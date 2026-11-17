Weniger Handel, weniger Umsatz: Goldman-Sachs-Analyst James Yaro bleibt bei „Sell“ für die Gemini-Aktie und senkt das Kursziel von 4,25 auf 3,75 US-Dollar. Das Kursziel liegt damit über dem Schlusskurs von 2,19 US-Dollar vom 16. November – an der Verkaufsempfehlung ändert das laut Übersicht nichts.
Gemini-Aktie: Umsatz der Winklevoss-Börse bricht ein – Goldman Sachs bleibt beim Verkaufsurteil
Die Kryptobörse Gemini hat im dritten Quartal 19 Prozent weniger umgesetzt. Goldman-Sachs-Analyst James Yaro bleibt bei „Sell“ für die Gemini-Aktie und senkt das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Gemini Space Station, Inc.
- Handelssymbol
- GEMI (Nasdaq)
- Analyst
- James Yaro
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Sell (bestätigt)
- Kursziel
- 3,75 US-Dollar (zuvor 4,25 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Goldman Sachs zur Gemini-Aktie
Krypto-Flaute trifft Gemini – Yaro bleibt skeptisch
James Yaro hält an seiner Verkaufsempfehlung fest. Die Kryptobörse leidet unter schwachem Handel.
Gemini wurde von den Zwillingen Cameron und Tyler Winklevoss gegründet und betreibt eine Kryptobörse. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 19 Prozent auf 40,9 Millionen US-Dollar.
Goldman Sachs hatte die Aktie bereits im Sommer auf „Sell“ abgestuft und dabei auf Marktanteilsverluste, geringere Profitabilität und schwachen Handel verwiesen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst James Yaro zu lesen ist:
Sinkender Umsatz
Der Handel mit Kryptowährungen ging deutlich zurück.
Weiter Verluste
Gemini schrieb im Quartal einen Nettoverlust von 58,6 Millionen US-Dollar.
Bewertungsgewinne helfen
Ein Teil der Verbesserung stammt aus höheren Werten gehaltener Kryptobestände.
Schwacher Kurs
Die Aktie liegt weit unter dem Ausgabepreis vom Börsengang.
Kosten sinken kräftig
Gemini senkte die Betriebskosten im dritten Quartal um 30 Prozent auf 119,9 Millionen US-Dollar, das dritte Quartal in Folge mit Rückgang. Die Marketingausgaben wurden um 75 Prozent gekürzt.
Der Nettoverlust fiel damit deutlich geringer aus als vor einem Jahr mit 159,5 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs & Co. LLC, Analyst James Yaro. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 3,75 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Gemini Space Station, Inc. (GEMI): Verkaufen, Kursziel 3,75 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Yaro, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Yaro, Aktienanalyst, Goldman Sachs & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.