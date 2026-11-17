Laut der Zusammenfassung von dpa-AFX schreibt Gaspari in ihrem Kommentar zu den europäischen Versicherern, die Aktien der Branche seien angesichts sich abschwächender Fundamentaldaten zu stark gestiegen. Barclays senkte die Sektoreinschätzung nach Angaben von Investing.com von „neutral“ auf „negativ“ und rät zu einer Untergewichtung der Branche.

Innerhalb dieses vorsichtigen Bildes ist die Generali-Aktie der kritischste Fall der Analystin: Gaspari hält die Übernahmeprämie, die nach ihrer Einschätzung im Kurs der Generali-Aktie steckt, für nicht gerechtfertigt. Daran ändert auch das um gut 10 Prozent höhere Kursziel nichts – Barclays bleibt bei „Underweight“, der negativsten Stufe der Bank.