Der German Bond Standard ist da: Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen (Kapitalmarkt KMU) hat am 18. November 2026 seinen Qualitätsstandard für klassische deutsche Mittelstandsanleihen veröffentlicht. Er soll nach Angaben von BondGuide und Anleihen-Finder der erste unabhängige, branchenübergreifende Standard dieser Art sein. Hintergrund ist die sehr unterschiedliche Qualität am Markt für KMU-Anleihen, die zuletzt durch Sanierungen und Zahlungsaufschübe in den Schlagzeilen stand.
German Bond Standard: Treuhänder, Covenants und Mindestkennzahlen für KMU-Anleihen - Macht der neue Standard Mittelstandsanleihen sicherer?
Der Verband Kapitalmarkt KMU hat den German Bond Standard veröffentlicht: Mindestgröße, Finanzkennzahlen, Treuhänder und Covenants sollen deutsche Mittelstandsanleihen vergleichbarer machen. Was die Kriterien bedeuten und was sie nicht garantieren.
Welche Kriterien enthält der German Bond Standard für Mittelstandsanleihen?
Der Standard ruht laut den Berichten auf vier Säulen. Die Entwicklung dauerte mehr als ein Jahr; beteiligt waren Börsen, Banken, Berater, Medien, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Investoren. Verbandspräsident Ingo Wegerich stellt ihn vor. Welche Emittenten sich dem Standard anschließen, nennen die Quellen bislang nicht, ebenso wenig ein Datum, ab dem er für Emissionen gelten soll.
|Säule
|Mindestanforderung
|Größe (mindestens 2 von 3)
|Umsatz über 100 Mio. €, Bilanzsumme über 75 Mio. €, Anleihevolumen mindestens 50 Mio. €
|Finanzkennzahlen (mindestens 3 von 5)
|Eigenkapitalquote über 25 %, EBIT-Zinsdeckung mindestens 3,0, EBITDA-Zinsdeckung mindestens 4,0, Nettoverschuldung/EBITDA höchstens 4,75, Schuldendienstdeckung über 1,25
|Treuhänder
|verpflichtend schon bei Emission, vertritt Gläubiger über die Laufzeit
|Mindest-Covenants
|Ausschüttungsbeschränkung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Drittverzug; Pflichtverstöße grundsätzlich Kündigungsgrund
|Transparenz
|testierter Jahresabschluss binnen 6 Monaten, Halbjahreszahlen binnen 4 Monaten, Investorencalls
Angaben laut BondGuide und Anleihen-Finder; der vollständige Standard wurde nicht eingesehen.
Quelle: BondGuide (18.11.2026, 10:30 Uhr), Anleihen-Finder (18.11.2026)
Was bringt ein Treuhänder für Anleihegläubiger?
Besonders hervorgehoben wird der Treuhänder oder gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger. Er vertritt die Anleger über die gesamte Laufzeit und überwacht im vertraglich festgelegten Umfang wesentliche Pflichten des Emittenten. In Sanierungsfällen, wie sie zuletzt bei mehreren Mittelstandsanleihen auftraten, entscheidet oft, ob Gläubiger geordnet verhandeln können. Ein Treuhänder von Beginn an gehört nach BondGuide zu den zentralen Vorgaben.
Die Covenants (Auflagen in den Anleihebedingungen) sollen Gläubiger vor Mittelabfluss und zusätzlicher Besicherung anderer Schulden schützen. Die Zinsdeckungsgrade zeigen, wie oft das operative Ergebnis die Zinslast abdeckt; ein EBITDA-Zinsdeckungsgrad von 4,0 bedeutet, dass das EBITDA die Zinsen viermal deckt.
Warum ist der Standard für den Markt für Unternehmensanleihen wichtig?
Kleine Emissionen von fünf bis 20 Millionen Euro mit Kupons von sieben bis zehn Prozent prägen derzeit das Neuemissionsgeschehen im Mittelstandssegment. Viele davon würden die Größenkriterien des Standards verfehlen. Der Standard definiert damit auch, was er nicht abdeckt: Er richtet sich an klassische, größere KMU-Anleihen. Für Anleger kann ein Siegel Orientierung bieten, ersetzt aber weder die Lektüre des Wertpapierprospekts noch eine eigene Bonitätsprüfung; Rating und Standard sind verschiedene Dinge.
Welche Termine gibt es zum German Bond Standard?
Am 19. November 2026 um 10:00 Uhr stellt der Verband den Standard in einem virtuellen Roundtable vor. Am 23. und 24. November folgen Pressetermine auf dem Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG, wo Kapitalmarkt KMU einen Stand hat. Der vollständige Standard soll auf kapitalmarkt-kmu.de als PDF verfügbar sein.
Häufige Fragen zum German Bond Standard
Was ist der German Bond Standard? Ein freiwilliger Qualitätsstandard des Verbands Kapitalmarkt KMU für klassische deutsche Mittelstandsanleihen mit Kriterien zu Größe, Kennzahlen, Covenants, Treuhänder und Transparenz.
Ist eine Anleihe nach dem German Bond Standard sicher? Nein. Der Standard erhöht Transparenz und Mindestschutz, ein Ausfallrisiko bis zum Totalverlust bleibt bestehen.
Was ist ein Treuhänder bei Anleihen? Eine Instanz, die die Interessen der Anleihegläubiger gemeinsam vertritt und Pflichten des Emittenten überwacht.
Gilt der Standard schon für laufende Mittelstandsanleihen? Dazu nennen die vorliegenden Quellen nichts; ein Anwendungsbeginn ist nicht angegeben.
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