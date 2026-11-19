Besonders hervorgehoben wird der Treuhänder oder gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger. Er vertritt die Anleger über die gesamte Laufzeit und überwacht im vertraglich festgelegten Umfang wesentliche Pflichten des Emittenten. In Sanierungsfällen, wie sie zuletzt bei mehreren Mittelstandsanleihen auftraten, entscheidet oft, ob Gläubiger geordnet verhandeln können. Ein Treuhänder von Beginn an gehört nach BondGuide zu den zentralen Vorgaben.

Die Covenants (Auflagen in den Anleihebedingungen) sollen Gläubiger vor Mittelabfluss und zusätzlicher Besicherung anderer Schulden schützen. Die Zinsdeckungsgrade zeigen, wie oft das operative Ergebnis die Zinslast abdeckt; ein EBITDA-Zinsdeckungsgrad von 4,0 bedeutet, dass das EBITDA die Zinsen viermal deckt.