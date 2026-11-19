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GEA Aktie: Rekordhoch trotz Schönheitsfehler

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 20:31 1 Min. ZertifikateJournal

Der GEA-Auftragseingang steigt um 20,3% auf 1,65 Milliarden Euro, die Aktie erreicht ein Rekordhoch.

Bild: GEA Group Aktiengesellschaft

Bei GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker: G1A) läuft es weiter rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Im dritten Quartal habe der Anlagenbauer den Umsatz um 7,0% auf 1,46 Mrd. Euro gesteigert. Organisch habe das Plus bei 6,2% gelegen. Noch stärker habe sich die Profitabilität entwickelt: Das um Umbaukosten bereinigte EBITDA sei um 12,6% auf 260,9 Mio. Euro geklettert. Zudem habe das Management die erst im Sommer angehobene Jahresprognose bestätigt. Ganz ohne Kritikpunkte sei der Zwischenbericht allerdings nicht ausgefallen. Bei Umsatz und Ergebnis hätten Analysten teils mit noch etwas höheren Werten gerechnet. Umso bemerkenswerter sei die Reaktion an der Börse gewesen. Die GEA-Aktie habe nach Vorlage der Zahlen ein neues Rekordhoch markiert. Für Begeisterung habe vor allem der Auftragseingang gesorgt. Dieser sei mit einem Plus von 20,3% auf 1,65 Mrd. Euro deutlich stärker gestiegen als erwartet. Wie lange die Rekordfahrt weitergehe, bleibe allerdings abzuwarten. Die Aktie habe in den vergangenen Jahren bereits eine beeindruckende Rallye hingelegt und zähle mittlerweile nicht mehr zu den günstigen Werten im DAX. Zudem liege das durchschnittliche Analystenkursziel inzwischen im Bereich des aktuellen Börsenkurses. Wer die Aktie bereits im Depot habe, könne daher darüber nachdenken, einen Teil der aufgelaufenen Gewinne in einen Discounter (ISIN: DE000DN3NMK0, WKN: DN3NMK) der DZ Bank umzuschichten. (Ausgabe 46/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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