Eine Wandelanleihe ist eine Anleihe mit eingebauter Aktienoption: Anleger erhalten einen niedrigen festen Zins und dürfen die Anleihe später in Aktien des Emittenten umtauschen. Je höher der Aktienkurs über den Wandlungspreis steigt, desto wertvoller wird dieses Recht. Dafür akzeptieren Anleger einen Kupon, der deutlich unter dem einer normalen Unternehmensanleihe liegt.

Bei GEA beträgt der Kupon 1,25 Prozent. Die Wandlungsprämie von 37,5 Prozent bedeutet: Der Wandlungspreis von 94,7044 Euro liegt 37,5 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie bei der Platzierung. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Referenzkurs von knapp 69 Euro (eigene Rechnung). GEA kann die Anleihe in neue und/oder bestehende Aktien bedienen. Wird nicht gewandelt, zahlt GEA am 24. November 2031 den Nennbetrag zu 107,296 Prozent zurück.

Dieser Rückzahlungsaufschlag macht die Anleihe auch ohne Aktienoption interessanter. Aus Kupon und Rückzahlung ergibt sich rechnerisch eine Rendite bis Fälligkeit von rund 2,6 Prozent pro Jahr bei Kauf zum Nennbetrag (eigene Näherung der Redaktion). Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte laut dpa-AFX am 19. November 2026 mit 3,37 Prozent. Die niedrigere Verzinsung ist der Preis für die Aktienoption.