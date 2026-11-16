Gipfel von Shenzhen: Trump, Xi und Putin an einem Tisch – was der Dreiergipfel für DAX, Branchen und Ihr Depot bedeutet

Es ist das Treffen, auf das die Börsen seit Wochen schielen. Am Donnerstag, 19. November, kommen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zusammen – zum ersten Mal überhaupt zu dritt. Das Weiße Haus hatte das Treffen am Freitag angekündigt, der Kreml am Samstag Putins Teilnahme bestätigt, Peking am Montag nachgezogen. Bilateral kennen sich die drei gut: Xi hat Trump seit Oktober vergangenen Jahres dreimal getroffen, Putin seit 2013 mehr als 40-mal. Doch zu dritt saßen die Staatschefs der drei größten Atommächte noch nie an einem Tisch. Für Anleger stellt sich eine einfache Frage mit komplizierter Antwort: Was bedeutet das für mein Depot?