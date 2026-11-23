Wie lautet die aktuelle Gilead Aktienprognose der Analysten? Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf; die Kursziele liegen überwiegend zwischen 170 und 200 Dollar. Mizuho hat sein Ziel am 23.11.2026 auf 182 Dollar angehoben.

Welches Kursziel hat die Gilead Aktie? Das höchste hier genannte Kursziel beträgt 200 Dollar (Needham, Scotiabank), das niedrigste 142 Dollar (Goldman Sachs). Der Durchschnitt der gelisteten Ziele liegt bei rund 181 Dollar.

Was erwartet Gilead für 2026? Das Unternehmen peilt einen Produktumsatz von 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar an; beim bereinigten Gewinn je Aktie steht wegen eines Einmalaufwands von 12,4 Milliarden Dollar eine negative Spanne von minus 1,20 bis minus 0,85 Dollar.

Wie hoch ist die Dividende der Gilead Aktie? Gilead zahlt 0,82 Dollar je Quartal, das sind 3,28 Dollar pro Jahr und rund 1,95 Prozent Rendite.

Welche Risiken hat die Gilead Aktie 2026/2027? Das wichtigste Risiko ist die staatliche Preisfestsetzung für Biktarvy ab 2028, dazu kommen die Konzentration auf HIV und Rückschläge in der Zelltherapie.