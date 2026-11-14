GEA Aktienanalyse: Aufträge plus 20 Prozent, Rekordmarge – der unterschätzte Maschinenbauer im DAX

Was macht GEA?

GEA baut Anlagen und Maschinen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, etwa Separatoren, Prozesstechnik und Kühlanlagen.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 20 Prozent, das EBITDA vor Restrukturierung um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro bei einer Rekordmarge von 17,9 Prozent.

Was erwartet GEA für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.

Wie ist die Aktie bewertet?

Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 2,1 Prozent.