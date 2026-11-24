Die General Motors Aktie (ISIN US37045V1008, Ticker GM) startet mit frischem Rückenwind in den Dienstag: Seaport Global hat die Bewertung des Autokonzerns mit „Buy“ und einem Kursziel von 106 US-Dollar aufgenommen. Bei einem Kurs von 81,64 Dollar entspricht das rund 30 Prozent Potenzial. Die General Motors Aktienprognose der Analysten liegt damit klar über dem Markt – und die Frage lautet, ob Aktienrückkäufe und Cashflow den Abstand schließen können.
General Motors Aktie Prognose: Seaport startet mit „Buy“ und 106 Dollar Kursziel – reichen Rückkäufe für die Aufholjagd?
Neue General Motors Aktienprognose: Seaport Global nimmt GM mit „Buy“ und 106 US-Dollar Kursziel auf. Konsens, Kursziele, Schätzungen für 2026/2027 und Szenarien der Analysten im Überblick.
Auslöser
Was ist bei der General Motors Aktie passiert?
Seaport hebt vor allem die Ausschüttungen an die Aktionäre hervor: Die Analysten sehen eine branchenführende Gesamtrendite aus Dividende und Rückkäufen, die 2027 durch zusätzlichen ausschüttbaren Free Cashflow noch steigen soll. Hinzu kommt das wachsende Software- und Digitalgeschäft, das nach Einschätzung des Hauses mehrjährig für operativen Rückenwind sorgen kann. Zugleich liegt Seaport bei den Schätzungen für 2027 leicht unter dem Konsens und rechnet damit, dass GM das bereinigte operative Ergebnis in der Mitte der Spanne in etwa unverändert in Aussicht stellen könnte.
Die Studie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die General Motors Aktie nach den Quartalszahlen im Oktober noch unter Druck steht: Nach der Veröffentlichung am 20. Oktober gab der Kurs zunächst um rund 7 bis 8 Prozent nach, obwohl der Konzern die Erwartungen übertraf.
Wie verdient General Motors sein Geld?
GM baut Pkw, Pickups und SUV unter Marken wie Chevrolet, GMC, Buick und Cadillac und erzielt den Großteil des Gewinns in Nordamerika. Die Finanzsparte GM Financial und das wachsende Software-Geschäft ergänzen das Kerngeschäft. Zölle, Kosten und die Preise großer Pickups bestimmen die Marge.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose stützen die General Motors Aktie 2026?
Im dritten Quartal erzielte GM laut Unternehmensmitteilung einen Rekordumsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,70 Dollar je Aktie (Erwartung: 3,69 Dollar). Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 4,1 Milliarden Dollar, davon 3,6 Milliarden in Nordamerika bei einer Marge von 8,7 Prozent. Für 2026 engte das Management die Prognose für das bereinigte EBIT auf 14,5 bis 15,5 Milliarden Dollar ein (zuvor 14 bis 16 Milliarden; Mitte unverändert bei 15 Milliarden). Zusätzlich genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar; das vorherige Programm über 6 Milliarden Dollar ist abgeschlossen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Gewinn je Aktie 2026e (Konsens)
|13,46 $
|Ende Oktober 2026
|Gewinn je Aktie 2027e (Konsens)
|15,11 $
|Ende Oktober 2026
|EBIT bereinigt 2026 (Prognose Unternehmen)
|14,5–15,5 Mrd. $
|20.10.2026
|KGV 2026e (bei rund 81 $)
|rund 6
|eigene Rechnung aus Konsens
|Dividende je Aktie (jährlich)
|0,72 $ (Rendite rund 0,9 %)
|laufend
|Aktienrückkauf
|neues Programm 20 Mrd. $
|20.10.2026
Konsensschätzungen und Kennzahlen mit Stand Ende Oktober 2026 (nach Q3-Zahlen); nicht auf den heutigen Kurs aktualisiert.
Quelle: Unternehmensmitteilung Q3 2026; Analystenkonsens
Die Marktkapitalisierung lag Ende Oktober bei rund 64 Milliarden Dollar; bei 81,64 Dollar ergeben sich bei rund 844 Millionen Aktien etwa 69 Milliarden Dollar. Der nächste Quartalsbericht ist für den 27. Januar 2027 vor US-Börsenbeginn angekündigt (Erwartung: Gewinn je Aktie 2,81 Dollar, Umsatz 45,3 Milliarden Dollar).
Wie lautet die General Motors Aktienprognose der Analysten?
