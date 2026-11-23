Die Gilead Sciences Aktie (ISIN US3755581036, Ticker GILD) notiert am Montag bei rund 170,6 Dollar, ein Plus von 1,8 Prozent, und damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 176,58 Dollar. Die Prognose der Analysten bleibt freundlich: Mizuho hat das Kursziel für die Gilead Aktie am 23.11.2026 von 170 auf 182 Dollar angehoben. Zusammen mit den Anhebungen nach den Quartalszahlen ergibt sich für 18 aktuelle Kursziele ein Durchschnitt von rund 181 Dollar.
Gilead Sciences Aktie Prognose: Mizuho hebt das Kursziel auf 182 Dollar – wie viel HIV-Wachstum steckt schon im Kurs?
Die Gilead Sciences Aktienprognose bleibt positiv: Mizuho hebt das Kursziel der Gilead Aktie von 170 auf 182 Dollar, die Unternehmensprognose 2026 wurde zuletzt angehoben. Zahlen, Konsens, Kursziele, Pipeline-Termine und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Gilead Sciences Inc.
- ISIN / Ticker
- US3755581036 / GILD (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 207 Mrd. US-Dollar
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 176,58 $ / 116,88 $
- Dividende
- 0,82 $ je Quartal (Ex-Tag 15.12.2026)
- Nächste Zahlen
- Q4/Gesamtjahr im Februar 2027 (Termin offen)
Stand: 23.11.2026, Kurs intraday, Nasdaq; Uhrzeit nicht angegeben
Seit Jahresbeginn hat die Gilead Aktie rund 39 Prozent zugelegt. Die Frage der Gilead Aktienprognose 2026/2027 lautet deshalb: Ist der Aufschwung bei HIV, Krebsmedikamenten und Leberleiden schon eingepreist – oder tragen Yeztugo, Trodelvy und die neue Zelltherapie-Pipeline weiter? Dem gegenüber steht ein bekanntes Risiko: Ab 2028 greift die staatliche Preisverhandlung für das Kernprodukt Biktarvy.
Kursziel von Mizuho
Mizuho hebt das Ziel am 23.11.2026 von 170 auf 182 Dollar. Das Rating und die Begründung der Studie konnten wir nicht belegen (zuletzt bekannt: „Outperform“ im November 2025).
Unternehmensprognose angehoben
Für 2026 erwartet Gilead einen Produktumsatz von 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar (zuvor 30,1 bis 30,4 Milliarden), getragen vom HIV-Geschäft.
Starke Q3-Zahlen
Bereinigter Gewinn je Aktie von 2,55 Dollar nach Konsens von rund 2,19 Dollar; HIV-Umsatz plus 18 Prozent auf 6,25 Milliarden Dollar (Gilead, 29.10.2026).
Bewertung
Das erwartete KGV liegt bei rund 20 (Forward), Gilead gehört damit zu den höher bewerteten Großkonzernen der Branche, aber unter Vertex.
Auslöser
Was ist bei der Gilead Aktie passiert?
Der konkrete Auslöser ist die Kurszielanhebung von Mizuho am Montag. Sie reiht sich in eine Serie von Anhebungen seit den Quartalszahlen vom 29.10.2026 ein: Am 30.10.2026 hoben unter anderem Wells Fargo (auf 190 Dollar), Morgan Stanley (183), Citigroup (188), Truist (181), UBS (195), BMO (184), Scotiabank (200), Cantor Fitzgerald (175) und Needham (200) ihre Ziele an. Jefferies folgte am 04.11.2026 mit 196 Dollar.
Die Börse hatte schon auf die Zahlen reagiert: Am 29.10.2026 stieg die Gilead Aktie um 4,0 Prozent auf 165,61 Dollar, am 30.10.2026 um weitere 3,9 Prozent auf 172,11 Dollar. Seither pendelt der Kurs zwischen rund 165 und 172 Dollar. Offen ist, ob die Aktie das Jahreshoch von 176,58 Dollar nun angreift.
Geschäftsmodell
Womit verdient Gilead Sciences sein Geld?
Gilead ist ein auf Virusinfektionen, Krebs und Lebererkrankungen spezialisierter Biotech-Konzern. Das HIV-Geschäft ist mit 6,25 Milliarden Dollar im dritten Quartal klar die Hauptumsatzquelle; allein das Medikament Biktarvy erlöste rund 4,1 Milliarden Dollar (plus 10 Prozent) und machte 2025 etwa die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Wachstum kommt vor allem aus der HIV-Prävention: Yeztugo (Lenacapavir) erzielte 305 Millionen Dollar, 31 Prozent mehr als im Vorquartal; Descovy wuchs um 49 Prozent auf rund eine Milliarde Dollar. Dazu kommen das Krebsmittel Trodelvy (506 Millionen Dollar, plus 42 Prozent), das Leberpräparat Livdelzi (203 Millionen Dollar, plus 93 Prozent) und die Zelltherapie von Kite (355 Millionen Dollar, minus 18 Prozent).
