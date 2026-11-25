Die Gilead Aktie hat sich am Dienstag nach oben aus der Konsolidierung gelöst: Nach dem Schlusskurs von 170,59 US-Dollar am Montag stieg die Aktie von Gilead Sciences am 24. November 2026 um rund 4,7% auf etwa 178 Dollar und erreichte mit 179,68 Dollar im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf mehr als 47%. Diese Gilead Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rekord steckt, und die Gilead Aktie Prognose fragt, wie viel Spielraum nach oben bleibt.
Gilead Aktie Prognose: Allzeithoch bei rund 178 Dollar - hat die HIV-Rakete noch Treibstoff?
Die Gilead Aktie Prognose bekommt Rückenwind: Nach einem Plus von 4,7% erreicht die Aktie am 24. November 2026 ein Rekordhoch und liegt 2026 rund 47% im Plus. Die Gilead Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Ausbruch steckt, was Analysten sagen und welche Risiken bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Gilead Sciences, Inc.
- Ticker
- GILD (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 221 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 116,88 bis 179,68 USD
- Dividende
- 0,82 USD je Quartal, Stichtag 15.12., Zahlung 30.12.2026
- Nächste Zahlen
- Q4 2026 voraussichtlich 9. Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs: Nasdaq, Handelstag 24.11.2026; Vortagesschluss 170,59 USD
Was ist passiert?
Neue Rekordmarke nach Analysten-Rückenwind
Auslöser war keine neue Studie, sondern ein Bündel von Analystenstimmen. William Blair nahm die Bewertung der Gilead Aktie mit "Outperform" auf, ohne Kursziel, und verweist auf die Marktführerschaft bei HIV sowie das breiter werdende Portfolio. Als Stützen nennt Analyst Andy Hsieh laut Benzinga den Patentschutz für Biktarvy bis 2036 und ein Potenzial von 2,8 Mrd. Dollar für das Krebsmittel anito-cel. Bereits am Vortag hatte Mizuho das Kursziel von 170 auf 182 Dollar angehoben und die Einstufung "Outperform" bestätigt. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.
Die Stimmung bleibt dennoch zwiespältig: Auf Stocktwits war die Stimmung der Privatanleger zuletzt "bearish", trotz des Rekords.
Die Quartalszahlen
Das dritte Quartal: Umsatz und Gewinn über den Erwartungen
Gilead meldete für das dritte Quartal 2026 einen Produktumsatz von 8,3 Mrd. Dollar, deutlich über der Markterwartung von rund 7,8 Mrd. Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 Dollar, nach einer Konsensschätzung von 2,19 Dollar. Der HIV-Umsatz stieg um 18%, die Onkologie um 9%. Die liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere beliefen sich Ende September auf 6,4 Mrd. Dollar. Das GAAP-Ergebnis fiel laut Berichten schwächer aus als das bereinigte.
Gilead hob die Prognose für den Produktumsatz 2026 auf 31,0 bis 31,3 Mrd. Dollar an, zuvor waren 30,1 bis 30,4 Mrd. Dollar erwartet worden. Die Aktionäre erhalten für das vierte Quartal eine Dividende von 0,82 Dollar je Aktie, Stichtag ist der 15. Dezember, Zahlungstermin der 30. Dezember 2026.
Das Chartbild
Rekordhoch über 176 Dollar: Ausbruch nach oben
Technisch hat die Gilead Aktie den bisherigen Höchstschlusskurs von rund 174,48 Dollar (4. November 2026) und das 52-Wochen-Hoch von rund 176,58 Dollar hinter sich gelassen. Das Tageshoch am 24. November lag bei 179,68 Dollar. Ende Oktober hatte das Papier bei rund 160 Dollar sein damaliges Rekordhoch markiert, am 20. November lag der Schlusskurs noch bei 166,43 Dollar. Der Schub kam also innerhalb weniger Handelstage. Ob der Ausbruch trägt, zeigt sich an den Schlusskursen der kommenden Tage: Hält die Aktie die Zone um 176 Dollar, wäre das ein Zeichen von Stärke.
Das große Bild
Mittel- bis langfristig: HIV-Festung, Prävention und Onkologie
Das Fundament der Gilead Aktie ist die HIV-Sparte mit einem Umsatz von mehr als 21 Mrd. Dollar. Dazu kommen das neue Präventionsmittel Yeztugo, das Krebsmittel Trodelvy sowie die Zelltherapien Yescarta und Tecartus. Mittelfristig soll die Onkologie das Gewicht des Portfolios verbreitern, wie es auch William Blair betont. Die starke Bilanz mit 6,4 Mrd. Dollar Liquidität und die stabile Dividende sichern den Spielraum für Zukäufe.
HIV bleibt der Anker
Biktarvy ist laut William Blair bis 2036 patentgeschützt. HIV wächst im dritten Quartal weiter zweistellig.
Yeztugo als Wachstumshebel
Die Injektion zur HIV-Prävention erweitert den Markt über die Behandlung hinaus.
Onkologie mit Licht und Schatten
Trodelvy verfehlte in der Phase-3-Studie ASCENT-07 beim Brustkrebs das primäre Ziel. Positiv: anito-cel mit einem von William Blair geschätzten Potenzial von 2,8 Mrd. Dollar.
Termine
Was Anleger der Gilead Aktie jetzt beobachten
15. Dezember 2026: Dividendenstichtag, Zahlung am 30. Dezember.
Laufend: Entwicklung bei Yeztugo, anito-cel und Trodelvy.
9. Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin laut Datenanbieter, nicht vom Unternehmen bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Gilead Aktie
Warum steigt die Gilead Aktie auf ein Rekordhoch? Nach starken Q3-Zahlen und angehobener Umsatzprognose kamen am 24. November 2026 positive Analystenstimmen hinzu, darunter die Aufnahme der Bewertung durch William Blair mit "Outperform".
Wie hoch ist das Allzeithoch? Am 24. November 2026 erreichte die Aktie im Tagesverlauf 179,68 Dollar.
Wie lautet die Gilead Prognose für 2026? Produktumsatz von 31,0 bis 31,3 Mrd. Dollar.
Zahlt die Gilead Aktie Dividende? Ja, 0,82 Dollar je Aktie für das vierte Quartal, Zahlung am 30. Dezember 2026.
Ist die Gilead Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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