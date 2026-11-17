Laut Ad-hoc-Mitteilung von 7:43 Uhr begibt GEA nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen über 300 Millionen Euro mit Fälligkeit am 24. November 2031. Der Kupon ist auf 1,25 Prozent pro Jahr festgelegt, die Wandlungsprämie soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen. Dieser Referenzkurs ist der volumengewichtete Xetra-Durchschnittskurs vom Beginn der Platzierung bis zur Preisfestsetzung am heutigen Dienstag. Platziert wird per beschleunigtem Bookbuilding ausschließlich bei institutionellen Investoren, das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Warum reagiert die Aktie negativ? Eine eindeutige Erklärung nennen die vorliegenden Berichte nicht; Goldesel verweist auf ein mögliches Verwässerungsrisiko, falls die Anleihe später in Aktien gewandelt wird. Hinzu kommt ein bekanntes Marktmuster, das hier als Einordnung dient: Käufer von Wandelanleihen sichern sich häufig ab, indem sie die zugrunde liegende Aktie leerverkaufen. Laut Ad-hoc können die begleitenden Banken mit Investoren Swaps oder Differenzgeschäfte abschließen und Aktien kaufen oder verkaufen – ein konkretes Volumen nennt GEA nicht.