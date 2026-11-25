Geberit Aktie: SMI-Gewinner rettet Plus ins Ziel – Bauwerte bleiben die Stütze des Tages

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Geberit Aktie steigt am Mittwoch um 0,72 Prozent und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch doppelt so hoch. Der Sanitär-Konzern profitiert vom Rückenwind für die Baubranche.

Die Geberit Aktie schließt am Mittwoch 0,72 Prozent höher bei 588,00 Franken und gehört damit zu den fünf größten SMI-Gewinnern. Am Morgen hatte der Titel mit 592,60 Franken noch 1,51 Prozent im Plus gelegen. Einen Teil der Gewinne gab die Aktie ab, als der Gesamtmarkt am Nachmittag kippte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Geberit Aktie im Plus schließt Der Auslöser kam aus der eigenen Branche und aus der Schweiz. Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen. Auch die Aussichten für das Schlussquartal sind nach Angaben des Baumeisterverbands gut. Daraufhin waren laut cash.ch Bauwerte gefragt: Amrize schloss 2,41 Prozent höher, Holcim 1,42 Prozent und Geberit 0,72 Prozent. Der Sanitärtechnik-Konzern aus Rapperswil-Jona ist stärker als die beiden Zementhersteller vom Renovationsgeschäft abhängig und reagierte entsprechend etwas verhaltener. Geberit Aktie am 25.11.2026 +0,72 % Schlusskurs der Geberit Aktie 588,00 CHF währungsbereinigtes Umsatzwachstum nach neun Monaten +5,7 % EBITDA-Marge nach neun Monaten 30,7 % Quelle : comdirect (25.11.2026), Geberit Geberit Aktie: Standhaft an einem schwierigen Tag Der Mittwoch war kein einfacher Börsentag. Am Nachmittag brachen an der Wall Street die Technologiewerte ein, zugleich schlug die US-Regierung neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, darunter die Schweiz und die EU. Der SMI drehte ins Minus und schloss auf dem Tagestief. Dass die Geberit Aktie trotzdem im Plus blieb, hat auch mit dem Geschäftsmodell zu tun: Der Konzern erzielt den Großteil seines Umsatzes in Europa. Das US-Geschäft spielt eine untergeordnete Rolle. Was bei der Geberit Aktie zu beachten ist Starker Franken: In den ersten neun Monaten stieg der Nettoumsatz in Franken um 3,6 Prozent auf 2.535 Millionen Franken, währungsbereinigt waren es 5,7 Prozent.

Kosten: Höhere Material- und Energiekosten bleiben ein Thema für die Marge.

Hohe Ansprüche: Nach den Neunmonatszahlen gab die Aktie nach, obwohl die Erwartungen erfüllt wurden. Solide reicht dem Markt bei Geberit oft nicht. Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter? Für das Gesamtjahr erwartet Geberit unverändert 5 bis 6 Prozent Wachstum in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau. Der Gewinn je Aktie stieg in den ersten neun Monaten um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. Hält der Rückenwind aus der Bauindustrie an, hat der SMI-Gewinner Geberit gute Karten. Die Jahreszahlen folgen im März 2027. Stammdaten der genannten Unternehmen Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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