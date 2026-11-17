Die rote Laterne im Sektor: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die Generali-Aktie das Rating „Underweight“ und hebt das Kursziel von 29,50 auf 32,70 Euro. Zum Kurs von 44,50 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 27 Prozent darunter.
Generali-Aktie: Barclays bleibt bei Underweight – Ziel weit unter dem Kurs
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Underweight“ für die Generali-Aktie und hebt das Kursziel von 29,50 auf 32,70 Euro. Generali ist ihr kritischster Wert in der Branche.
Steckbrief
- Unternehmen
- Assicurazioni Generali S.p.A.
- Handelssymbol
- G (Borsa Italiana)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 32,70 Euro (zuvor 29,50 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur Generali-Aktie
Zu viel Übernahmefantasie – Gaspari bleibt skeptisch
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Kritischster Wert
Gaspari sieht Generali unter den europäischen Versicherern am kritischsten.
Prämie für Fantasie
Die Bewertung enthält aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Übernahmeprämie.
Neue Machtverhältnisse
Die Unternehmer Caltagirone und Delfin kontrollieren mit verbündeten Aktionären inzwischen rund 41 Prozent.
Höheres Ziel
Trotz der Skepsis hebt Barclays das Kursziel um 3,20 Euro an.
Ringen um Einfluss
Um den Versicherer aus Triest wird seit Monaten gerungen. Intesa-Sanpaolo-Chef Carlo Messina sagte Mitte November, Generali sei nicht mehr übernahmefähig.
Weitere Gründe für die Einschätzung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 32,70 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Assicurazioni Generali S.p.A. (G): Verkaufen, Kursziel 32,70 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.