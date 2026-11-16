Es ist das Treffen, auf das die Börsen seit Wochen schielen. Am Donnerstag, 19. November, kommen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zusammen – zum ersten Mal überhaupt zu dritt. Das Weiße Haus hatte das Treffen am Freitag angekündigt, der Kreml am Samstag Putins Teilnahme bestätigt, Peking am Montag nachgezogen. Bilateral kennen sich die drei gut: Xi hat Trump seit Oktober vergangenen Jahres dreimal getroffen, Putin seit 2013 mehr als 40-mal. Doch zu dritt saßen die Staatschefs der drei größten Atommächte noch nie an einem Tisch. Für Anleger stellt sich eine einfache Frage mit komplizierter Antwort: Was bedeutet das für mein Depot?
Gipfel von Shenzhen: Trump, Xi und Putin an einem Tisch – was der Dreiergipfel für DAX, Branchen und Ihr Depot bedeutet
Am Donnerstag treffen sich die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen zum ersten Mal zu dritt. Eine abgestimmte Tagesordnung gibt es nicht, Washington erwartet keine Vereinbarungen – und doch kann das Treffen Ölpreis, Chipaktien, Rüstungswerte und Exporteure bewegen. Die große Börsen-Analyse: drei Szenarien, die Gewinner und Verlierer jeder Variante und die Termine, die Anleger jetzt kennen müssen.
Die Ausgangslage
Ein Gipfel ohne Tagesordnung
Ungewöhnlich ist schon die Vorbereitung: Laut „Financial Times“ haben sich die drei Regierungen bewusst auf keine gemeinsame Tagesordnung verständigt. Jede Seite bringt ihre eigenen Prioritäten mit. Trump will über die Verringerung der Atomwaffenbestände sprechen – der Abrüstungsvertrag New START ist im Februar ausgelaufen. Ein hoher US-Beamter kündigte zudem Gespräche über den Iran-Krieg an, die Ukraine solle ausgeklammert werden, Vereinbarungen erwarte man nicht. Moskau sieht das anders und will über ein Ende des Ukraine-Kriegs reden. Eine japanische Zeitung titelte bereits, Shenzhen sei Xis „neues Jalta“. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies den Vergleich mit der Konferenz von 1945 zurück.
Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten.
Der Fahrplan
Vier Tage, die die Märkte bewegen
Szenarien für Anleger
Drei Ausgänge – drei Börsenwelten
Gipfel dieser Art liefern selten Verträge, aber oft Signale. Für die Börse lassen sich drei Varianten unterscheiden. Die Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Szenario 1: Viel Symbolik, wenig Substanz
Das Weiße Haus erwartet selbst keine Vereinbarungen. Bleibt es bei Fotos und allgemeinen Erklärungen, dürften sich die Märkte schnell wieder Nvidia, dem Anthropic-Börsengang und den Zinsen zuwenden. Kursfolgen: gering.
Szenario 2: Entspannungssignal
Gemeinsame Worte zu Atomwaffen, ein Fahrplan beim Iran-Krieg oder Zusagen bei Seltenen Erden würden Risikoprämien abbauen. Mögliche Profiteure: Fluggesellschaften, Chemie, Autobauer mit China-Geschäft, Konsumwerte. Unter Druck: Ölkonzerne, Rüstungswerte, Gold.
Szenario 3: Überraschung zulasten Europas
Eine Absprache über die Ukraine ohne Kiew und ohne Europa, wie von Merz befürchtet, würde Unsicherheit für europäische Aktien und den Euro bedeuten. Rüstungswerte könnten kurzfristig schwanken – in beide Richtungen.
Die Branchen-Landkarte
Wer auf Shenzhen besonders sensibel reagiert
Chips: Washington hat klargestellt, dass über Exportkontrollen nicht verhandelt wird. Für Nvidia, ASML und Infineon ist ein Durchbruch damit unwahrscheinlich – wohl aber die Frage, ob China Seltene Erden schneller liefert. Öl: Der Iran-Krieg steht auf der Agenda. Brent kostete am Montagmorgen rund 96 Dollar, im November ist der Preis bereits kräftig gefallen. Jedes Entspannungssignal könnte ihn weiter drücken. Rüstung: Rheinmetall hat seit dem Rekordhoch im Januar mehr als 60 Prozent verloren. Jede Nachricht über Friedensgespräche zur Ukraine wird hier sofort eingepreist. Exporteure: Der Handelsfrieden zwischen USA und China läuft nur bis 10. Januar 2027. Autobauer, Chemie und Maschinenbau hängen an stabilen Handelsbeziehungen.
Das große Bild
Die Weltordnung wird neu verhandelt – Europa schaut zu
Shenzhen steht für eine Verschiebung, die weit über diese Woche hinausreicht. Die drei Atommächte sprechen miteinander über Rüstungskontrolle, Nahost und Handel – Europa sitzt nicht am Tisch. Für die Börse heißt das: Geopolitik wird wieder zum eigenständigen Kursfaktor, neben Zinsen und Unternehmenszahlen. Wer in europäische Aktien investiert ist, hat ein besonderes Interesse daran, wie Washington, Peking und Moskau ihre Beziehungen ordnen. Denn die Antwort entscheidet über Energiepreise, Lieferketten, Verteidigungsbudgets und den Zugang zum chinesischen Markt.
Häufige Fragen zum Gipfel in Shenzhen
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin?
Am Donnerstag, 19. November 2026, in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels.
Worüber wird gesprochen?
Eine abgestimmte Tagesordnung gibt es nicht. Die USA wollen über Atomwaffen und den Iran-Krieg reden, Russland über die Ukraine. Wirtschaftlich steht die Umsetzung des Handelsabkommens von Busan im Mittelpunkt.
Welche Aktien reagieren am stärksten?
Besonders sensibel sind Ölwerte, Chip- und Halbleiteraktien, Rüstungswerte und Exporteure mit großem China-Geschäft.
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