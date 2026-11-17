Ein höheres Kursziel – und trotzdem eine klare Warnung: Barclays-Analystin Claudia Gaspari hat das Kursziel für die Generali-Aktie von 29,50 auf 32,70 Euro angehoben, ihr Votum aber bei „Underweight“ belassen. Bei einem Kurs von 44,48 Euro (Tradegate, 17. November, 14:06 Uhr) liegt das neue Barclays-Kursziel rund 26,5 Prozent unter dem aktuellen Niveau der Generali-Aktie. Die Studie ist Teil eines Branchenkommentars, in dem Barclays den gesamten europäischen Versicherungssektor zurückstuft.
Generali-Aktie: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bleibt bei „Underweight“ – Kursziel steigt auf 32,70 Euro
Barclays hebt das Kursziel für die Generali-Aktie von 29,50 auf 32,70 Euro, bleibt aber bei „Underweight“. Analystin Claudia Gaspari stuft zugleich den europäischen Versicherungssektor auf „negativ“ ab – und hält bei Generali die eingepreiste Übernahmeprämie für nicht gerechtfertigt. Das Ziel liegt rund 26 Prozent unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Assicurazioni Generali S.p.A.
- Handelssymbol
- G (Borsa Italiana), ASG (Xetra)
- ISIN
- IT0000062072
- WKN
- 850312
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- 32,70 Euro (bisher 29,50 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate, 17.11.2026, 14:06 Uhr
Barclays: Die Versicherer-Rally ist zu weit gelaufen
Laut der Zusammenfassung von dpa-AFX schreibt Gaspari in ihrem Kommentar zu den europäischen Versicherern, die Aktien der Branche seien angesichts sich abschwächender Fundamentaldaten zu stark gestiegen. Barclays senkte die Sektoreinschätzung nach Angaben von Investing.com von „neutral“ auf „negativ“ und rät zu einer Untergewichtung der Branche.
Innerhalb dieses vorsichtigen Bildes ist die Generali-Aktie der kritischste Fall der Analystin: Gaspari hält die Übernahmeprämie, die nach ihrer Einschätzung im Kurs der Generali-Aktie steckt, für nicht gerechtfertigt. Daran ändert auch das um gut 10 Prozent höhere Kursziel nichts – Barclays bleibt bei „Underweight“, der negativsten Stufe der Bank.
Gewinnwachstum hinkt hinterher
Barclays erwartet für die Versicherer ein Gewinnwachstum je Aktie von 7 bis 8 Prozent – gegenüber einem Median von 10 bis 11 Prozent im Gesamtmarkt und rund 13 Prozent bei den Finanzwerten (laut Investing.com).
Bewertungsabschlag nahezu aufgezehrt
Der KGV-Abschlag der Branche ist laut Barclays auf einen mittleren einstelligen Prozentsatz geschrumpft – den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt. Historisch lag er bei 20 bis 25 Prozent.
Margendruck bei Rückversicherern
Bei den Rückversicherern sieht Barclays die Margen ohne Katastrophenschäden um 2 bis 4 Prozentpunkte sinken.
Generali: Übernahmeprämie nicht gedeckt
Für die Generali-Aktie hält Gaspari die eingepreiste Übernahmeprämie für ungerechtfertigt – daher die Einstufung „Underweight“ trotz höheren Kursziels.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Underweight
|Underweight
|Kursziel
|29,50 €
|32,70 €
|Abstand zum Kurs (44,48 €)
|–33,7 %
|–26,5 %
|Zeithorizont
|12 Monate
|12 Monate
Quelle: dpa-AFX, Barclays
Was Barclays in der Branche bevorzugt
Ganz pessimistisch ist Barclays nicht: Laut dpa-AFX zählen Prudential und Hiscox zu den Favoriten der Analystin, Investing.com nennt zusätzlich Axa und Unipol als bevorzugte Werte für 2027. Für den Sektor verweist Barclays auf eine Dividendenrendite von rund 5 Prozent und Überschusskapital von mehr als 10 Prozent des Börsenwerts. Im Schnitt implizieren die Barclays-Kursziele für die Branche laut Investing.com jedoch ein Abwärtspotenzial von rund 3 Prozent.
Im selben Kommentar stuft Barclays laut Investing.com Mapfre auf „Underweight“ (Kursziel 3,90 Euro) und Swiss Life auf „Equal Weight“ (Kursziel 950) ab und sieht Allianz bei „Underweight“ mit einem Kursziel von 385 Euro. Bei Munich Re bleibt Gaspari dagegen bei „Overweight“ und hob das Ziel auf 644 Euro an.
Kursreaktion und Einordnung
Die Generali-Aktie reagierte verhalten: Auf Tradegate notierte sie am Dienstagnachmittag bei 44,48 Euro und damit 0,18 Prozent im Minus. Zum Handelsschluss am 13. November hatte sie laut Investing.com bei 44,47 Euro gelegen. Mit „Underweight“ und einem Kursziel von 32,70 Euro gehört Barclays damit weiter zu den deutlich skeptischeren Stimmen zur Generali-Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, Analystin Claudia Gaspari. Die Originalstudie datiert vom 16.11.2026, 20:06 Uhr GMT (erstmalige Weitergabe: 17.11.2026, 03:45 Uhr GMT, laut dpa-AFX). Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 32,70 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com/search/index.htm; ergänzend der Offenlegungshinweis von dpa-AFX: web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Assicurazioni Generali S.p.A. (ASG): Verkaufen, Kursziel 32,70 EUR. Anlagehorizont 12 Monate.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Analystin Claudia Gaspari) vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analystin Claudia Gaspari).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.