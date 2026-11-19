Die GEA-Wandelanleihe über 300 Millionen Euro ist platziert: Der Düsseldorfer Maschinenbauer zahlt 1,25 Prozent Kupon, die Anleihe läuft fünf Jahre bis zum 24. November 2031, und Gläubiger können sie zu einem Wandlungspreis von 94,7044 Euro in GEA-Aktien tauschen. Ein Teil des Geldes fließt in das im August angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Genau dieser Zusammenhang sorgt am Markt für Diskussionen, denn das Unternehmen leiht sich Geld, um eigene Aktien zu kaufen.
GEA Wandelanleihe: 300 Millionen Euro mit 1,25 Prozent Kupon bis 2031, Wandlungspreis 94,70 Euro - Wer bezahlt den Aktienrückkauf?
Die GEA Group hat eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit 1,25 Prozent Kupon und Fälligkeit am 24. November 2031 platziert. Der Wandlungspreis liegt bei 94,7044 Euro, die Erlöse stützen teilweise den Aktienrückkauf. Was die GEA-Wandelanleihe für Anleger und die GEA-Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Emittent
- GEA Group AG
- Anleihe
- Wandelanleihe 2026/2031
- Laufzeit
- 5 Jahre
- Ausgabe
- zum Nennbetrag
- Platzierung
- institutionelle Investoren, laut Unternehmen mehrfach überzeichnet
- Aktie
- GEA Group (ISIN DE0006602006)
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Berichterstattung vom 19.11.2026; die Anleihe-ISIN war nicht genannt
Die Konditionen
Was ist eine Wandelanleihe – und was bietet die GEA-Anleihe?
Eine Wandelanleihe ist eine Anleihe mit eingebauter Aktienoption: Anleger erhalten einen niedrigen festen Zins und dürfen die Anleihe später in Aktien des Emittenten umtauschen. Je höher der Aktienkurs über den Wandlungspreis steigt, desto wertvoller wird dieses Recht. Dafür akzeptieren Anleger einen Kupon, der deutlich unter dem einer normalen Unternehmensanleihe liegt.
Bei GEA beträgt der Kupon 1,25 Prozent. Die Wandlungsprämie von 37,5 Prozent bedeutet: Der Wandlungspreis von 94,7044 Euro liegt 37,5 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie bei der Platzierung. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Referenzkurs von knapp 69 Euro (eigene Rechnung). GEA kann die Anleihe in neue und/oder bestehende Aktien bedienen. Wird nicht gewandelt, zahlt GEA am 24. November 2031 den Nennbetrag zu 107,296 Prozent zurück.
Dieser Rückzahlungsaufschlag macht die Anleihe auch ohne Aktienoption interessanter. Aus Kupon und Rückzahlung ergibt sich rechnerisch eine Rendite bis Fälligkeit von rund 2,6 Prozent pro Jahr bei Kauf zum Nennbetrag (eigene Näherung der Redaktion). Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte laut dpa-AFX am 19. November 2026 mit 3,37 Prozent. Die niedrigere Verzinsung ist der Preis für die Aktienoption.
|Merkmal
|GEA-Wandelanleihe
|Zehnjährige Bundesanleihe
|Zins
|1,25% Kupon
|Rendite 3,37%
|Laufzeit
|5 Jahre, bis 24.11.2031
|10 Jahre
|Rendite bis Fälligkeit
|rund 2,6% (Näherung)
|3,37%
|Aktienoption
|ja, Wandlungspreis 94,7044 Euro
|nein
|Schuldner
|GEA Group AG
|Bundesrepublik Deutschland
Rendite der Wandelanleihe: eigene Näherung bei Kauf zu 100 % und Rückzahlung zu 107,296 %.
Quelle: Eigene Gegenüberstellung der Redaktion auf Basis der GEA-Konditionen und dpa-AFX (Bund, 19.11.2026)
Das große Bild
Warum leiht sich GEA Geld für den Aktienrückkauf?
Wandelanleihen sind für Unternehmen billiges Geld: Der Zins ist niedrig, weil Anleger die Aktienoption mitbezahlen. Das senkt die Kapitalkosten, verlagert aber ein Verwässerungsrisiko in die Zukunft.
Nach den vorliegenden Angaben wurden zwischen dem 9. und 13. November in einer ersten Tranche 46.700 eigene Aktien über Xetra zurückgekauft, darunter 20.000 am 12. und 14.000 am 13. November. Die Ausführung übernimmt ein unabhängiges Kreditinstitut. Die Anleiheerlöse sollen laut Unternehmen allgemeinen Zwecken dienen und teilweise das Rückkaufprogramm finanzieren.
Am Markt wird die Konstruktion unterschiedlich gelesen. RBC-Analyst Sebastian Kuenne verweist laut Bericht vom 19. November auf das Risiko neuer Aktien bei einer Wandlung 2031 und wundert sich, dass statt vorhandener Barmittel Anleiheerlöse für den Rückkauf genutzt werden. Das könne auf einen höheren Liquiditätsbedarf hindeuten. Bernstein-Analyst Benjamin Thielmann senkte laut demselben Bericht seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 wegen der Zinszahlungen um bis zu 2 Prozent, erwartet aber niedrigere Kapitalkosten, die dies mehr als ausgleichen sollen. Die GEA-Aktie fiel zuletzt zeitweise um fast 3 Prozent und notierte bei 69,20 Euro, nach einem Hoch von 74,45 Euro wenige Handelstage zuvor.
Für Anleihegläubiger ergibt sich ein anderes Bild als für Aktionäre: Ein Rückkauf verringert die Zahl der Aktien, finanziert mit Schulden steigt aber die Verschuldung. Der Kupon von 1,25 Prozent belastet die Zinskosten nur gering. Zur Kreditqualität von GEA nennt die ausgewertete Meldung kein Rating; hier lohnt der Blick in die Emissionsbedingungen und die Einstufungen der Agenturen.
Was Anleger beobachten
Welche Signale zählen bis zur Fälligkeit?
Beobachten lassen sich drei Dinge: erstens der Fortgang des Aktienrückkaufs und das Gesamtvolumen, das in der vorliegenden Meldung nicht in Euro beziffert ist. Zweitens der Aktienkurs relativ zum Wandlungspreis von 94,7044 Euro, der rund 37 Prozent über dem Niveau von 69,20 Euro liegt. Drittens die Zinslandschaft: Die EZB entscheidet am 17. Dezember über ihre Leitzinsen, und die Märkte rechnen laut LSEG mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte. Höhere Zinsen drücken tendenziell auf die Kurse von Anleihen mit niedrigem Kupon.
Häufige Fragen
GEA-Wandelanleihe: Fragen und Antworten
Wie hoch ist der Zins der GEA-Wandelanleihe? Der Kupon beträgt 1,25 Prozent pro Jahr. Die Laufzeit endet am 24. November 2031, die Rückzahlung erfolgt ohne Wandlung zu 107,296 Prozent des Nennbetrags.
Zu welchem Preis kann die Anleihe in GEA-Aktien gewandelt werden? Der Wandlungspreis beträgt 94,7044 Euro und liegt 37,5 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie bei der Platzierung.
Wofür nutzt GEA die Einnahmen? Für allgemeine Unternehmenszwecke, ausdrücklich auch zur teilweisen Finanzierung des im August angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
Kann ich die GEA-Wandelanleihe als Privatanleger kaufen? Die Anleihe richtet sich laut Unternehmen an institutionelle Investoren. Ob und wann sie für Privatanleger handelbar ist, geht aus den Angaben nicht hervor.
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