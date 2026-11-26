Die Konjunkturerwartungen sind im Oktober zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Die Menschen trauen der deutschen Wirtschaft also wieder mehr zu. Doch die Einkommenserwartung sank auf minus 15,7 Punkte, und die Anschaffungsneigung verharrt seit rund vier Jahren auf einem Tief. Das Institut beschreibt es so: Die Verbraucher blickten zwar optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung, beim Blick in den eigenen Geldbeutel überwiege aber die Skepsis. Selbst der seit Oktober geltende Tankrabatt hat die Stimmung nicht gedreht.

Der Grund liegt auf der Hand. Die Energiekrise hat die Preise getrieben, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Wer erlebt, dass das Geld weniger wert wird, hält es zusammen. Die Sparneigung ist entsprechend hoch.