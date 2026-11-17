Die Kursreaktion der GEA-Aktie auf die Wandelanleihe ist eher ein technischer Reflex als ein Urteil über das Geschäft. Mit 1,25 Prozent Kupon sichert sich GEA günstiges Kapital, eine Wandlung lohnt sich nach heutigem Kursniveau erst deutlich über 90 Euro und würde den Bestand rechnerisch um rund 2 Prozent vergrößern – weniger, als der laufende Rückkauf einziehen kann. Die eigentliche Messlatte bleibt operativ: Kann GEA die Rekordmarge halten und die Auftragsdynamik 2027 in Umsatz verwandeln, während die Bewertung bereits viel davon vorwegnimmt?