Die GEA Aktie (Kürzel: G1A, ISIN: DE0006602006) zählt am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern. Auf Tradegate notierte das Papier des Düsseldorfer Anlagenbauers gegen 9:03 Uhr bei 69,00 Euro, ein Minus von 1,85 Prozent; an der Börse Stuttgart lag es um 9:06 Uhr bei 68,95 Euro (−1,78 Prozent). Vorbörslich hatte dpa-AFX sogar ein Minus von rund 5 Prozent gemeldet. Der Grund: GEA hat am frühen Morgen per Ad-hoc-Mitteilung eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro angekündigt.
GEA Aktie DAX Verlierer: Wandelanleihe über 300 Millionen Euro drückt den Kurs – hält die 50-Tage-Linie bei 67,36 Euro?
Die GEA Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern: Auf Tradegate notierte sie gegen 9:03 Uhr bei 69,00 Euro und 1,85 Prozent im Minus, vorbörslich waren es laut dpa-AFX sogar rund 5 Prozent. Auslöser ist eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro, mit der GEA unter anderem den Aktienrückkauf mitfinanziert.
Der Auslöser
Warum fällt die GEA Aktie heute?
Laut Ad-hoc-Mitteilung von 7:43 Uhr begibt GEA nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen über 300 Millionen Euro mit Fälligkeit am 24. November 2031. Der Kupon ist auf 1,25 Prozent pro Jahr festgelegt, die Wandlungsprämie soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen. Dieser Referenzkurs ist der volumengewichtete Xetra-Durchschnittskurs vom Beginn der Platzierung bis zur Preisfestsetzung am heutigen Dienstag. Platziert wird per beschleunigtem Bookbuilding ausschließlich bei institutionellen Investoren, das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Warum reagiert die Aktie negativ? Eine eindeutige Erklärung nennen die vorliegenden Berichte nicht; Goldesel verweist auf ein mögliches Verwässerungsrisiko, falls die Anleihe später in Aktien gewandelt wird. Hinzu kommt ein bekanntes Marktmuster, das hier als Einordnung dient: Käufer von Wandelanleihen sichern sich häufig ab, indem sie die zugrunde liegende Aktie leerverkaufen. Laut Ad-hoc können die begleitenden Banken mit Investoren Swaps oder Differenzgeschäfte abschließen und Aktien kaufen oder verkaufen – ein konkretes Volumen nennt GEA nicht.
Mögliche Verwässerung
Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien – bei einer Prämie von 35 bis 40 Prozent aber erst bei deutlich höheren Kursen.
Absicherungsdruck
Absicherungsgeschäfte der Anleihekäufer können am Platzierungstag auf den Kurs drücken (allgemeine Einordnung, nicht für GEA beziffert).
Schwacher Gesamtmarkt
Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter – Chip-Exportregeln und Nvidia-Nervosität belasten.
Verwendung
Wofür braucht GEA das Geld?
Den Erlös will GEA für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, darunter die teilweise Finanzierung des Aktienrückkaufs, der am 5. August 2026 angekündigt wurde. Dieses Programm umfasst bis zu 500 Millionen Euro bis Ende 2027; die erste Tranche über bis zu 250 Millionen Euro läuft seit August. Ein zusätzlicher, neuer Rückkauf ist nicht geplant. Die Valuta ist für den 24. November vorgesehen, für GEA gilt eine Haltefrist von 90 Tagen, die Anleihe soll im Freiverkehr in Frankfurt notieren.
|Merkmal
|Ausgestaltung
|Volumen
|300 Mio. €
|Fälligkeit
|24.11.2031
|Kupon
|1,25 % p. a., halbjährlich
|Rendite bis Fälligkeit
|2,375–2,875 %
|Wandlungsprämie
|35–40 % auf den Referenzkurs
|Platzierung
|Accelerated Bookbuilding, nur institutionelle Investoren
Quelle: GEA, Ad-hoc-Mitteilung vom 17.11.2026, 7:43 Uhr
Fundamentaldaten
Wie läuft das operative Geschäft?
Operativ steht GEA solide da. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang laut Unternehmensangaben um 20,3 Prozent auf 1.650,7 Millionen Euro, der Umsatz um 7,0 Prozent auf 1.461,2 Millionen Euro. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erreichte 260,9 Millionen Euro bei einer Marge von 17,9 Prozent. Die Prognose für 2026 – organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent – wurde bestätigt. Zudem ist der Vorstandswechsel geregelt: CEO Stefan Klebert geht nach der Hauptversammlung 2027, Nachfolger wird Klaus Stojentin.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt im Chart?
Schon am 12. November war die GEA Aktie nach einem neuen Jahreshoch mit einem Minus von 4,07 Prozent schwächster DAX-Wert. Laut einer XTB-Analyse vom 13. November liegt die nächste Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 67,36 Euro, darunter bei 63,10 Euro und an der 200-Tage-Linie bei 62,61 Euro. Widerstände sieht XTB bei 69,93 und 71,76 Euro. Laut stock3 liegt das 52-Wochen-Hoch bei 74,45 Euro, das Tief bei 53,45 Euro.
Ausblick
Welche Termine stehen bei GEA an?
Noch am Dienstag will GEA die endgültigen Konditionen der Wandelanleihe veröffentlichen. Laut Finanzkalender folgen am 1. Februar 2027 ein Pre-Close-Call, am 8. März 2027 der Geschäftsbericht 2026 und am 28. April 2027 die Hauptversammlung.
FAQ zur GEA Aktie
Warum fällt die GEA Aktie heute? Die Aktie (G1A, ISIN DE0006602006) leidet unter der Ankündigung einer Wandelanleihe über 300 Millionen Euro, die Verwässerungssorgen auslöst.
Wie stark fällt die GEA Aktie? Gegen 9:03 Uhr notierte sie auf Tradegate bei 69,00 Euro (−1,85 Prozent); vorbörslich lag das Minus laut dpa-AFX bei rund 5 Prozent.
Wofür verwendet GEA den Erlös? Für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem zur teilweisen Finanzierung des laufenden Aktienrückkaufs über bis zu 500 Millionen Euro.
Wann legt GEA die nächsten Zahlen vor? Der Geschäftsbericht 2026 ist für den 8. März 2027 angekündigt.
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