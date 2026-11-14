Kaum ein DAX-Konzern ist so wenig bekannt und gleichzeitig so profitabel: GEA baut Separatoren, Prozessanlagen und Kühltechnik für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 20 Prozent, die Marge kletterte auf einen Rekordwert. Die GEA-Aktie schloss am Freitag bei 70,50 Euro. Diese GEA Aktienanalyse zeigt, warum der Maschinenbauer seit dem DAX-Aufstieg im Herbst 2025 überzeugt – und was die GEA Aktienprognose jetzt bestimmt.
GEA Aktienanalyse: Aufträge plus 20 Prozent, Rekordmarge – der unterschätzte Maschinenbauer im DAX
GEA baut Anlagen für Molkereien, Brauereien und Pharmafabriken – und verdient so gut wie nie. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um ein Fünftel, die Marge erreichte einen Rekord. Doch der Gewinn je Aktie enttäuschte, und die Bewertung ist hoch. Unsere GEA Aktienanalyse zeigt, was das Geschäftsmodell stark macht und was die GEA Aktienprognose jetzt bestimmt.
G1AG1A
Steckbrief
- Unternehmen
- GEA Group AG
- Sitz
- Düsseldorf
- Ticker
- G1A (Xetra)
- Index
- DAX (seit September 2025)
- Kurs
- 70,50 Euro
- KGV
- rund 23
- Dividendenrendite
- rund 2,1 Prozent
- Vorstandschef
- Stefan Klebert
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Maschinen für Milch, Bier und Medikamente: ein krisenfestes Geschäft
Die GEA Aktie ist eine Wette auf etwas sehr Grundlegendes: Menschen müssen essen, trinken und Medikamente nehmen.
GEA liefert die Technik, mit der Molkereien Milch verarbeiten, Brauereien Bier herstellen und Pharmakonzerne Wirkstoffe produzieren. Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Servicegeschäft mit Ersatzteilen und Wartung – planbar und margenstark. Unter Vorstandschef Stefan Klebert hat GEA die Profitabilität Jahr für Jahr gesteigert. Im September 2025 stieg der Konzern in den DAX auf, im Juli 2026 hob er nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresziele an.
Die Quartalszahlen
Aufträge und Marge glänzen, der Gewinn je Aktie nicht
Für jede GEA Aktienanalyse gilt: Der Auftragseingang zeigt, wie das Geschäft in einem Jahr aussieht.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 20 Prozent, getragen von einem starken Basisgeschäft und Großaufträgen über 294,9 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge auf 17,9 Prozent – ein Rekord für ein einzelnes Quartal. Der Nettogewinn stieg um 6,4 Prozent auf 128,5 Millionen Euro. Ein Schönheitsfehler: Umsatz und Gewinn je Aktie von 0,79 Euro lagen unter den Erwartungen. Die Aktie gab zunächst nach, erholte sich aber noch am selben Vormittag.
GEA: EBITDA-Marge vor Restrukturierung im Quartal
Prozent
Quelle: GEA, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Marge
|Erstes Quartal 2026
|16,2
|Zweites Quartal 2026
|17,4
|Drittes Quartal 2026
|17,9
Der Ausblick
Ziele bestätigt: 6 bis 8 Prozent Wachstum, bis 40 Prozent Kapitalrendite
Für 2026 bestätigte GEA die im Juli angehobenen Ziele: ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 17,0 bis 17,4 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 36 bis 40 Prozent. Diese Kapitalrendite ist für einen Maschinenbauer außergewöhnlich hoch. Der kräftige Auftragseingang spricht dafür, dass das Wachstum auch 2027 anhält. Für die GEA Aktienprognose ist das das wichtigste Signal des Quartals.
Die Bewertung
KGV um 23: Premium für Qualität
Mit einem KGV von rund 23 ist die GEA Aktie deutlich höher bewertet als klassische Maschinenbauer. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent. Die Börse zahlt einen Aufschlag für ein Geschäft, das weniger zyklisch ist als der übrige Maschinenbau, einen hohen Serviceanteil hat und außergewöhnliche Kapitalrenditen erzielt. Dieser Aufschlag ist gerechtfertigt, solange Wachstum und Marge weiter steigen.
Die Analysten
Lob für Aufträge, Zurückhaltung beim Preis
JPMorgan hob nach den Zahlen den starken Auftragseingang hervor, bleibt aber bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 68 Euro – knapp unter dem aktuellen Kurs. Nach dem zweiten Quartal hatten mehrere Häuser die Aktie hochgestuft. Der Tenor: Das Geschäft überzeugt, die Bewertung lässt aber nur begrenzten Spielraum. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
GEA Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Wachstum beschleunigt
Der hohe Auftragseingang schlägt 2027 auf den Umsatz durch, die Marge steigt über 17,5 Prozent. Dann könnte die GEA-Aktie neue Hochs über 75 Euro anpeilen.
Szenario 2: Hohe Bewertung bremst
Das Geschäft läuft gut, die Bewertung begrenzt den Spielraum. Die Aktie pendelt zwischen 64 und 76 Euro.
Szenario 3: Investitionspause
Die Lebensmittelindustrie hält Investitionen zurück, Großaufträge bleiben aus. Dann droht ein Rückfall unter 64 Euro.
Häufige Fragen zur GEA Aktienanalyse
Was macht GEA?
GEA baut Anlagen und Maschinen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, etwa Separatoren, Prozesstechnik und Kühlanlagen.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 20 Prozent, das EBITDA vor Restrukturierung um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro bei einer Rekordmarge von 17,9 Prozent.
Was erwartet GEA für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.
Wie ist die Aktie bewertet?
Mit einem KGV von rund 23 und einer Dividendenrendite von rund 2,1 Prozent.
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