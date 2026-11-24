Die Dimension des KI-Investitionsbooms sei historisch außergewöhnlich: Die Investitionen der großen Technologieunternehmen (Hyperscaler) würden für 2026 auf 790 Milliarden US-Dollar und für 2027 auf rund 1,2 Billionen US-Dollar geschätzt. Damit sich diese Investitionen langfristig rechnen würden, müssten Gewinne, Cashflows und Produktivität entsprechend steigen. Winzer warne insbesondere vor den Risiken einer kreditgetriebenen Überinvestition, die zu Überkapazitäten und späteren Kreditverlusten führen könnte. Auch die Europäische Zentralbank sehe entsprechende Gefahren und ziehe Parallelen zu früheren Boomphasen wie der Dotcom-Blase oder der Subprime-Krise.