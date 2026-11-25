Warum ist die General Mills-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten aus fallenden KI- und Chipwerten in defensive Lebensmittelaktien um. Eine eigene Meldung von General Mills gibt es nicht.

Wie stark steigt die General Mills Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 2,0 Prozent auf etwa 36,30 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der General Mills-Aktie?

Die ISIN lautet US3703341046, die WKN 853862. An der NYSE wird die Aktie unter GIS gehandelt, in Deutschland unter GRM.