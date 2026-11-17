Seit 15:08 Uhr sind die Würfel gefallen: GEA hat seine erste Wandelanleihe über 300 Mio. Euro platziert – mit einem Wandlungspreis von 94,7044 Euro und laut Unternehmen mehrfach überzeichnet. Die GEA Aktie (Ticker: G1A, ISIN: DE0006602006) konnte davon kaum profitieren: Auf Xetra notierte sie um 16:25 Uhr bei 69,10 Euro, 2,0 Prozent unter dem Vortagesschluss, auf Tradegate um 17:15 Uhr bei 69,25 Euro. Diese GEA Aktienanalyse schreibt unsere Meldung vom Mittag fort und zeigt, was die endgültigen Konditionen für Aktionäre bedeuten, wie der Anlagenbauer operativ dasteht und welche Szenarien für die GEA Aktienprognose diskutiert werden.
GEA Aktienanalyse: Wandlungspreis bei 94,70 Euro, Anleihe mehrfach überzeichnet – was bedeutet der Deal für die Aktionäre?
Die Konditionen stehen: GEA platziert die 300-Millionen-Wandelanleihe mit 37,5 Prozent Prämie, die Aktie bleibt trotzdem im Minus. Unsere GEA Aktienanalyse ordnet Verwässerung, Rekordaufträge, Bewertung, Analystenkonsens und die Szenarien für die GEA Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- GEA Group AG
- Ticker
- G1A (Xetra)
- ISIN
- DE0006602006
- Sitz
- Düsseldorf
- Index
- DAX (seit 22.09.2025)
- Nächste Zahlen
- 08.03.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra, 16:25 Uhr
Konditionen stehen fest
Kupon 1,25 Prozent, Rückzahlung 2031 zu 107,296 Prozent, Rendite 2,625 Prozent, Wandlungspreis 94,70 Euro – 37,5 Prozent über dem Referenzkurs.
Verwässerung überschaubar
Würde vollständig gewandelt, entstünden rechnerisch gut 3 Mio. Aktien – knapp 2 Prozent der heute ausstehenden Papiere.
Operativ stark
Auftragseingang im dritten Quartal +20,3 Prozent, Rekordmarge von 17,9 Prozent, Prognose 2026 bestätigt.
Analysten gespalten
Knapp die Hälfte der Analysten rät laut onvista zum Kauf, das Ø-Kursziel liegt mit 71,92 Euro nur leicht über dem Kurs.
Der Auslöser
Was ist bei der GEA Aktie passiert – und was bringen die finalen Konditionen?
Am Morgen hatte GEA die Platzierung mit einer Spanne angekündigt, am Nachmittag folgte die Preisfestsetzung. Die Anleihe läuft fünf Jahre bis zum 24. November 2031, zahlt halbjährlich 1,25 Prozent Zinsen und wird – sofern nicht vorher gewandelt – zu 107,296 Prozent des Nennwerts zurückgezahlt. Daraus ergibt sich für Investoren eine Rendite von 2,625 Prozent pro Jahr. Der Wandlungspreis liegt bei 94,7044 Euro, 37,5 Prozent über dem Referenzkurs; rechnet man den Rückzahlungsaufschlag ein, liegt die effektive Schwelle sogar bei 101,61 Euro. Koordiniert wurde die Transaktion von BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC, geliefert wird um den 24. November.
