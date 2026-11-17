Der Düsseldorfer Anlagenbauer zapft den Kapitalmarkt an: GEA Group hat am Dienstagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung über 300 Millionen Euro angekündigt. Die Anleihe läuft fünf Jahre bis 2031 und kann in neue oder bestehende GEA-Aktien gewandelt werden. Für die GEA-Aktie (Kürzel: G1A, ISIN: DE0006602006) ist besonders interessant, wofür das Geld gedacht ist: unter anderem für einen Teil des im August angekündigten Aktienrückkaufs.
GEA-Aktie: 300 Millionen Euro per Wandelanleihe – Geld auch für den Aktienrückkauf
GEA Group platziert eine Wandelschuldverschreibung über 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2031. Der Kupon liegt bei 1,25 Prozent, die Wandlungsprämie bei 35 bis 40 Prozent. Der Erlös soll unter anderem einen Teil des laufenden Aktienrückkaufs finanzieren.
Die Konditionen
Wie ist die neue GEA-Wandelanleihe ausgestaltet?
Der Vorstand hat die Emission mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen und nutzt dafür die Ermächtigung der Hauptversammlung 2026. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Es handelt sich um eine nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro.
Die Papiere tragen einen festen Kupon von 1,25 Prozent pro Jahr. Zur Fälligkeit – erwartet am 24. November 2031 – sollen sie zu 105,94 bis 108,67 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt werden, sofern nicht gewandelt wird. Daraus ergibt sich laut GEA eine Rendite bis zur Fälligkeit von 2,375 bis 2,875 Prozent.
Die Wandlungsprämie soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen. Dieser entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der GEA-Aktie im Xetra-Handel zwischen Beginn der Platzierung und Preisfestsetzung am selben Tag. Die endgültigen Konditionen will GEA im Laufe des Dienstags in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung bekannt geben.
Platzierung
Wer kann die Anleihe zeichnen?
Die Platzierung läuft im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der USA. Privatanleger sind ausgeschlossen. Die Abwicklung ist für den 24. November 2026 geplant, die Anleihe soll anschließend in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. GEA selbst verpflichtet sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
Niedriger laufender Zins
Mit einem Kupon von 1,25 Prozent hält GEA die laufenden Zinskosten gering – der Preis dafür ist die Wandlungsoption für die Investoren.
Rückkauf mitfinanziert
Der Erlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, ausdrücklich auch der Finanzierung eines Teils des am 5. August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
Verwässerung erst bei deutlichem Kursplus
Wegen der Prämie von 35 bis 40 Prozent kommt eine Wandlung erst infrage, wenn die GEA-Aktie deutlich über dem heutigen Referenzkurs notiert.
Einordnung
Was bedeutet die Emission für die GEA-Aktie?
Die Kombination wirkt auf den ersten Blick paradox: GEA kauft eigene Aktien zurück und gibt gleichzeitig ein Papier aus, das später in Aktien getauscht werden kann. Für das Unternehmen kann sich das rechnen, weil der Kupon niedrig ist und eine Wandlung nur bei klar gestiegenem Kurs greift. Kurzfristig kann eine Wandelanleihe-Platzierung dennoch auf den Aktienkurs drücken, da Investoren ihre Wandelpositionen häufig über Leerverkäufe der Aktie absichern. Die Mitteilung weist selbst darauf hin, dass die begleitenden Banken entsprechende Absicherungsgeschäfte eingehen können.
Häufige Fragen zur GEA-Aktie und zur Wandelanleihe
Wie groß ist die neue GEA-Wandelanleihe? 300 Millionen Euro, Laufzeit fünf Jahre bis voraussichtlich 24. November 2031.
Welchen Zins zahlt die Anleihe? Einen festen Kupon von 1,25 Prozent pro Jahr; inklusive Rückzahlungsaufschlag ergibt sich eine Rendite von 2,375 bis 2,875 Prozent.
Wofür verwendet GEA das Geld? Für allgemeine Unternehmenszwecke, darunter einen Teil des im August 2026 angekündigten Aktienrückkaufs.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die GEA-Aktie gehandelt? Kürzel G1A, ISIN DE0006602006, WKN 660200.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.