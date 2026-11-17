Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.

Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.