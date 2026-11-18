Der Netto-Cashflow der Holding soll von 2024 bis Ende 2026 kumuliert mehr als 7,6 Milliarden Euro erreichen. Damit dürfte nach Unternehmensangaben das Ziel von mehr als 11 Milliarden Euro für den gesamten Planzeitraum bis Ende 2027 übertroffen werden. Zusätzlich erwartet der Konzern aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis 2026 einen kumulierten Ergebnisbeitrag von mehr als 200 Millionen Euro.

Donnet führt die Entwicklung auf die konsequente Umsetzung des inzwischen vierten Strategieplans in Folge zurück. Die Generali-Aktie steht damit für einen Versicherer, der seine Ziele früher erreicht als angekündigt.