Gemini wurde von den Zwillingen Cameron und Tyler Winklevoss gegründet und betreibt eine Kryptobörse. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 19 Prozent auf 40,9 Millionen US-Dollar.

Goldman Sachs hatte die Aktie bereits im Sommer auf „Sell“ abgestuft und dabei auf Marktanteilsverluste, geringere Profitabilität und schwachen Handel verwiesen.