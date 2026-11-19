Orcel hatte laut dpa-AFX am Dienstag (17.11.2026) den Wert einer engeren Zusammenarbeit und besseren Abstimmung ohne Fusion auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro beziffert. Das gesamte Wertschöpfungspotenzial nannte er mit 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Die Aussagen stammen aus einem Interview mit dem Sender Class CNBC; der genaue Zeitpunkt des Gesprächs ist in den Quellen nicht angegeben.

Wichtig: Es handelt sich um Potenzial, nicht um vereinbarte Einsparungen. Eine Überschrift, die von „Milliarden-Synergien“ spricht, geht über das hinaus, was dpa-AFX und andere Quellen als Wert- beziehungsweise Wertschöpfungspotenzial wiedergeben.