Am 23. November 2026 um 14:34 Uhr notierte die Anleihe laut BondGuide bei 101,00 Prozent, bei einer Spanne von 100,00 bis 101,00 Prozent am Tag und einem Geld-/Briefkurs von 97,50 zu 100,00 Prozent. Die Rendite von 7,25 Prozent ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit bis 2033. Sie ist eine Berechnung bis zur Fälligkeit und gilt nur, wenn der Emittent zahlt. Weil der Handel im Open Market dünn sein kann, sind die Kurse nur eingeschränkt belastbar.

Der Emittent ist als Eigenemission aufgetreten; die Zeichnung erfolgt laut BondGuide bis etwa 2. Dezember 2026. Für das öffentliche Angebot gilt der gebilligte EU-Wachstumsprospekt; allein dessen Angaben sind maßgeblich. aktiencheck.de gibt keine Zeichnungsempfehlung.