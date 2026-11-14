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GEA Aktienanalyse: Aufträge plus 20 Prozent, Rekordmarge – der unterschätzte Maschinenbauer im DAX

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

GEA baut Anlagen für Molkereien, Brauereien und Pharmafabriken – und verdient so gut wie nie. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um ein Fünftel, die Marge erreichte einen Rekord. Doch der Gewinn je Aktie enttäuschte, und die Bewertung ist hoch. Unsere GEA Aktienanalyse zeigt, was das Geschäftsmodell stark macht und was die GEA Aktienprognose jetzt bestimmt.

Kaum ein DAX-Konzern ist so wenig bekannt und gleichzeitig so profitabel: GEA baut Separatoren, Prozessanlagen und Kühltechnik für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 20 Prozent, die Marge kletterte auf einen Rekordwert. Die GEA-Aktie schloss am Freitag bei 70,50 Euro. Diese GEA Aktienanalyse zeigt, warum der Maschinenbauer seit dem DAX-Aufstieg im Herbst 2025 überzeugt – und was die GEA Aktienprognose jetzt bestimmt.

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Auftragseingang im dritten Quartal
+20 %
Großaufträge im Quartal
294,9 Mio. €
EBITDA vor Restrukturierung, plus 12,6 Prozent
260,9 Mio. €
EBITDA-Marge, Quartalsrekord nach 17,0 Prozent
17,9 %
Margenziel 2026, bestätigt
17,0–17,4 %
Quelle: GEA, Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
GEA Group AG
Sitz
Düsseldorf
Ticker
G1A (Xetra)
Index
DAX (seit September 2025)
Kurs
70,50 Euro
KGV
rund 23
Dividendenrendite
rund 2,1 Prozent
Vorstandschef
Stefan Klebert

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Maschinen für Milch, Bier und Medikamente: ein krisenfestes Geschäft

Die GEA Aktie ist eine Wette auf etwas sehr Grundlegendes: Menschen müssen essen, trinken und Medikamente nehmen.

GEA liefert die Technik, mit der Molkereien Milch verarbeiten, Brauereien Bier herstellen und Pharmakonzerne Wirkstoffe produzieren. Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Servicegeschäft mit Ersatzteilen und Wartung – planbar und margenstark. Unter Vorstandschef Stefan Klebert hat GEA die Profitabilität Jahr für Jahr gesteigert. Im September 2025 stieg der Konzern in den DAX auf, im Juli 2026 hob er nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresziele an.

Die Quartalszahlen

Aufträge und Marge glänzen, der Gewinn je Aktie nicht

Für jede GEA Aktienanalyse gilt: Der Auftragseingang zeigt, wie das Geschäft in einem Jahr aussieht.

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 20 Prozent, getragen von einem starken Basisgeschäft und Großaufträgen über 294,9 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge auf 17,9 Prozent – ein Rekord für ein einzelnes Quartal. Der Nettogewinn stieg um 6,4 Prozent auf 128,5 Millionen Euro. Ein Schönheitsfehler: Umsatz und Gewinn je Aktie von 0,79 Euro lagen unter den Erwartungen. Die Aktie gab zunächst nach, erholte sich aber noch am selben Vormittag.

GEA: EBITDA-Marge vor Restrukturierung im Quartal

Prozent

Quelle: GEA, Quartalsmitteilungen 2026

Daten als Tabelle
QuartalMarge
Erstes Quartal 202616,2
Zweites Quartal 202617,4
Drittes Quartal 202617,9

Der Ausblick

Ziele bestätigt: 6 bis 8 Prozent Wachstum, bis 40 Prozent Kapitalrendite

Für 2026 bestätigte GEA die im Juli angehobenen Ziele: ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 17,0 bis 17,4 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 36 bis 40 Prozent. Diese Kapitalrendite ist für einen Maschinenbauer außergewöhnlich hoch. Der kräftige Auftragseingang spricht dafür, dass das Wachstum auch 2027 anhält. Für die GEA Aktienprognose ist das das wichtigste Signal des Quartals.

Die Bewertung

KGV um 23: Premium für Qualität

Mit einem KGV von rund 23 ist die GEA Aktie deutlich höher bewertet als klassische Maschinenbauer. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent. Die Börse zahlt einen Aufschlag für ein Geschäft, das weniger zyklisch ist als der übrige Maschinenbau, einen hohen Serviceanteil hat und außergewöhnliche Kapitalrenditen erzielt. Dieser Aufschlag ist gerechtfertigt, solange Wachstum und Marge weiter steigen.

Die Analysten

Lob für Aufträge, Zurückhaltung beim Preis

JPMorgan hob nach den Zahlen den starken Auftragseingang hervor, bleibt aber bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 68 Euro – knapp unter dem aktuellen Kurs. Nach dem zweiten Quartal hatten mehrere Häuser die Aktie hochgestuft. Der Tenor: Das Geschäft überzeugt, die Bewertung lässt aber nur begrenzten Spielraum. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

GEA Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Wachstum beschleunigt

    Der hohe Auftragseingang schlägt 2027 auf den Umsatz durch, die Marge steigt über 17,5 Prozent. Dann könnte die GEA-Aktie neue Hochs über 75 Euro anpeilen.

  2. Szenario 2: Hohe Bewertung bremst

    Das Geschäft läuft gut, die Bewertung begrenzt den Spielraum. Die Aktie pendelt zwischen 64 und 76 Euro.

  3. Szenario 3: Investitionspause

    Die Lebensmittelindustrie hält Investitionen zurück, Großaufträge bleiben aus. Dann droht ein Rückfall unter 64 Euro.

  1. September 2025

    DAX-Aufnahme

    GEA steigt in den Leitindex auf

  2. 21. Juli 2026

    Ad-hoc

    Prognose angehoben

  3. Anfang November 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Aufträge plus 20 Prozent

  4. März 2027

    Jahreszahlen

    Ausblick auf 2027

Quelle: GEA; STOXX; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur GEA Aktienanalyse

Was macht GEA?
GEA baut Anlagen und Maschinen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, etwa Separatoren, Prozesstechnik und Kühlanlagen.

Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 20 Prozent, das EBITDA vor Restrukturierung um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro bei einer Rekordmarge von 17,9 Prozent.

Was erwartet GEA für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.

Wie ist die Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 2,1 Prozent.

GEA Aktienanalyse: Aufträge plus 20 Prozent, Rekordmarge – der unterschätzte Maschinenbauer im DAX
Bild: KI-generiert

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