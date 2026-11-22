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GEA Aktienanalyse: Aufträge +20 Prozent, Rekordmarge, Wandelanleihe über 300 Millionen – wie viel Luft hat der DAX-Maschinenbauer noch?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 13:26 3 Min.

GEA steigerte den Auftragseingang im dritten Quartal um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro und erreichte eine Rekordmarge. Die GEA Aktie gab am 20. November 1,87 Prozent auf 68,25 Euro nach, liegt auf Jahressicht aber 18,5 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse.

Schlusskurs der GEA Aktie am 20.11.2026 (-1,87 %) 68,25 € Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 26,25 Dividendenrendite (1,30 € je Aktie) 1,9 % Marktkapitalisierung 11,1 Mrd. € Kursentwicklung auf ein Jahr +18,5 % EBITDA-Marge vor Restrukturierung im dritten Quartal (Rekord) 17,9 % Steckbrief Unternehmen GEA Group AG ISIN DE0006602006 WKN 660200 Handelssymbol G1A (Xetra) US-Handelssymbol GEAGY (OTC, ADR) Branche Maschinen- und Anlagenbau Sitz Düsseldorf Tagesspanne 20.11.2026 68,25 € bis 69,40 € Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra Molkereien, Brauereien, Pharmafabriken: Wenn diese Kunden investieren, profitiert GEA. Im dritten Quartal zog der Auftragseingang kräftig an, die Marge erreichte einen Rekord. Die GEA Aktie schloss am 20. November bei 68,25 Euro. Diese GEA Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen tragen und was die GEA Aktie jetzt bremsen kann. Die Zahlen GEA Aktienanalyse: Das dritte Quartal Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro, vor allem dank großer Aufträge aus Milchverarbeitung, Getränke- und Pharmaindustrie. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge von 17,0 auf 17,9 Prozent, ein Quartalsrekord. 01 Neun Monate Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 12,3 Prozent auf 4,60 Milliarden Euro, organisch um 13,7 Prozent. 02 Ergebnis Das EBITDA vor Restrukturierung erreichte 717,3 Millionen Euro (+10,9 Prozent), die Marge 17,2 Prozent nach 16,4 Prozent. 03 Gewinn Der Konzerngewinn lag nach neun Monaten bei 350 Millionen Euro, 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr. 04 Wandelanleihe Mitte November begab GEA eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit 1,25 Prozent Zins und Laufzeit bis 2031. Am Tag der Platzierung geriet die Aktie unter Druck. GEA: Auftragseingang im dritten Quartal Mio. € 0 500 1.000 1.500 2.000 1.372 1.651 Q3 2025 Q3 2026 Quelle : GEA, Quartalsmitteilungen Q3 2025 und Q3 2026 Daten als Tabelle Quartal Auftragseingang Q3 2025 1.372 Q3 2026 1.651 GEA bestätigte die im Juli angehobene Prognose für 2026: organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 17,0 bis 17,4 Prozent und eine Kapitalrendite von 36 bis 40 Prozent. Bewertung Was die GEA Aktie einpreist Mit einem KGV von 26,25 ist die GEA Aktie für einen Maschinenbauer anspruchsvoll bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 1,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 11,1 Milliarden Euro. Der Markt bezahlt das hohe Servicegeschäft und die stetig steigende Marge. Was gegen die Aktie sprechen kann Der Umsatz wuchs langsamer als der Auftragseingang und blieb leicht hinter den Erwartungen.

Die Wandelanleihe kann bei Umtausch die Zahl der Aktien erhöhen.

Mit KGV 26 ist viel Optimismus eingepreist.

Eine schwächere Investitionsneigung der Lebensmittelindustrie würde Aufträge bremsen. 09.11.2026 Q3-Zahlen Prognose bestätigt 17.11.2026 Wandelanleihe 300 Mio. €, Laufzeit bis 2031 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 68,25 € (-1,87 %) 04.03.2027 Jahreszahlen 2026 Dividendenvorschlag erwartet Fazit der GEA Aktienanalyse GEA liefert starke Aufträge und eine Rekordmarge, die Prognose steht. Die GEA Aktie ist nach dem guten Jahr nicht mehr billig, weitere Kursgewinne hängen davon ab, ob die Aufträge zügig in Umsatz münden. Dies ist eine redaktionelle Einordnung und keine Anlageempfehlung.

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