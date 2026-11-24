Eine Nachricht vom Dienstag gibt es nicht. Unsere Lesart: Die GEA Aktie profitiert von derselben Bewegung wie die Gesundheitswerte an der Spitze der Liste. Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger bei Technologie- und Finanzwerten Gewinne mit und greifen zu Titeln mit berechenbarem Geschäft. Molkereien und Brauereien bestellen ihre Anlagen unabhängig davon, wer Nvidia führt. Das Plus ist mit 0,29 Prozent allerdings sehr klein.