Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Positiv: Der hohe Auftragsbestand schiebt den Umsatz 2027 an, die Marge steigt weiter in Richtung des oberen Endes von „Mission 30“, und die Investoren der Wandelanleihe haben mit ihrer Zeichnung signalisiert, dass sie GEA langfristig deutlich höhere Kurse zutrauen. Neutral: Die Aktie konsolidiert zwischen der 50-Tage-Linie und dem Rekordhoch, bis GEA beim Pre-Close-Call Anfang Februar und mit den Jahreszahlen im März den Kapitalbedarf erläutert. Negativ: Bleibt das Umsatzwachstum hinter den Aufträgen zurück oder wachsen Zweifel am Kurs nach dem Führungswechsel, könnte die hohe Bewertung zur Last werden; das Ø-Kursziel nahe dem aktuellen Kurs zeigt, dass viele Analysten die gute Entwicklung bereits eingepreist sehen. Für die GEA Aktienprognose wird damit die Umsetzung des Auftragsbooms zur zentralen Frage.