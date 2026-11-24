GE Vernova Aktie: 197 Milliarden Dollar Aufträge – wer den Strom für Nvidias KI-Fabriken liefert

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:18 3 Min.

Ohne Strom läuft kein KI-Chip. GE Vernova, Eaton und Vistra liefern Turbinen, Schaltanlagen und Elektrizität für die Rechenzentren des KI-Booms. Nach der Rückkehr von Jensen Huang stieg die GE Vernova Aktie am Montag um 9,1 Prozent. Der Auftragsbestand soll bald 200 Milliarden Dollar übersteigen.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt mit Python/Pillow, Claude), keine Fremdbilder

Der Engpass des KI-Zeitalters ist nicht der Chip, sondern die Steckdose. Rechenzentren verbrauchen so viel Strom wie Kleinstädte, und die Netze sind dafür nicht gebaut. Davon lebt eine Gruppe von Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze stieg die GE Vernova Aktie am Montag um 9,1 Prozent. Am Freitag hatte sie noch 7,5 Prozent auf 699,33 Dollar verloren. GE Vernova Aktie am Montag +9,1 % Auftragsbestand von GE Vernova 197 Mrd. USD Auftragsplus im dritten Quartal +96 % Vistra Aktie binnen eines Monats −16 % Quelle : TipRanks (23.11.2026); Investing.com; Yahoo Finance Der Ausrüster GE Vernova verkauft Turbinen auf Jahre im Voraus GE Vernova baut Gasturbinen und Netztechnik. Die Nachfrage nach Turbinen ließ die Aufträge im dritten Quartal um 96 Prozent auf rund 29 Milliarden Dollar steigen, der Auftragsbestand wuchs auf 197 Milliarden Dollar. Konzernchef Scott Strazik erwartet, dass er im vierten Quartal 200 Milliarden Dollar übersteigt, bei besseren Margen. Der Umsatz der Kraftwerkssparte stieg um 25 Prozent auf 6,07 Milliarden Dollar, die operative Marge dort von 13,4 auf 21,4 Prozent. Trotz dieser Zahlen war die Aktie mit dem KI-Ausverkauf gefallen, binnen eines Monats um rund 15 Prozent. Die Übrigen Vistra kämpft mit Texas, Eaton bleibt im Hintergrund Vistra erzeugt Strom aus Kernkraft, Gas, Kohle und Sonne und verkauft ihn an Endkunden und Rechenzentren. Die Aktie hat binnen eines Monats 16 Prozent verloren. Der Grund liegt in Texas: Dort wurde ein Gouverneur gewählt, der neue Rechenzentren vorerst stoppen will. Am Montag legte auch Vistra zu, gestützt von der Nvidia-Nachricht und guten Quartalszahlen. Eaton liefert die elektrische Verteilung, also Schaltanlagen und Stromverteiler, über die der Strom in die Serverhallen gelangt. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren von 2025 bis 2030 ungefähr verdoppelt. Was für die Strom-Aktien spricht Auftragsbestand von 197 Milliarden Dollar bei GE Vernova

Aufträge im Quartal fast verdoppelt

Stromverbrauch von Rechenzentren soll sich verdoppeln

Geschäft hängt nicht an einem Chiphersteller Was Anleger bedenken sollten Politischer Widerstand gegen neue Rechenzentren

Vistra mit 16 Prozent Monatsverlust

Aktien fallen im KI-Ausverkauf mit

Lange Lieferzeiten bremsen das Wachstum Einordnung der Redaktion: Strom-Aktien sind die bodenständigste Wette auf künstliche Intelligenz. Die GE Vernova Aktie stützt sich auf Aufträge, die für Jahre reichen, egal welcher Chip am Ende in den Hallen steht. Die Rückkehr von Huang hat die Stimmung gedreht. Das größere Risiko für diese Gruppe sitzt aber in der Politik: Wenn Bundesstaaten neue Rechenzentren bremsen, trifft das die Versorger zuerst, wie die Vistra Aktie zeigt. FAQ Häufige Fragen zur GE Vernova Aktie und den Strom-Aktien Warum profitiert GE Vernova von künstlicher Intelligenz?

Rechenzentren brauchen sehr viel Strom. GE Vernova baut die Gasturbinen und die Netztechnik, mit denen er erzeugt und verteilt wird. Warum ist die Vistra Aktie gefallen?

In Texas wurde ein Gouverneur gewählt, der neue Rechenzentren vorerst stoppen will. Die Aktie verlor binnen eines Monats 16 Prozent. Wie lauten die Handelssymbole der Strom-Aktien?

GE Vernova: GEV (NYSE). Eaton: ETN (NYSE). Vistra: VST (NYSE). ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.

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