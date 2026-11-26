Givaudan Aktie: SMI-Gewinner nach der Kartellstrafe – Anleger haken die Buße ab

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Givaudan Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,15 Prozent und zählt zu den SMI-Gewinnern. Einen Tag nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens setzt eine Gegenbewegung ein.

Die Givaudan Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers 1,15 Prozent höher bei 4.048,00 Franken. Am Mittwoch war die Aktie nach der Bekanntgabe von Kartellbußen um 2,32 Prozent auf 4.002,00 Franken gefallen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Givaudan Aktie wieder zulegt Die Strafe ist bekannt, die Summe beziffert. Für die Börse ist das besser als Ungewissheit. Die EU-Kommission hat Givaudan am Mittwoch mit 252,4 Millionen Euro gebüßt, die britische Wettbewerbsbehörde mit 40,0 Millionen Pfund. Der Konzern beziffert die gesamte Belastung aus Vergleichen und Rückstellungen auf rund 375 Millionen Franken und hat personelle Konsequenzen gezogen. Am Donnerstag hilft zudem der freundliche Gesamtmarkt: Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Givaudan Aktie am Donnerstagmorgen +1,15 % Kurs der Givaudan Aktie um 09.20 Uhr 4.048,00 CHF Kursverlust am Mittwoch -2,32 % Gesamtbelastung laut Givaudan rund 375 Mio. CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), cash.ch, Givaudan Givaudan Aktie: Die Hälfte des Verlusts ist aufgeholt Mit dem Anstieg holt die Givaudan Aktie etwa die Hälfte des Mittwochsverlusts auf. Vom 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, das der Titel am Mittwochvormittag noch erreicht hatte, ist der Kurs rund 2,4 Prozent entfernt. Operativ läuft das Geschäft: Im dritten Quartal wuchs Givaudan organisch um 8,6 Prozent. Was bei der Givaudan Aktie offen bleibt Weitere Verfahren: In anderen Ländern laufen Untersuchungen noch. Dafür hat Givaudan 50 Millionen Franken zurückgestellt.

Führungswechsel: Der Chef des Riechstoffgeschäfts gibt sein Amt zum Jahresende ab.

Reputation: Ob das Verfahren die Beziehungen zu Großkunden belastet, zeigt sich erst mit der Zeit. Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Givaudan hat den ersten Schreck verdaut. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 werden zeigen, wie die Belastung verbucht wird und ob das starke Wachstum anhält. Stammdaten der Givaudan Aktie Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

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