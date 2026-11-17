Gut eine Woche nach dem Rekordquartal holt sich GEA frisches Geld – und die Börse reagiert verschnupft. Die GEA-Aktie (Handelssymbol G1A, ISIN DE0006602006) verlor am Dienstagmorgen im Xetra-Handel zeitweise 2,27 Prozent auf 68,90 Euro, nachdem der Düsseldorfer Anlagenbauer um 7:43 Uhr per Ad-hoc-Mitteilung eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2031 angekündigt hatte. Vorbörslich hatte die Nachrichtenagentur dpa-AFX sogar ein Minus von rund 5 Prozent gemeldet. Der Gesamtmarkt war ohnehin schwach: Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,6 Prozent.
GEA-Aktie: Wandelanleihe statt Rekordjagd – was der 300-Millionen-Deal Aktionäre kostet
Die GEA-Aktie gibt nach: Der Anlagenbauer begibt eine Wandelanleihe über 300 Mio. Euro bis 2031 – Kupon 1,25 %, Prämie 35 bis 40 %. Was hinter dem Deal steckt und was er bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- GEA Group AG
- Kürzel
- G1A (Xetra)
- ISIN
- DE0006602006
- WKN
- 660200
- Sitz
- Düsseldorf
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 11,15 Mrd. €
- Aktien
- rund 162,5 Mio.
- Dividende
- 1,30 € je Aktie für 2025
Stand: 17.11.2026, Kurs laut finanzen.at (Xetra, Artikel 9:26 Uhr); Börsenwert und Aktienzahl laut stock3
Der Auslöser
Warum fällt die GEA-Aktie nach der Wandelanleihe?
Auf dem Papier ist der Deal günstig: 1,25 Prozent Zins für fünf Jahre Geld. Der eigentliche Preis steckt im Kleingedruckten – im Recht der Investoren, ihre Anleihen später in GEA-Aktien zu tauschen.
GEA begibt nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Sie werden im beschleunigten Bookbuilding ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten; das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen – dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs zwischen Start der Platzierung und Preisfestsetzung am heutigen Dienstag. Die endgültigen Konditionen will GEA im Tagesverlauf in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung nennen.
Dass die Aktie am Emissionstag nachgibt, ist bei Wandelanleihen ein bekanntes Muster: Viele Käufer, oft Hedgefonds, sichern ihre Wandlungsoption ab, indem sie die Aktie leer verkaufen. Die Mitteilung selbst weist darauf hin, dass die begleitenden Banken mit Investoren Absicherungsgeschäfte abschließen können. Dazu kommt die Sorge vor einer späteren Verwässerung. Auffällig ist das Timing: Am 12. November war die GEA-Aktie nach einem neuen Jahreshoch mit minus 4,07 Prozent schwächster DAX-Wert, laut XTB wegen Gewinnmitnahmen.
|Merkmal
|Ausgestaltung
|Volumen
|300 Mio. €
|Laufzeit
|5 Jahre, Fälligkeit voraussichtlich 24.11.2031
|Kupon
|1,25 % p. a., halbjährlich
|Rückzahlung
|105,94–108,67 % des Nennbetrags
|Rendite bis Fälligkeit
|2,375–2,875 %
|Wandlungsprämie
|35–40 % auf den Xetra-VWAP
|Verwendung
|Allgemeine Unternehmenszwecke, u. a. Teilfinanzierung des Aktienrückkaufs
|Lock-up für GEA
|90 Tage
Endgültige Konditionen (Referenzkurs, Wandlungspreis, Rückzahlungsbetrag) folgen nach der Preisfestsetzung am 17.11.2026.
Quelle: GEA Group, Ad-hoc-Mitteilung vom 17.11.2026, 7:43 Uhr
Rechnen statt raten
Wie stark verwässert die Anleihe die GEA-Aktie?
Der Clou des Deals liegt im Verwendungszweck: Ein Teil des Geldes soll in das Aktienrückkaufprogramm fließen, das GEA am 5. August angekündigt hat. Es umfasst bis zu 500 Millionen Euro bis Ende 2027, die erste Tranche über bis zu 250 Millionen Euro läuft seit August. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. GEA kauft also heute Aktien zurück – und schafft zugleich die Möglichkeit, dass ab einem deutlich höheren Kurs neue Aktien entstehen.
|Szenario
|Wandlungspreis
|Neue Aktien
|Anteil am Bestand
|Prämie 35 %
|ca. 93,15 €
|ca. 3,2 Mio.
|ca. 2,0 %
|Prämie 40 %
|ca. 96,60 €
|ca. 3,1 Mio.
|ca. 1,9 %
Eigene Rechnung von aktiencheck.de, keine Prognose. Annahme: Referenzkurs 69 Euro, rund 162,5 Mio. ausstehende Aktien; Wandlung in voller Höhe. Der tatsächliche Wandlungspreis steht erst nach der Preisfestsetzung fest.
Zum Vergleich: Würde GEA das gesamte Rückkaufvolumen von 500 Millionen Euro zu rund 69 Euro je Aktie einsetzen, entspräche das rechnerisch etwa 7,2 Millionen Aktien oder rund 4,4 Prozent des Bestands. Unter dem Strich bliebe selbst nach einer vollständigen Wandlung also ein Rückgang der Aktienzahl – vorausgesetzt, die Aktie steigt bis 2031 überhaupt um mehr als ein Drittel. Für GEA ist die Wandelanleihe damit vor allem billiges Fremdkapital: Laut Q3-Bericht verfügte der Konzern Ende September über eine Nettoliquidität von 115,2 Millionen Euro, nach 378,9 Millionen Euro Ende 2025.
