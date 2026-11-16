Schnelle Hilfe bei schwerer Depression: Canaccord-Genuity-Analyst Sumant Kulkarni bleibt bei „Buy“ für die GH-Research-Aktie und nennt ein Kursziel von 39 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 19,10 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 104 Prozent. Das irische Biotech-Unternehmen entwickelt GH001 gegen behandlungsresistente Depression.
GH-Research-Aktie: Canaccord-Analyst Sumant Kulkarni bleibt bei „Buy“ – Kursziel 39 Dollar für die Depressions-Hoffnung
Canaccord-Genuity-Analyst Sumant Kulkarni bleibt bei „Buy“ für die GH-Research-Aktie und nennt ein Kursziel von 39 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 19,10 US-Dollar sind das rund 104 Prozent Potenzial. GH001 soll gegen behandlungsresistente Depression helfen.
Steckbrief
- Unternehmen
- GH Research PLC
- Handelssymbol
- GHRS (Nasdaq)
- Analyst
- Sumant Kulkarni
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 39 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur GH-Research-Aktie
Starke Studiendaten – Kulkarni bleibt beim Kauf
Sumant Kulkarni setzt auf die Daten der Phase-2b-Studie mit GH001. Sein Kursziel liegt gut doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
GH001 ist eine inhalierbare Form des Wirkstoffs Mebufoten (5-MeO-DMT). Die Behandlung soll nur kurz dauern und schnell wirken.
Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht nach dem Ende des Zulassungsstopps der FDA den Weg in die Phase 3 frei.
Die Argumente von Sumant Kulkarni
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst Sumant Kulkarni stützt:
Deutliche Wirkung
In der Phase-2b-Studie sank der Depressionswert auf der MADRS-Skala im Vergleich zu Placebo um 15,5 Punkte.
Hohe Remissionsrate
57,5 Prozent der behandelten Patienten erreichten eine Remission.
FDA-Hürde genommen
Die FDA hat ihren Studienstopp für die USA im Januar 2026 aufgehoben.
Phase 3 startet
Die entscheidende Phase-3-Studie soll noch 2026 beginnen.
Ein langer Weg zur Zulassung
Bis zu einer möglichen Zulassung vergehen noch Jahre. Phase-3-Studien sind teuer und das Unternehmen erzielt noch keinen Umsatz.
Psychedelische Wirkstoffe werden von den Behörden besonders genau geprüft. Rückschläge bei Konkurrenten können auch GH Research belasten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst Sumant Kulkarni. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 39 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
GH Research PLC (GHRS): Kaufen, Kursziel 39,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sumant Kulkarni, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sumant Kulkarni, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.