Ende Oktober stuften 20 von 24 Analysten die Aktie mit „Kaufen“ ein, vier mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 101 Dollar, das höchste bei 132 und das niedrigste bei 75 Dollar. Seaport nennt für den Konsens ein Potenzial von rund 24 Prozent zum aktuellen Kurs.
Welches Kursziel trauen Analysten der General Motors Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Seaport Global
|Buy (Neuaufnahme)
|106 $
|23./24.11.2026
|+30 %
|TD Cowen
|Buy
|132 $
|21.10.2026
|+62 %
|Tigress Financial
|Buy
|132 $ (angehoben)
|November 2026
|+62 %
|UBS
|Buy
|109 $ (gesenkt)
|21.10.2026
|+34 %
|Deutsche Bank
|Buy
|98 $ (zuvor 101 $)
|22.10.2026
|+20 %
|RBC Capital
|Buy
|98 $ (zuvor 102 $)
|21.10.2026
|+20 %
|Goldman Sachs
|Buy
|96 $ (zuvor 112 $)
|21.10.2026
|+18 %
|Morgan Stanley
|Buy
|95 $ (zuvor 101 $)
|21.10.2026
|+16 %
Kurszielangaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 81,64 Dollar.
Quelle: Veröffentlichte Analystenstudien der genannten Häuser
Nach den Oktoberzahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, bei „Buy“ geblieben sind sie dennoch. Als Belastung für 2027 nennen Analysten zusätzliche Kosten von rund 1 bis 1,5 Milliarden Dollar, die insgesamt etwa 2 Milliarden Dollar Gegenwind im Jahresvergleich bedeuten könnten.
Ist die General Motors Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis der Konsensschätzungen für 2026 liegt das KGV bei etwa 6, auf Basis der Schätzung für 2027 bei rund 5,4. Der Free-Cashflow-Ertrag wird auf Portalen mit rund 21 Prozent ausgewiesen. Autobauer gelten traditionell als niedrig bewertet, weil der Markt Zyklik, Zölle und Kosten einpreist; GM liegt in dieser Spanne am unteren Ende.
Was sagt die Charttechnik zur General Motors Aktie?
Beschreibend: Der Kurs von 81,64 Dollar liegt im oberen Mittelfeld der 52-Wochen-Spanne von 66,75 bis 91,85 Dollar. Das Hoch bei knapp 92 Dollar und die Zone um die Ende-Oktober-Tiefs bei rund 75 Dollar gelten als die wichtigsten Orientierungsmarken.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die General Motors Aktie?
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenz
|Bull
|Hohe Ausschüttungen, wachsender Software-Anteil, Free-Cashflow-Plus 2027
|TD Cowen und Tigress 132 $
|Base
|2027er EBIT etwa stabil, Rückkäufe tragen den Gewinn je Aktie
|Seaport 106 $, Konsens rund 101 $
|Bear
|Kostendruck von rund 2 Mrd. $ und Zölle belasten die Marge
|Morgan Stanley 95 $, Goldman 96 $
Zusammenfassung diskutierter Argumente Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien von Seaport Global, TD Cowen, RBC, Goldman Sachs
Was sollten Anleger bei der General Motors Aktie jetzt beobachten?
Wichtig sind die Ausführung des Rückkaufprogramms, die Kosten- und Zollentwicklung sowie die Ausblickszahlen für 2027. Der nächste Termin ist der Quartalsbericht am 27. Januar 2027. Zudem laufen Gespräche über Lieferungen von Drohnenteilen an das US-Verteidigungsministerium, über die berichtet wird.
FAQ: General Motors Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle General Motors Aktienprognose? Seaport Global sieht ein Kursziel von 106 Dollar bei „Buy“; der Konsens lag zuletzt bei rund 101 Dollar.
Welches Kursziel hat die General Motors Aktie? Die erfassten Ziele reichen von 95 Dollar (Morgan Stanley) bis 132 Dollar (TD Cowen, Tigress).
Wie viele Analysten raten zur General Motors Aktie? Ende Oktober: 20 Kaufen, 4 Halten, 0 Verkaufen.
Zahlt die General Motors Aktie eine Dividende? Ja, 0,72 Dollar jährlich, entsprechend rund 0,9 Prozent Rendite.
Wann legt GM die nächsten Zahlen vor? Am 27. Januar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Seaport Global (Buy, Kursziel 106 US-Dollar, Studie vom 23./24.11.2026) unverändert wieder; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: Seaport Research Disclosures und Disclosures & Compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Kurs: NYSE, 24.11.2026.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
General Motors Co. (GM): Kaufen, Kursziel 106,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Seaport Global Securities (Seaport Research Partners) vom 24.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 19:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 19:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seaport Global Securities (Seaport Research Partners).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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