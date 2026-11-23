Die GEPVOLT Anleihe 2025/2032 (ISIN DE000A460DL7, WKN A460DL) zahlt 8,00 Prozent Kupon, notiert im Frankfurter Open Market bei 101,00 Prozent und rentiert damit laut BondGuide mit 7,25 Prozent pro Jahr. Die Zeichnung der 8-%-Anleihe der GEPVOLT SE aus Hilden läuft laut BondGuide bis etwa 2. Dezember 2026; das Volumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Mit dem Geld soll der Batteriespeicher „Spremberg“ in der Lausitz entstehen.
GEPVOLT Anleihe 2025/2032: 8 Prozent Kupon, Kurs bei 101 Prozent, Zeichnung bis etwa 2. Dezember – was steckt hinter dem Batteriespeicher-Zins?
Die 8-%-Anleihe 2025/2032 der GEPVOLT SE (ISIN DE000A460DL7) finanziert einen Batteriespeicher in Spremberg. Der Kurs liegt laut BondGuide bei 101 Prozent, die Rendite bei 7,25 Prozent. Was Prospekt, Sicherheiten und Risiken der Mittelstandsanleihe zeigen.
Diese Anleihe ist ein typisches Beispiel für den Markt der Mittelstandsanleihen: hoher Zins, kleines Volumen, Projektfinanzierung und kein Rating. Für Anleger gilt wie bei jeder Unternehmensanleihe, dass hohe Zinsen ein Risiko widerspiegeln. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei 3,32 Prozent (dpa-AFX, 23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ), die GEPVOLT-Anleihe also mit 7,25 Prozent mehr als doppelt so viel.
Die Kennzahlen
Welche Eckdaten hat die GEPVOLT-Anleihe 2025/2032?
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|GEPVOLT SE, Hilden
|ISIN / WKN
|DE000A460DL7 / A460DL
|Kupon
|8,00 % fest, halbjährlich (1. Januar, 1. Juli)
|Laufzeit
|bis 1. Januar 2033, Rückzahlung zu 100 %
|Volumen
|bis zu 20 Mio. €
|Stückelung
|1.000 €
|Rang
|nicht nachrangig, bedingt besichert
|Börse
|Frankfurter Open Market
|Rating
|keines
|Kündigungsrecht
|Emittent kann laut Anbieterangaben monatlich mit zwei Monaten Frist kündigen, Anleger haben kein ordentliches Kündigungsrecht
Maßgeblich sind allein der gebilligte Wertpapierprospekt (EU-Wachstumsprospekt) und die Anleihebedingungen.
Quelle: BondGuide (Stand 23.11.2026), Batteriespeicher-Report (Stand 11.09.2026, Anbieterangaben nicht geprüft)
Welche Sicherheiten hat die GEPVOLT-Anleihe?
Die Anleihe ist durch eine erstrangige Grundschuld auf dem Projektgrundstück in Spremberg, die Sicherungsübereignung der technischen Anlagenteile und die Abtretung von Projektforderungen besichert. Die Grundschuld lautet laut Batteriespeicher-Report auf 75.000 Euro. Eine Garantie, einen Letter of Comfort oder eine Kreditversicherung gibt es nach denselben Angaben nicht; Sicherheiten dürfen nur verwertet werden, wenn Gläubiger von mindestens 24 Prozent des ausstehenden Nennbetrags dies verlangen. Der Prospekt selbst stuft das Risiko, dass sich Sicherheiten schwer verwerten lassen, als hoch ein (Die Bewertung, 19.07.2026).
Was zeigt die Bilanz des Emittenten?
Laut Die Bewertung, die sich auf den Prospekt stützt, erzielte GEPVOLT 2024 einen Umsatz von rund 2,65 Millionen Euro und einen Jahresfehlbetrag von rund 363.900 Euro; der kumulierte Verlust liegt bei etwa 1,2 Millionen Euro bei rund 8,9 Millionen Euro Eigenkapital zum 31. Dezember 2024. Der Mittelverwendung zufolge fließen etwa 90 Prozent in Technik und Bau, jeweils rund 5 Prozent in Marketing und Vertrieb sowie in Liquiditätsreserve und Betriebsmittel. Eine externe Kontrolle der Mittelverwendung ist laut dem Bericht nicht vorgesehen.
Wie wird die GEPVOLT-Anleihe gehandelt?
Am 23. November 2026 um 14:34 Uhr notierte die Anleihe laut BondGuide bei 101,00 Prozent, bei einer Spanne von 100,00 bis 101,00 Prozent am Tag und einem Geld-/Briefkurs von 97,50 zu 100,00 Prozent. Die Rendite von 7,25 Prozent ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit bis 2033. Sie ist eine Berechnung bis zur Fälligkeit und gilt nur, wenn der Emittent zahlt. Weil der Handel im Open Market dünn sein kann, sind die Kurse nur eingeschränkt belastbar.
Der Emittent ist als Eigenemission aufgetreten; die Zeichnung erfolgt laut BondGuide bis etwa 2. Dezember 2026. Für das öffentliche Angebot gilt der gebilligte EU-Wachstumsprospekt; allein dessen Angaben sind maßgeblich. aktiencheck.de gibt keine Zeichnungsempfehlung.
Häufige Fragen zur GEPVOLT-Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der GEPVOLT-Anleihe? 8,00 Prozent pro Jahr, gezahlt halbjährlich am 1. Januar und 1. Juli bis zur Fälligkeit am 1. Januar 2033.
Ist die GEPVOLT-Anleihe sicher? Sie ist bedingt besichert, aber nicht garantiert; bei Zahlungsunfähigkeit droht der Totalverlust.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit.
Wo ist die GEPVOLT-Anleihe handelbar? Im Frankfurter Open Market; die Handelbarkeit kann eingeschränkt sein.
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