EU-Kommission hat gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Bußen von insgesamt 471,9 Millionen Euro verhängt. Den größten Anteil trägt Givaudan mit 252,4 Millionen Euro. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA legte rund 85 Millionen Pfund nach, davon 40,0 Millionen Pfund für Givaudan. Ebenfalls gebüßt wurden DSM-Firmenich und der US-Konzern International Flavors & Fragrances (IFF).
Givaudan Aktie: Das wirft die EU dem Konzern vor
Nach Angaben der EU-Kommission tauschten die drei Unternehmen von März 2019 bis März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihr Geschäft mit einem großen Konsumgüterkunden aus, darunter geplante Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF teilten darüber hinaus Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft. Alle drei Unternehmen räumten ihre Beteiligung ein und kooperierten, die Bußen fielen deshalb niedriger aus. Die drei Konzerne stehen für etwa die Hälfte des europäischen Duftstoffmarktes.
Was es kostet
Givaudan beziffert Vergleichszahlungen und Rückstellungen auf rund 375 Millionen Franken: 278 Millionen für die Einigungen mit den Behörden, 47 Millionen für einen Vergleich in einer US-Zivilklage und 50 Millionen für mögliche Verpflichtungen aus laufenden Verfahren in anderen Ländern.
Wer geht
Maurizio Volpi, Chef des Riechstoffgeschäfts, gibt sein Amt zum Jahresende ab. Felix Mayr-Harting übernimmt am 1. Januar 2027. Eine zweite beteiligte Führungskraft tritt ebenfalls zum Jahresende zurück.
Was Givaudan sagt
Der Konzern akzeptiert die Feststellungen der Behörden und erklärt, sein Compliance-Programm verstärkt zu haben.
Einordnung: Wie schwer wiegt die Strafe für die Givaudan Aktie?
Die Summe ist erheblich, aber verkraftbar: Givaudan hat allein in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken erzielt. Ein Teil der Unsicherheit ist zudem vom Tisch. Das US-Justizministerium hat seine Untersuchung gegen Givaudan bereits im Januar 2026 ohne weitere Schritte eingestellt. Offen bleiben Verfahren in anderen Ländern und mögliche Schadenersatzforderungen von Kunden. Der Kursrückgang trifft eine Aktie, die seit Jahresbeginn rund 35 Prozent gewonnen hatte.
Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter?
Für den SMI-Verlierer Givaudan zählt nun, ob das operative Wachstum die Schlagzeilen überlagert. Im dritten Quartal war der Konzern organisch um 8,6 Prozent gewachsen. Die Jahreszahlen folgen Ende Januar 2027, dann dürfte auch klar werden, wie die Belastung verbucht wird.
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