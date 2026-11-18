Generali hebt die Messlatte für den eigenen Strategieplan an: Der italienische Versicherer rechnet damit, alle Ziele der Periode 2024 bis 2027 zu übertreffen, wie Konzernchef Philippe Donnet am Mittwoch bei einer Investorenveranstaltung in London sagte. Für die Generali-Aktie (Handelssymbol ASG an der Xetra, ISIN IT0000062072) sind es die wichtigsten Zahlen seit den jüngsten Quartalsberichten.
Generali-Aktie: Versicherer will alle Plan-Ziele übertreffen - Gewinn je Aktie mit mehr als 14 Prozent im Jahr
Generali sieht sich beim Strategieplan 2024 bis 2027 klar vorn: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2026 um mehr als 14 Prozent jährlich wachsen, angepeilt waren 8 bis 10 Prozent. Die Dividende soll um mehr als 10 Prozent pro Jahr steigen.
Die Ziele
Was hat Generali für die Aktie neu in Aussicht gestellt – und wie weit liegt das über dem Plan?
Beim bereinigten Ergebnis je Aktie erwartet Generali für 2026 einen jährlichen Zuwachs von mehr als 14 Prozent, gemessen am Basisjahr 2024. Ursprünglich angepeilt war im Mittel eine jährliche Spanne von 8 bis 10 Prozent. Die Dividende soll im Durchschnitt pro Jahr um mehr als 10 Prozent wachsen. Das berichtet dpa-AFX unter Berufung auf die Konzernmitteilung.
Cashflow und KI
Woher kommt der Rückenwind bei der Generali-Aktie?
Der Netto-Cashflow der Holding soll von 2024 bis Ende 2026 kumuliert mehr als 7,6 Milliarden Euro erreichen. Damit dürfte nach Unternehmensangaben das Ziel von mehr als 11 Milliarden Euro für den gesamten Planzeitraum bis Ende 2027 übertroffen werden. Zusätzlich erwartet der Konzern aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis 2026 einen kumulierten Ergebnisbeitrag von mehr als 200 Millionen Euro.
Donnet führt die Entwicklung auf die konsequente Umsetzung des inzwischen vierten Strategieplans in Folge zurück. Die Generali-Aktie steht damit für einen Versicherer, der seine Ziele früher erreicht als angekündigt.
Einordnung
Was bedeutet das für Anleger der Generali-Aktie?
Höhere Wachstumsziele bei Ergebnis und Ausschüttung sind für Versicherungsaktien ein zentrales Kriterium. Ob die Generali-Aktie davon profitiert, hängt davon ab, wie viel die Erwartungen der Marktteilnehmer schon vorwegnehmen. Eine Prognose zum Kurs lässt sich aus der Meldung nicht ableiten.
FAQ
Häufige Fragen zur Generali-Aktie
Was hat Generali am 18. November 2026 mitgeteilt? Der Konzern will alle Ziele des Plans 2024 bis 2027 übertreffen und erwartet 2026 ein jährliches EPS-Wachstum von mehr als 14 Prozent.
Wie viel Dividendenwachstum peilt Generali an? Im Schnitt mehr als 10 Prozent pro Jahr.
Wie hoch ist der erwartete Netto-Cashflow? Mehr als 7,6 Milliarden Euro kumuliert von 2024 bis Ende 2026.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Generali-Aktie? Das Handelssymbol an der Xetra ist ASG, die ISIN lautet IT0000062072.
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