RBC-Analyst Sebastian Kuenne bleibt zwar bei „Outperform“ mit einem Kursziel von 79 Euro, stellt die Finanzierung aber offen infrage: GEA verfüge über eine Nettoliquidität von rund 350 Millionen Euro. Die Wandelanleihe deute darauf hin, dass der Kapitalbedarf höher sei als bislang angenommen.

Eine mögliche Erklärung liefert ein Reuters-Bericht von Ende Oktober: Demnach prüft GEA Zukäufe in den Bereichen Lebensmittel-, Getränke- und Pharmatechnik, ein konkretes Ziel sei aber noch nicht gefunden. Offiziell nennt GEA keine Übernahme als Verwendungszweck. Für Anleger bleibt damit ein Fragezeichen – und Fragezeichen mag die Börse kurz nach einem Rekordhoch nicht.