Das Fundament
Was zeigen die Quartalszahlen der GEA-Aktie?
Operativ läuft es so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um 20,3 Prozent auf 1.650,7 Millionen Euro, getrieben von Großaufträgen über 294,8 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 7,0 Prozent auf 1.461,2 Millionen Euro, die EBITDA-Marge vor Restrukturierung erreichte mit 17,9 Prozent einen Quartalsrekord. Besonders dynamisch zeigte sich das Pharmageschäft rund um das kontinuierliche Tablettieren.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr bzw. Veränderung
|Auftragseingang
|1.650,7 Mio. €
|+20,3 % ggü. Vorjahr
|Umsatz
|1.461,2 Mio. €
|+7,0 % ggü. Vorjahr
|EBITDA-Marge vor Restrukturierung
|17,9 %
|17,0 %
|Ergebnis je Aktie
|0,79 €
|0,74 €
|Free Cashflow
|134,7 Mio. €
|52,2 Mio. €
|ROCE
|37,8 %
|35,4 %
Quelle: GEA Group, Q3-Mitteilung vom 09.11.2026
Ganz ohne Makel war das Quartal nicht: Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierung lag laut Investing.com mit 0,87 Euro leicht unter der Analystenerwartung von rund 0,92 Euro. Die Börse sah darüber hinweg, der Fokus lag auf Aufträgen und Marge.
Ausblick
Wie realistisch ist die Prognose – und was kommt bis 2030?
Für 2026 bestätigte GEA im November die im Juli angehobene Prognose: organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent, eine EBITDA-Marge vor Restrukturierung von 17,0 bis 17,4 Prozent und ein ROCE von 36 bis 40 Prozent. Nach neun Monaten steht die Marge bei 17,2 Prozent. Mit der Strategie „Mission 30“ peilt GEA bis 2030 ein organisches Wachstum von durchschnittlich mehr als 5 Prozent pro Jahr, eine EBITDA-Marge von 17 bis 19 Prozent und einen ROCE von über 45 Prozent an.
EBITDA-Marge von GEA: Ist-Werte und Ziele
Prozent
- Ziel des Managements
2024 und 2025 vor Restrukturierung; 2023 laut Mitteilung vom 02.10.2024. Ziele sind Unternehmensangaben, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: GEA Group: Geschäftszahlen 2025, Q3-Mitteilung 2026, Capital Markets Day 02.10.2024
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBITDA-Marge
|2023
|14,4
|2024
|15,4
|2025
|16,5
|9 Monate 2026
|17,2
|Ziel 2026
|17,0–17,4
|Ziel 2030
|17–19
Personell steht ein Wechsel an: CEO Stefan Klebert gibt sein Amt auf eigenen Wunsch nach der Hauptversammlung am 28. April 2027 ab, sein Vertrag wäre bis Ende 2028 gelaufen. Nachfolger wird Klaus Stojentin, bislang Chef der Division Nutrition Plant Engineering.
Bewertung
Was sagen Analysten zum Kursziel der GEA-Aktie?
Der Kursanstieg hat die Bewertung nach oben getrieben. Laut stock3 lag die Aktie seit Jahresbeginn rund 19 Prozent im Plus, das 52-Wochen-Hoch notiert bei 74,45 Euro. Gemessen am Ergebnis je Aktie 2025 von 2,54 Euro ergibt sich beim Kurs von 68,90 Euro rechnerisch ein KGV von rund 27. Die Dividende für 2025 wurde zum fünften Mal in Folge erhöht, auf 1,30 Euro – das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp 1,9 Prozent.
|Bank
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|UBS
|Buy
|80,00 €
|10.11.2026
|ODDO BHF
|Outperform
|80,00 €
|10.11.2026
|RBC
|Outperform
|79,00 €
|12.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|78,00 €
|10.11.2026
|Berenberg
|Hold (zuvor Buy)
|74,00 €
|10.11.2026
|DZ Bank
|Halten
|72,00 €
|09.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|68,50 €
|10.11.2026
Urteile und Kursziele Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: goldesel.de (10.11.2026); wallstreet-online.de (RBC, 12.11.2026)
Das Bild ist gespalten: Ein Teil der Häuser sieht nach dem starken Lauf nur noch begrenzten Spielraum, andere setzen auf die Auftragsdynamik. Im europäischen Vergleich misst sich GEA vor allem mit dem schwedischen Konkurrenten Alfa Laval, der ebenfalls Separatoren und Prozesstechnik für Lebensmittel- und Pharmaindustrie liefert, sowie mit dem Abfüll- und Verpackungsspezialisten Krones im Getränkebereich.
Termine
Wann kommen die nächsten Impulse für die GEA-Aktie?
FAQ zur GEA-Aktie
Warum fällt die GEA-Aktie heute? GEA hat eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro angekündigt. Im Xetra-Handel fiel die Aktie zeitweise um 2,27 Prozent auf 68,90 Euro, vorbörslich lag das Minus laut dpa-AFX bei rund 5 Prozent.
Welche Konditionen hat die GEA-Wandelanleihe? Laufzeit bis 2031, Kupon 1,25 Prozent pro Jahr, Wandlungsprämie 35 bis 40 Prozent; die endgültigen Konditionen folgen am 17. November.
Wofür verwendet GEA das Geld? Für allgemeine Unternehmenszwecke, darunter die teilweise Finanzierung des Aktienrückkaufs über bis zu 500 Millionen Euro.
Wie hoch ist die Dividende der GEA-Aktie? Für 2025 zahlte GEA 1,30 Euro je Aktie, nach 1,15 Euro im Vorjahr.
Wann legt GEA die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 8. März 2027 angekündigt.
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