Zahlen und Guidance
Wie lauten die Zahlen und die Gilead Prognose 2026?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Gilead einen Gesamtumsatz von 8,30 Milliarden Dollar (plus 7 Prozent); der Produktumsatz stieg um 13 Prozent auf 8,29 Milliarden Dollar, ohne das Corona-Medikament Veklury sogar um 16 Prozent – nach Unternehmensangaben das stärkste Wachstum seit über einem Jahrzehnt. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 3,19 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,55 Dollar (Vorjahr 2,47 Dollar), die bereinigte operative Marge bei 50,2 Prozent. Nach den Rechnungslegungsregeln (GAAP) blieben 1,94 Dollar je Aktie nach 2,43 Dollar im Vorjahr.
Für 2026 hat Gilead die Prognose angehoben: Der Produktumsatz soll 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar erreichen, das HIV-Geschäft rund 12 Prozent wachsen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie steht trotzdem eine negative Spanne von minus 1,20 bis minus 0,85 Dollar – wegen 12,4 Milliarden Dollar Einmalaufwand für zugekaufte Forschung (unter anderem Arcellx und Tubulis). Ohne diesen Sondereffekt läge die Mitte der Spanne bei rund 8,93 Dollar. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate beträgt rund 12,9 Milliarden Dollar, die Gesamtschulden liegen bei 26,25 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende beträgt 0,82 Dollar (Rendite rund 1,95 Prozent).
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026 (Unternehmensprognose)
|2027e (Konsens)
|Produktumsatz / Umsatz
|29,4 Mrd. $ (Umsatz)
|31,0–31,3 Mrd. $ (Produktumsatz)
|32,9 Mrd. $ (Umsatz)
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|rund 8,15 $
|−1,20 bis −0,85 $ (inkl. 12,4 Mrd. $ Einmalaufwand)
|9,97 $
|Dividende je Aktie
|–
|3,28 $ (0,82 $ je Quartal)
|–
Die Konsensschätzungen stammen vom 23.10.2026, also vor der Anhebung der Unternehmensprognose, und sind nur eingeschränkt vergleichbar. Ein Konsens für 2028 liegt uns nicht vor.
Quelle: Gilead Sciences (Unternehmensprognose, 29.10.2026); Analystenkonsens, Stand 23.10.2026
Analysten
Wie lautet die Gilead Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist klar positiv: Zuletzt wurden 23 Kaufempfehlungen und 6 Halteempfehlungen gezählt (Stand 30.10.2026), eine andere Auswertung kommt auf 39 positive, 18 neutrale und ein negatives Votum. Das durchschnittliche Kursziel lag nach den Zahlen bei rund 164 bis 168 Dollar – seither wurden viele Ziele nochmals angehoben. Aus den hier gelisteten 18 Einzelzielen aus Oktober und November ergibt sich ein Durchschnitt von rund 181 Dollar (eigene Rechnung), das sind rechnerisch rund sechs Prozent über dem Kurs von 170,6 Dollar. Die Spanne reicht von 142 Dollar (Goldman Sachs, Hold) bis 200 Dollar (Needham, Scotiabank).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Mizuho
|k. A.
|182 $ (zuvor 170 $)
|23.11.2026
|TD Cowen
|Buy
|175 $ (zuvor 160 $)
|18.11.2026
|Barclays
|k. A.
|160 $
|17.11.2026
|Argus
|k. A.
|190 $
|12.11.2026
|Jefferies
|Buy
|196 $ (zuvor 185 $)
|04.11.2026
|Bernstein
|k. A.
|175 $
|02.11.2026
|Wells Fargo
|Overweight
|190 $ (zuvor 165 $)
|30.10.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|183 $ (zuvor 163 $)
|30.10.2026
|Citigroup
|Buy
|188 $ (zuvor 165 $)
|30.10.2026
|Truist
|Buy
|181 $ (zuvor 158 $)
|30.10.2026
|UBS
|Buy
|195 $ (zuvor 175 $)
|30.10.2026
|BMO
|Outperform
|184 $
|30.10.2026
|Scotiabank
|Sector Outperform
|200 $ (zuvor 177 $)
|30.10.2026
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|175 $ (zuvor 155 $)
|30.10.2026
|Needham
|Buy
|200 $
|30.10.2026
|Goldman Sachs
|Hold
|142 $ (zuvor 130 $)
|23.10.2026
|Bank of America
|Buy
|172 $ (zuvor 168 $)
|20.10.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|170 $ (zuvor 160 $)
|07.10.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. „k. A.“ = Rating oder Vorgängerziel liegt uns nicht belegt vor.
