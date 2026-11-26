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Givaudan Aktie: Kartellkosten entsprechen 44% des erwarteten freien Cashflows

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:07 3 Min.

Die Givaudan-Aktie steigt trotz einer Kartellbelastung von rund 375 Millionen Franken über das Jefferies-Kursziel von 4.000 Franken.

Die Givaudan-Aktie (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker: GIN, SIX: GIVN) steigt um 42,00 Franken oder 1,05% auf 4.044,00 Franken. Damit handelt der Schweizer Duftstoffhersteller nach Bekanntgabe der Kartellvergleiche bereits 44 Franken über dem Kursziel von Jefferies. Analyst Charles Eden hat in seiner Givaudan-Aktienanalyse vom 25. November 2026 sein Urteil bestätigt: Kursziel 4.000 Franken, Rating "hold". Wie schwer die Vergleiche für den Konzern wiegen, zeigt vor allem eine Zahl: Die Belastung entspricht laut Charles Eden rund 44% des für 2026 erwarteten freien Cashflows. Was hinter den 375 Millionen Franken steckt Mehr als drei Jahre nach Beginn der Untersuchungen steht fest, was die Wettbewerbsbehörden in Brüssel und London von den drei Duftstoffherstellern Givaudan, Firmenich und IFF verlangen. Die Europäische Kommission verhängte Geldbußen von insgesamt 471,9 Millionen Euro. In Großbritannien summieren sich die Sanktionen gegen die drei Unternehmen auf rund 85 Millionen Pfund. Nach Einschätzung von Charles Eden trägt Givaudan den größten Teil der Belastung. Für die Schweizer selbst belaufen sich Vergleichszahlungen und damit verbundene Rückstellungen auf rund 375 Millionen Franken. Ein Blick auf die Zusammensetzung erklärt, weshalb diese Summe über die europäischen Kartellbußen hinausgeht. Auf die Vergleiche mit den Behörden entfallen nach Unternehmensangaben 278 Millionen Franken. Weitere 47 Millionen Franken betreffen einen zivilrechtlichen Vergleich in den USA. Hinzu kommen 50 Millionen Franken an Rückstellungen für mögliche Zahlungen in Ländern, in denen noch Verfahren laufen. Warum Charles Eden auf den freien Cashflow schaut Charles Eden setzt die 375 Millionen Franken in der Givaudan-Aktienanalyse von Jefferies zu zwei Größen ins Verhältnis. Die Summe entspricht rund 20% der Konsensschätzung für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahr 2026. Gemessen am erwarteten freien Cashflow sind es rund 44%. Der Abstand erklärt sich daraus, dass der freie Cashflow berücksichtigt, wie viel Geld nach den laufenden Investitionen tatsächlich übrig bleibt. Aus diesen Mitteln kann Givaudan unter anderem Dividenden finanzieren oder Schulden abbauen. Für Aktionäre ist dabei der Zeitpunkt wichtig. Die 44% beschreiben die Größenordnung der Belastung gemessen an einem erwarteten Jahreswert. Welcher Betrag 2026 tatsächlich abfließt, hängt von den Zahlungsterminen ab. Gerade die Rückstellungen von 50 Millionen Franken betreffen Verpflichtungen, deren endgültige Höhe sich erst im weiteren Verlauf der Verfahren zeigen wird. Die Aktie hat das Kursziel bereits überholt Mit den Vergleichen endet für Givaudan ein Teil der Ungewissheit, die den Konzern seit März 2023 begleitet hat. Die Verfahren der Europäischen Kommission und der britischen Wettbewerbsbehörde sind abgeschlossen, die daraus entstehenden Verpflichtungen beziffert. Das erleichtert Anlegern die Bewertung. Wie teuer die noch offenen Verfahren am Ende werden, bleibt der Unsicherheitsfaktor. An der Börse überwiegt aktuell der Kaufwille. Beim Kurs von 4.044,00 Franken liegt das Kursziel von Jefferies rund 1,09% unter der aktuellen Notierung. Charles Eden bleibt damit trotz des Kursanstiegs bei seiner abwartenden Einschätzung. Das Fazit der Givaudan-Aktienanalyse von Jefferies lautet unverändert: Kursziel 4.000 Franken, Rating "hold". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden. Wenn beim nächsten Parfümkauf jemand sagt "Das riecht teuer", kennen Sie jetzt die Zahl dazu. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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