Volle Werkstätten, Rekordaufträge und eine angehobene Prognose: GE Aerospace wächst schneller als fast jeder andere Industriewert. Die GE Aerospace Aktie gewann auf einen Monat 6,63 Prozent, gab am 20. November aber 2,90 Prozent auf 309,62 Dollar nach. Diese GE Aerospace Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die GE Aerospace Aktie bremsen kann.
GE Aerospace Aktienanalyse: Aufträge +49 Prozent, Gewinn je Aktie +36 Prozent, Prognose überall angehoben – wie hoch kann der Triebwerksriese noch fliegen?
GE Aerospace meldet im dritten Quartal Aufträge von 19 Milliarden Dollar und hebt alle Ziele für 2026 an. Die GE Aerospace Aktie verlor am 20. November 2,90 Prozent, das KGV liegt bei 35. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- GE Aerospace (General Electric Company)
- ISIN
- US3696043013
- WKN
- A3CSML
- Handelssymbol
- GCP (deutsche Börsen, in Euro)
- US-Handelssymbol
- GE (NYSE)
- Branche
- Flugzeugtriebwerke und Wartung
- Sitz
- Cincinnati, Ohio
- Tagesspanne 20.11.2026
- 307,38 $ bis 321,76 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
GE Aerospace Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2026 um 49 Prozent auf 19,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar, bereinigt um 18 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 30 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar, die operative Marge auf 22,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 36 Prozent auf 2,25 Dollar.
Zivile Triebwerke
Die Sparte Commercial Engines & Services steigerte die Aufträge um 58 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar und den Umsatz um 21 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar.
Wartung
Der Umsatz mit Werkstattbesuchen stieg um 12 Prozent, Wartungen von LEAP-Triebwerken um mehr als 40 Prozent.
Rüstung
Defense & Propulsion Technologies erhöhte die Aufträge um 18 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar, der Umsatz wuchs um 7 Prozent.
Cashflow
Der freie Cashflow sank im Quartal um 14 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar, nach neun Monaten lag er mit 6,7 Milliarden Dollar um 13 Prozent im Plus.
GE Aerospace: Prognose 2026 für den bereinigten Gewinn je Aktie
$
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: GE Aerospace, Mitteilung vom 20.10.2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|7,65
|7,85
|Neu
|8,00
|8,10
GE Aerospace hob alle Ziele für 2026 an: Der bereinigte Umsatz soll um 19 bis 20 Prozent wachsen, das operative Ergebnis 10,9 bis 11,0 Milliarden Dollar und der freie Cashflow 9,1 bis 9,4 Milliarden Dollar erreichen. Für 2027 erwartet das Unternehmen ein Wachstum der zivilen Wartungserlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Bewertung
Was der Kurs von 309,62 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 35,28 ist die GE Aerospace Aktie hoch bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 0,57 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 292,8 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 6,5 Prozent. Der Markt bezahlt das planbare Wartungsgeschäft, das über die Lebensdauer der Triebwerke wiederkehrende Erlöse bringt.
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