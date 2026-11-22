Molkereien, Brauereien, Pharmafabriken: Wenn diese Kunden investieren, profitiert GEA. Im dritten Quartal zog der Auftragseingang kräftig an, die Marge erreichte einen Rekord. Die GEA Aktie schloss am 20. November bei 68,25 Euro. Diese GEA Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen tragen und was die GEA Aktie jetzt bremsen kann.
GEA Aktienanalyse: Aufträge +20 Prozent, Rekordmarge, Wandelanleihe über 300 Millionen – wie viel Luft hat der DAX-Maschinenbauer noch?
GEA steigerte den Auftragseingang im dritten Quartal um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro und erreichte eine Rekordmarge. Die GEA Aktie gab am 20. November 1,87 Prozent auf 68,25 Euro nach, liegt auf Jahressicht aber 18,5 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse.
Steckbrief
- Unternehmen
- GEA Group AG
- ISIN
- DE0006602006
- WKN
- 660200
- Handelssymbol
- G1A (Xetra)
- US-Handelssymbol
- GEAGY (OTC, ADR)
- Branche
- Maschinen- und Anlagenbau
- Sitz
- Düsseldorf
- Tagesspanne 20.11.2026
- 68,25 € bis 69,40 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
GEA Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro, vor allem dank großer Aufträge aus Milchverarbeitung, Getränke- und Pharmaindustrie. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge von 17,0 auf 17,9 Prozent, ein Quartalsrekord.
Neun Monate
Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 12,3 Prozent auf 4,60 Milliarden Euro, organisch um 13,7 Prozent.
Ergebnis
Das EBITDA vor Restrukturierung erreichte 717,3 Millionen Euro (+10,9 Prozent), die Marge 17,2 Prozent nach 16,4 Prozent.
Gewinn
Der Konzerngewinn lag nach neun Monaten bei 350 Millionen Euro, 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wandelanleihe
Mitte November begab GEA eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit 1,25 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031. Am Tag der Platzierung geriet die Aktie unter Druck.
GEA: Auftragseingang im dritten Quartal
Mio. €
Quelle: GEA, Quartalsmitteilungen Q3 2025 und Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragseingang
|Q3 2025
|1.372
|Q3 2026
|1.651
GEA bestätigte die im Juli angehobene Prognose für 2026: organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 17,0 bis 17,4 Prozent und eine Kapitalrendite von 36 bis 40 Prozent.
Bewertung
Was die GEA Aktie einpreist
Mit einem KGV von 26,25 ist die GEA Aktie für einen Maschinenbauer anspruchsvoll bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 1,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 11,1 Milliarden Euro. Der Markt bezahlt das hohe Servicegeschäft und die stetig steigende Marge.
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