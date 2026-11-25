Technisch hat die Gilead Aktie den bisherigen Höchstschlusskurs von rund 174,48 Dollar (4. November 2026) und das 52-Wochen-Hoch von rund 176,58 Dollar hinter sich gelassen. Das Tageshoch am 24. November lag bei 179,68 Dollar. Ende Oktober hatte das Papier bei rund 160 Dollar sein damaliges Rekordhoch markiert, am 20. November lag der Schlusskurs noch bei 166,43 Dollar. Der Schub kam also innerhalb weniger Handelstage. Ob der Ausbruch trägt, zeigt sich an den Schlusskursen der kommenden Tage: Hält die Aktie die Zone um 176 Dollar, wäre das ein Zeichen von Stärke.