|Merkmal
|Wert
|Volumen
|300 Mio. EUR, Stückelung 100.000 EUR
|Kupon
|1,25 % p. a., halbjährlich
|Laufzeit
|bis 24.11.2031
|Rückzahlung
|107,296 % des Nennbetrags
|Rendite bis Fälligkeit
|2,625 %
|Wandlungspreis
|94,7044 EUR (Prämie 37,5 %)
|Effektiver Wandlungspreis
|101,614 EUR (Prämie 47,5 %)
|Lock-up für GEA
|90 Tage nach Closing
Quelle: GEA Group, Ad-hoc-Mitteilung und EQS-News vom 17.11.2026
Finanzchef Alexander Kocherscheidt spricht von einer Platzierung „zu exzellenten Konditionen“. Die Gegenrechnung für Aktionäre: Würden alle Anleihen gewandelt, entstünden rechnerisch rund 3,2 Mio. neue Aktien – knapp 2 Prozent der derzeit rund 163 Mio. Papiere. Weil GEA die Wandlung auch mit bereits vorhandenen Aktien bedienen kann und parallel eigene Aktien zurückkauft, dürfte der Effekt noch geringer ausfallen. Die Skepsis am Markt richtet sich daher weniger auf die Verwässerung als auf die Frage, warum ein Konzern mit Nettoliquidität Fremdkapital aufnimmt, um eigene Aktien zu kaufen. RBC-Analyst Sebastian Kuenne sieht darin laut dpa-AFX ein Indiz für einen höheren Liquiditätsbedarf als angenommen.
Geschäftsmodell
Womit verdient GEA sein Geld?
GEA baut Maschinen und Prozessanlagen für die Nahrungsmittel-, Getränke-, Molkerei- und Pharmaindustrie – von Separatoren und Pumpen über komplette Trocknungs- und Verarbeitungslinien bis zu Melkrobotern. Seit Januar 2026 ist der Konzern in vier Divisionen organisiert: Pure Flow Processing, Nutrition Plant Engineering, Pharma & Food Applications und Farm Technologies. Ein stabilisierender Faktor ist das Servicegeschäft, das 2025 rund 40 Prozent des Umsatzes ausmachte.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der GEA Aktie?
Operativ steht GEA so gut da wie lange nicht. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um 20,3 Prozent auf 1,65 Mrd. Euro, der Auftragsbestand wuchs auf 3,72 Mrd. Euro. Die Marge erreichte mit 17,9 Prozent einen Rekord und liegt damit bereits in der Spanne des Mittelfristziels „Mission 30“ von 17 bis 19 Prozent. Einziger Makel: Der Umsatz wuchs organisch nur um 6,2 Prozent, Analysten hatten laut dpa-AFX gut 8 Prozent erwartet. Für 2026 bestätigte GEA die angehobene Prognose von 6 bis 8 Prozent organischem Wachstum und 17,0 bis 17,4 Prozent EBITDA-Marge vor Restrukturierung.
|Kennzahl
|GJ 2025
|Q3 2026
|Prognose 2026
|Auftragseingang
|5,92 Mrd. EUR (+6,7 %)
|1,65 Mrd. EUR (+20,3 %)
|–
|Umsatz
|5,50 Mrd. EUR (org. +3,7 %)
|1,46 Mrd. EUR (org. +6,2 %)
|org. +6 bis +8 %
|EBITDA-Marge vor Restrukturierung
|16,5 %
|17,9 %
|17,0–17,4 %
|Ergebnis je Aktie
|2,54 EUR
|0,79 EUR
|–
|ROCE
|36,2 %
|37,8 %
|36–40 %
|Nettoliquidität
|378,9 Mio. EUR
|115,2 Mio. EUR (30.09.)
|–
Quelle: GEA Group, Mitteilungen vom 09.03.2026 und 09.11.2026
Die Nettoliquidität ist nach Dividende und Rückkäufen deutlich geschrumpft – das erklärt, warum GEA nun den Kapitalmarkt anzapft. Das Rückkaufprogramm über bis zu 500 Mio. Euro läuft noch bis Ende 2027; im dritten Quartal flossen 54,1 Mio. Euro hinein.
Billig ist die GEA Aktie nach der Rally nicht. Auf Basis der Gewinnschätzungen nennt finanzen.net ein KGV von 21,4 für 2026 und 18,8 für 2027. Der schwedische Konkurrent Alfa Laval wird mit 24,4 noch höher bewertet, der Getränkeanlagenbauer Krones dagegen nur mit rund 11. Die Dividendenrendite liegt bei 1,30 Euro Ausschüttung und dem aktuellen Kurs bei rund 1,9 Prozent.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|GEA Group
|21,4
|18,8
|2,1 %
|Alfa Laval
|24,4
|20,6
|1,8 %
|Krones
|11,1
|10,6
|2,7 %
Quelle: finanzen.net, abgerufen 17.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur GEA Aktie?
