Die GEA Aktie gehört zu den stillen Gewinnern des Jahres. Im dritten Quartal steigerte der Düsseldorfer Anlagenbauer, der unter anderem Molkereien und Lebensmittelhersteller ausrüstet, den Umsatz um 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte sogar um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro. Beide Werte lagen allerdings knapp unter den Erwartungen der Analysten.
GEA Aktie: Aufträge plus 20 Prozent, Rekordhoch, Prognose bestätigt – ist der Molkerei-Ausrüster der heimliche Gewinner der Lebensmittelindustrie?
GEA sammelt Großaufträge, steigert die Margen und notiert auf Rekordniveau. Nur der Umsatz wuchs etwas langsamer als erhofft. Was die GEA Aktie so stark macht.
Die Stärke
Großaufträge füllen die Bücher
Der Auftragseingang legte dank mehrerer Großbestellungen um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro zu. GEA bestätigte die im Sommer angehobene Prognose: Organisch soll der Umsatz 2026 um 6 bis 8 Prozent wachsen, die EBITDA-Marge 17,0 bis 17,4 Prozent erreichen. Die Kapitalrendite liegt bei beeindruckenden 36 bis 40 Prozent.
Die Börse
Rekordhoch und Wandelanleihe
Die GEA Aktie markierte nach den Zahlen ein Rekordhoch und liegt seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Mitte November platzierte GEA zudem eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro mit einem Wandlungspreis von 94,70 Euro – ein Signal, dass der Konzern Spielraum für weiteres Wachstum schafft.
Die GEA Aktie überzeugt mit hohen Margen und vollen Auftragsbüchern. Die Lebensmittelindustrie investiert weiter – davon profitiert GEA als Ausrüster.
Häufige Fragen zur GEA Aktie
Wie stark stiegen die Aufträge?
Um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro im dritten Quartal.
Was erwartet GEA für 2026?
6 bis 8 Prozent organisches Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.
Was hat es mit der Wandelanleihe auf sich?
GEA hat eine Anleihe über 300 Millionen Euro begeben, die in Aktien zu 94,70 Euro gewandelt werden kann.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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