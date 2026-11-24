Ist die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten nur ein vorübergehender Rückschlag oder ein erstes Warnsignal für den KI-Investitionsboom, fragt sich Gerhard Winzer, Chefvolkswirt von Erste Asset Management.
Gerhard Winzer: KI-Boom droht an Überinvestitionen zu scheitern
Nach dem Nasdaq-Einbruch warnt Winzer vor den Kreditrisiken des KI-Booms.
In der vergangenen Handelswoche habe der S&P 500 in Euro gerechnet 8,6% verloren, der Nasdaq sogar 10%. Die Kursverluste seien vor allem vom KI-Investitionsthema angeführt worden. Gerhard Winzer gehe in seinem aktuellen Marktkommentar der Frage nach, ob die Märkte lediglich überhöhte Bewertungen korrigieren oder bereits die Nachhaltigkeit des KI-Booms grundsätzlich infrage stellen würden.
Die Dimension des KI-Investitionsbooms sei historisch außergewöhnlich: Die Investitionen der großen Technologieunternehmen (Hyperscaler) würden für 2026 auf 790 Milliarden US-Dollar und für 2027 auf rund 1,2 Billionen US-Dollar geschätzt. Damit sich diese Investitionen langfristig rechnen würden, müssten Gewinne, Cashflows und Produktivität entsprechend steigen. Winzer warne insbesondere vor den Risiken einer kreditgetriebenen Überinvestition, die zu Überkapazitäten und späteren Kreditverlusten führen könnte. Auch die Europäische Zentralbank sehe entsprechende Gefahren und ziehe Parallelen zu früheren Boomphasen wie der Dotcom-Blase oder der Subprime-Krise.
Zusätzliche Risiken entstünden durch die hartnäckige Inflation, die den Handlungsspielraum der US-Notenbank begrenze. Gleichzeitig würden fallende Aktienkurse und steigende Finanzierungskosten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschärfen. Ein anhaltender Börsenrückgang könnte zudem den US-Konsum und damit die Realwirtschaft belasten.
Entscheidend sei für Winzer nicht der technologische Erfolg von KI, sondern die wirtschaftliche Tragfähigkeit der enormen Investitionen. Ob die aktuelle Korrektur lediglich ein Bewertungs-Reset oder ein erstes Zeichen für eine grundlegende Neubewertung des KI-Booms sei, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen. (Ausgabe vom 23.11.2026)
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