Die Experten sind uneins. Laut onvista entfallen von zwölf Einstufungen 48 Prozent auf Kaufen, 43 Prozent auf Halten und 10 Prozent auf Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 71,92 Euro und damit nur rund 4 Prozent über dem aktuellen Kurs. MarketScreener kommt Ende Oktober bei 18 Analysten auf ein Ø-Ziel von 70,83 Euro. Nach den Q3-Zahlen und der Ankündigung des Chefwechsels haben einige Häuser ihre Ziele angehoben, andere stuften wegen der hohen Bewertung ab. Die Spanne der Kursziele ist entsprechend breit und reicht von Werten unter dem aktuellen Kurs bis deutlich über das Rekordhoch.
|Quelle
|Einstufung
|Verteilung
|Ø-Kursziel
|onvista
|–
|48 % Kaufen / 43 % Halten / 10 % Verkaufen
|71,92 EUR
|MarketScreener
|Outperform
|18 Analysten
|70,83 EUR
Quelle: onvista (17.11.2026), MarketScreener (26.10.2026)
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der GEA Aktie?
Langfristig ist der Trend intakt: Laut TipRanks lag die 50-Tage-Linie am 6. November bei 67,06 Euro, die 200-Tage-Linie bei 62,02 Euro – beide deutlich unter dem aktuellen Kurs. Kurzfristig hat die Aktie seit dem Rekordhoch von 74,45 Euro am 12. November aber rund 7 Prozent abgegeben. Das heutige Tagestief von 68,25 Euro ist die erste Unterstützung, darunter folgt die Zone um die 50-Tage-Linie bei rund 67 Euro und laut stock3 eine Marke bei 63,15 Euro. Nach oben bleibt das Rekordhoch die entscheidende Hürde. Bemerkenswert: Der heutige Referenzkurs der Anleihe lag rechnerisch bei rund 68,90 Euro – nahe am aktuellen Niveau.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die GEA Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die GEA Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Positiv: Der hohe Auftragsbestand schiebt den Umsatz 2027 an, die Marge steigt weiter in Richtung des oberen Endes von „Mission 30“, und die Investoren der Wandelanleihe haben mit ihrer Zeichnung signalisiert, dass sie GEA langfristig deutlich höhere Kurse zutrauen. Neutral: Die Aktie konsolidiert zwischen der 50-Tage-Linie und dem Rekordhoch, bis GEA beim Pre-Close-Call Anfang Februar und mit den Jahreszahlen im März den Kapitalbedarf erläutert. Negativ: Bleibt das Umsatzwachstum hinter den Aufträgen zurück oder wachsen Zweifel am Kurs nach dem Führungswechsel, könnte die hohe Bewertung zur Last werden; das Ø-Kursziel nahe dem aktuellen Kurs zeigt, dass viele Analysten die gute Entwicklung bereits eingepreist sehen. Für die GEA Aktienprognose wird damit die Umsetzung des Auftragsbooms zur zentralen Frage.
Termine
Was sollten Anleger bei der GEA Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur GEA Aktie
Warum fällt die GEA Aktie heute? Wegen der Wandelanleihe über 300 Mio. Euro. Anleger fürchten Verwässerung und rätseln, warum GEA Fremdkapital für Aktienrückkäufe aufnimmt.
Wie hoch ist der Wandlungspreis der GEA-Anleihe? 94,7044 Euro je Aktie, 37,5 Prozent über dem Referenzkurs. Inklusive Rückzahlungsaufschlag liegt die effektive Schwelle bei 101,61 Euro.
Was sagt die GEA Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem KGV von gut 21 für 2026 ist die Aktie höher bewertet als Krones, aber niedriger als Alfa Laval.
Wie sieht die GEA Aktienprognose der Analysten aus? Das Ø-Kursziel liegt laut onvista bei 71,92 Euro (Stand 17.11.), knapp die Hälfte der Analysten rät zum Kauf.
Wann legt GEA die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 folgen am 8. März 2027.
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