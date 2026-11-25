Wie stark stiegen die Aufträge?

Um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro im dritten Quartal.

Was erwartet GEA für 2026?

6 bis 8 Prozent organisches Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.

Was hat es mit der Wandelanleihe auf sich?

GEA hat eine Anleihe über 300 Millionen Euro begeben, die in Aktien zu 94,70 Euro gewandelt werden kann.