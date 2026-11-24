Wie lautet die aktuelle General Motors Aktienprognose? Seaport Global sieht ein Kursziel von 106 Dollar bei „Buy“; der Konsens lag zuletzt bei rund 101 Dollar.

Welches Kursziel hat die General Motors Aktie? Die erfassten Ziele reichen von 95 Dollar (Morgan Stanley) bis 132 Dollar (TD Cowen, Tigress).

Wie viele Analysten raten zur General Motors Aktie? Ende Oktober: 20 Kaufen, 4 Halten, 0 Verkaufen.

Zahlt die General Motors Aktie eine Dividende? Ja, 0,72 Dollar jährlich, entsprechend rund 0,9 Prozent Rendite.

Wann legt GM die nächsten Zahlen vor? Am 27. Januar 2027.