Selten war der Zeitpunkt so heikel. Am Freitag ist Black Friday, das Weihnachtsgeschäft läuft an, und der Einzelhandel braucht jeden Euro. Genau jetzt, um 8:00 Uhr, legt das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) das Konsumklima für Dezember vor. Die Ausgangslage ist düster: Für November stand der Indikator bei minus 30,8 Punkten. Vor einem Jahr waren es minus 22,5.
GfK-Konsumklima vor Weihnachten: Minus 30,8 Punkte und kein Ende in Sicht – wann geben die Deutschen wieder Geld aus?
Heute um 8:00 Uhr kommt das Konsumklima für Dezember – mitten im Weihnachtsgeschäft und einen Tag vor Black Friday. Zuletzt lag der Indikator bei minus 30,8 Punkten, mehr als acht Punkte unter dem Vorjahr. Die Prognosen gehen weit auseinander. Warum die Deutschen sparen, obwohl sie die Konjunktur besser einschätzen, und was das für Handels-, Konsum- und Autoaktien bedeutet.
Das Rätsel
Die Wirtschaft wird besser gesehen – der eigene Geldbeutel nicht
Die deutschen Verbraucher senden seit Monaten ein widersprüchliches Signal. Es erklärt, warum der Konsum nicht anspringt.
Die Konjunkturerwartungen sind im Oktober zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Die Menschen trauen der deutschen Wirtschaft also wieder mehr zu. Doch die Einkommenserwartung sank auf minus 15,7 Punkte, und die Anschaffungsneigung verharrt seit rund vier Jahren auf einem Tief. Das Institut beschreibt es so: Die Verbraucher blickten zwar optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung, beim Blick in den eigenen Geldbeutel überwiege aber die Skepsis. Selbst der seit Oktober geltende Tankrabatt hat die Stimmung nicht gedreht.
Der Grund liegt auf der Hand. Die Energiekrise hat die Preise getrieben, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Wer erlebt, dass das Geld weniger wert wird, hält es zusammen. Die Sparneigung ist entsprechend hoch.
Die Prognosen
Warum die Schätzungen so weit auseinanderliegen
Für Dezember reichen die Erwartungen von minus 29,9 Punkten bis minus 32 Punkten. Eine solche Spanne ist ungewöhnlich und zeigt die Unsicherheit. Für eine leichte Erholung sprechen die gesunkenen Kraftstoffpreise und die bessere Konjunktureinschätzung. Dagegen sprechen die Börsenturbulenzen im November, die Aussicht auf steigende Zinsen und die neuen Zollpläne der USA. Die Umfrage umfasst rund 2.000 Verbraucherinterviews.
Ebenfalls um 8:00 Uhr veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Reallöhne für das dritte Quartal. Sie zeigen, ob die Lohnsteigerungen mit der Inflation Schritt halten – und damit, ob die Zurückhaltung der Verbraucher auf Gefühl oder auf harten Zahlen beruht.
Die Folgen für Aktien
Wer am deutschen Verbraucher hängt – und wer nicht
Einzelhandel und Onlinehandel
Für Händler ist das vierte Quartal das wichtigste des Jahres. Ein weiterer Rückgang des Konsumklimas würde die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft dämpfen. Preisbewusste Kunden begünstigen erfahrungsgemäß Discounter und Rabattaktionen – zulasten der Margen.
Autobauer
Größere Anschaffungen sind der erste Posten, der bei schlechter Stimmung verschoben wird. Der deutsche Markt ist für die Hersteller zwar nur einer von vielen, die Kaufzurückhaltung im Heimatmarkt bleibt aber ein Belastungsfaktor.
Banken
Eine hohe Sparneigung bringt Einlagen, dämpft aber die Nachfrage nach Konsumentenkrediten. Um 10:00 Uhr liefert die EZB die Zahlen zur Kreditvergabe im Euroraum.
Der DAX insgesamt
Die DAX-Konzerne erzielen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland. Das Konsumklima bewegt den Leitindex deshalb selten direkt. Für den MDAX und den SDAX mit ihren stärker binnenorientierten Unternehmen ist es bedeutsamer.
Häufige Fragen zum GfK-Konsumklima
Wann wird das GfK-Konsumklima veröffentlicht?
Am Donnerstag, 26. November 2026, um 8:00 Uhr. Der nächste Termin ist der 18. Dezember 2026.
Wie hoch ist das Konsumklima aktuell?
Für November lag der Indikator bei minus 30,8 Punkten, nach minus 30,6 im Oktober und minus 22,5 vor einem Jahr.
Was misst das Konsumklima?
Es fasst Einkommenserwartung, Anschaffungsneigung und Sparneigung zusammen und gilt als Frühindikator für den privaten Konsum im Folgemonat. Grundlage sind rund 2.000 Verbraucherinterviews pro Monat.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.