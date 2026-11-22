Volle Werkstätten, Rekordaufträge und eine angehobene Prognose: GE Aerospace wächst schneller als fast jeder andere Industriewert. Die GE Aerospace Aktie gewann auf einen Monat 6,63 Prozent, gab am 20. November aber 2,90 Prozent auf 309,62 Dollar nach. Diese GE Aerospace Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die GE Aerospace Aktie bremsen kann.