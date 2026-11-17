Der Vorstand hat die Emission mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen und nutzt dafür die Ermächtigung der Hauptversammlung 2026. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Es handelt sich um eine nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro.

Die Papiere tragen einen festen Kupon von 1,25 Prozent pro Jahr. Zur Fälligkeit – erwartet am 24. November 2031 – sollen sie zu 105,94 bis 108,67 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt werden, sofern nicht gewandelt wird. Daraus ergibt sich laut GEA eine Rendite bis zur Fälligkeit von 2,375 bis 2,875 Prozent.

Die Wandlungsprämie soll 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs liegen. Dieser entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der GEA-Aktie im Xetra-Handel zwischen Beginn der Platzierung und Preisfestsetzung am selben Tag. Die endgültigen Konditionen will GEA im Laufe des Dienstags in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung bekannt geben.