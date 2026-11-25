Die General Mills-Aktie (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Handelssymbol: GIS an der NYSE, deutsches Kürzel: GRM) legt am Mittwoch um rund 2,0 Prozent auf etwa 36,30 US-Dollar zu. Die General Mills Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent verliert. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Frühstücksflocken und Fertiggerichten profitiert von der Flucht der Anleger in Basiskonsumwerte.
General Mills-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 2 Prozent – Cornflakes schlagen Chips
Die General Mills-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 2,0 Prozent auf 36,30 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Während KI-Aktien einbrechen, fließt Geld in Lebensmittelhersteller. Die Umschichtung in Basiskonsumwerte läuft so schnell wie seit 2001 nicht mehr.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Die große Umschichtung
Raus aus KI, rein in Lebensmittel
Seit sieben Wochen verkaufen Anleger Speicher-, Server- und Optikwerte und kaufen Basiskonsumaktien. Das Verhältnis des Basiskonsum-Sektorfonds zum Technologie-Sektorfonds ist seit dem 2. Oktober um 39,5 Prozent gestiegen, der stärkste Lauf seit 2001.
Heute verschärft sich der Ausverkauf
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig. Der Volatilitätsindex VIX springt um rund 20 Prozent auf über 31 Punkte.
Nachfrage ohne Konjunkturrisiko
Frühstücksflocken, Backmischungen und Tiernahrung werden auch gekauft, wenn die Zinsen steigen und die Börse fällt.
Einordnung
Sicherer Hafen mit eigenen Baustellen
General Mills steht für Marken wie Cheerios, Häagen-Dazs und Blue Buffalo. Das Geschäft wächst langsam, liefert aber verlässliche Erträge und Dividenden. Genau das ist gefragt, wenn Anleger am KI-Boom zweifeln. Zwei Punkte gehören zur Einordnung: Basiskonsumaktien reagieren als dividendenstarke Titel empfindlich auf steigende Zinsen, und die höhere Inflation verteuert Rohstoffe und belastet die Kaufkraft der Kunden.
Häufige Fragen zur General Mills-Aktie
Warum ist die General Mills-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten aus fallenden KI- und Chipwerten in defensive Lebensmittelaktien um. Eine eigene Meldung von General Mills gibt es nicht.
Wie stark steigt die General Mills Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 2,0 Prozent auf etwa 36,30 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der General Mills-Aktie?
Die ISIN lautet US3703341046, die WKN 853862. An der NYSE wird die Aktie unter GIS gehandelt, in Deutschland unter GRM.
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