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Bewertung
Ist die Gilead Aktie im Branchenvergleich teuer?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate ist wegen der Einmalaufwände nicht aussagekräftig. Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das Forward-KGV der Gilead Aktie bei rund 20, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 6,4 bis 6,8. Im Branchenvergleich liegt Gilead damit über AbbVie (18,5), Amgen (16,8), Merck (17,6), Regeneron (11,9) und Bristol Myers Squibb (9,1), aber unter Vertex (29,0). Die Prämie begründen Analysten mit dem überdurchschnittlichen Wachstum im HIV-Geschäft und der hohen Marge.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Vertex
|29,0
|Gilead Sciences
|19,95
|AbbVie
|18,5
|Merck
|17,6
|Amgen
|16,8
|Regeneron
|11,9
|Bristol Myers Squibb
|9,1
Forward-KGV laut Branchendatenbank, Stichtag je Unternehmen zwischen dem 06.11. und 20.11.2026; nur als grobe Orientierung.
Quelle: Branchenvergleich Pharma/Biotech
Technik
Was zeigt der Chart der Gilead Aktie?
Der Kurs liegt deutlich über der 50-Tage-Linie (zuletzt rund 150 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 139,5 Dollar; Stand Ende Oktober 2026, seither dürften beide gestiegen sein). Als Unterstützungsbereich gilt die Zone um 165 bis 166 Dollar, in der die Aktie am 29.10. und am 20.11. schloss. Nach oben bildet das 52-Wochen-Hoch bei 176,58 Dollar den Widerstand. Der Relative-Stärke-Index lag Ende Oktober bei rund 62; ein aktueller Wert liegt uns nicht vor.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die Gilead Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|PrEP-Ausbau und Pipeline-Erfolge überkompensieren den IRA-Effekt
|195–200 $ (UBS, Needham, Scotiabank)
|Base
|Guidance wird erreicht, HIV wächst weiter
|rund 181 $ (Durchschnitt der gelisteten Ziele)
|Bear
|Preisdruck und Konzentration auf Biktarvy bremsen
|142–160 $ (Goldman Sachs, Barclays)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Gilead Aktie jetzt beobachten?
Mehrere Termine stehen an: Vom 12. bis 15.12.2026 präsentiert Gilead auf dem Hämatologie-Kongress ASH neue Daten, am 15.12.2026 ist der Ex-Dividendentag (Zahlung 30.12.2026), am 23.12.2026 fällt die FDA-Entscheidung zu Anito-cel, und am 02.02.2027 folgt der Entscheidungstermin für die wöchentliche Oral-Version von Yeztugo. Die Zahlen zum vierten Quartal erwartet der Markt im Februar 2027, ein genauer Termin ist uns nicht bekannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Gilead Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Gilead Aktienprognose der Analysten? Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf; die Kursziele liegen überwiegend zwischen 170 und 200 Dollar. Mizuho hat sein Ziel am 23.11.2026 auf 182 Dollar angehoben.
Welches Kursziel hat die Gilead Aktie? Das höchste hier genannte Kursziel beträgt 200 Dollar (Needham, Scotiabank), das niedrigste 142 Dollar (Goldman Sachs). Der Durchschnitt der gelisteten Ziele liegt bei rund 181 Dollar.
Was erwartet Gilead für 2026? Das Unternehmen peilt einen Produktumsatz von 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar an; beim bereinigten Gewinn je Aktie steht wegen eines Einmalaufwands von 12,4 Milliarden Dollar eine negative Spanne von minus 1,20 bis minus 0,85 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende der Gilead Aktie? Gilead zahlt 0,82 Dollar je Quartal, das sind 3,28 Dollar pro Jahr und rund 1,95 Prozent Rendite.
Welche Risiken hat die Gilead Aktie 2026/2027? Das wichtigste Risiko ist die staatliche Preisfestsetzung für Biktarvy ab 2028, dazu kommen die Konzentration auf HIV und Rückschläge in der Zelltherapie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt das Kursziel von Mizuho (182 US-Dollar, Studie vom 23.11.2026) und die Einschätzungen anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von Mizuho sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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