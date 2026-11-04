Aktien des Tages US36828A1016 aktien neutral Rohstoffe

GE Vernova Aktie: Argus sieht operative Erholung - Kursziel dennoch auf 1.100 USD gesenkt

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 13:09 1 Min. Argus Research US36828A1016

Die GE Vernova Aktie bleibt trotz einer deutlichen Kurszielsenkung für Argus attraktiv: Analyst John Eade bestätigt das Rating "buy"

Bild: Unsplash

John Eade, Analyst von Argus Research, rät die Aktie von GE Vernova Inc. (ISIN: US36828A1016, WKN: A404PC, Ticker-Symbol: Y5C, NYSE-Symbol: GEV) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals weiterhin zu kaufen. Obwohl die Gewinnentwicklung in jüngster Zeit uneinheitlich gewesen sei, befinde sich GE Vernova in einer Trendwende und die Aussichten für das kurzfristige Wachstum seien vielversprechend, erkläre John Eade in einer Research-Note. Das Management habe zudem sein Vertrauen in die weiteren Aussichten signalisiert, indem es die Prognose angehoben, die Dividende erhöht und eigene Aktien zurückgekauft habe. Argus-Analyst John Eade senkt sein Kursziel für GE Vernova von 1.300 auf 1.100 USD. GE Vernova Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 1.100 USD (zuvor: 1.300 USD)

Rating: 🟢 "buy" (unverändert)

Analyst: 🏛️ John Eade, Argus Research | 03.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.