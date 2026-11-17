Der europäische Gaspreis setzt seinen Rückgang fort: Am Dienstagmorgen notierte der Frontmonat am niederländischen Handelspunkt TTF bei 84,04 Euro je Megawattstunde, ein Minus von 0,8 Prozent (Trading Economics). Bereits am Montag war Erdgas um zeitweise 3,3 Prozent gefallen (Oilprice.com). Auslöser sind mildere Wetterprognosen und Rekordmengen an Flüssiggas aus den USA. Doch der Rückgang täuscht: Im Jahresvergleich kostet Gas in Europa noch immer rund 165 Prozent mehr – und die Speicher sind so leer wie seit Jahren nicht zu dieser Jahreszeit.
Gaspreis: TTF fällt unter 85 Euro, doch Europas Speicher sind nur zu 71 Prozent voll – wird der Winter zur Zitterpartie?
Der europäische Gaspreis am TTF ist auf rund 84 Euro je Megawattstunde gesunken, mildes Wetter und Rekord-LNG aus den USA drücken. Gleichzeitig liegen die Gasspeicher weit unter dem Normalniveau, Katar liefert nicht, und am Golf gehen die Angriffe weiter. Warum Erdgas trotz Rückgang fast dreimal so teuer ist wie vor einem Jahr.
Die Bewegung
Warum fällt der Gaspreis gerade jetzt?
Zwei Dinge entspannen den Markt kurzfristig: das Wetter und Amerika.
Für die kommende Woche erwarten die Meteorologen in weiten Teilen Europas mildere Temperaturen als zuletzt befürchtet. Das dämpft den Heizbedarf. Gleichzeitig laufen die amerikanischen LNG-Terminals auf Hochtouren: Die Gasflüsse zu den US-Exportanlagen erreichten am Samstag laut BloombergNEF einen Rekord von 21,8 Milliarden Kubikfuß, 12 Prozent mehr als vor einem Jahr. Neue Projekte sind angelaufen, und US-Flüssiggas hat einen entscheidenden Vorteil: Es muss nicht durch die Straße von Hormus. Am Freitag hatte der TTF-Preis noch bei rund 91 Euro gelegen, nach einem Wochenplus von mehr als 6 Prozent. Ende Oktober war Gas erstmals seit Ende 2022 sogar über 100 Euro gestiegen (Deutsche Bank).
Das große Bild
Warum ist Erdgas in Europa trotzdem so teuer?
Die Antwort liegt im Nahen Osten. Der Konflikt am Golf hat laut Trading Economics fast ein Fünftel der weltweiten LNG-Exporte gestört. QatarEnergy hat seine höhere Gewalt für LNG-Lieferungen bis mindestens Ende Dezember 2026 verlängert (Oilprice.com). Zwar fließt wieder mehr Flüssiggas durch die Straße von Hormus, doch die Mengen liegen weiterhin deutlich unter dem Vorkriegsniveau, und Angriffe auf Tanker gehen weiter. Europa geht damit ohne katarische Lieferungen in den Winter. Die Folge zeigt sich in den Speichern: Die EU-Gasspeicher sind zu weniger als 71 Prozent gefüllt, der Fünfjahresdurchschnitt liegt zur gleichen Zeit bei 89 Prozent. In Deutschland liegt der Füllstand sogar unter 58 Prozent.
Dazu kommen weitere Unsicherheiten: In Norwegen meldet der Netzbetreiber Gassco Ausfälle am großen Troll-Feld, deren Dauer unklar ist. Und ab dem 1. Januar 2027 greift das EU-Verbot für russische LNG-Importe. Mildes Wetter kauft Europa Zeit – aber keine vollen Speicher.
|Markt
|Preis
|Veränderung
|TTF (EUR/MWh)
|84,04
|−0,8 % (Tag), −4,5 % (Monat)
|TTF Freitag, 13.11. (EUR/MWh)
|rund 91
|Woche +6 %
|Henry Hub USA (USD/MMBtu)
|3,09
|−1,1 % (Tag)
|Henry Hub Hoch 12.11. (USD/MMBtu)
|3,34
|Siebenwochenhoch
Quelle: Trading Economics; Oilprice.com; Stand 17.11.2026, früher Handel
Der Blick über den Atlantik
Was macht der US-Gaspreis?
In den USA ist Erdgas weit billiger. Der Henry-Hub-Preis lag am Dienstagmorgen bei rund 3,09 Dollar je Million British Thermal Units und damit 1,1 Prozent im Minus, nachdem er am 12. November mit 3,34 Dollar ein Siebenwochenhoch erreicht hatte. Die US-Speicher sind mit 3.862 Milliarden Kubikfuß rund 2 Prozent über dem Fünfjahresschnitt gefüllt, die Förderung ist hoch. Diese Preisdifferenz ist das Geschäftsmodell der US-Exporteure: Günstiges Gas aus Texas und Louisiana wird verflüssigt und nach Europa und Asien verschifft.
Die Aktien
Welche Rohstoff-Aktien hängen am Gaspreis?
Profiteure hoher europäischer Gaspreise sind vor allem Produzenten und Exporteure: Equinor als größter Gaslieferant Europas, US-Exporteure wie Cheniere Energy sowie die integrierten Ölkonzerne Shell und TotalEnergies mit großen LNG-Portfolios. Auf der anderen Seite stehen energieintensive Industrien wie Chemie, Stahl und Düngemittel, für die jeder Euro beim Gaspreis Kosten bedeutet. Versorger wie Uniper sitzen dazwischen: Sie profitieren vom Handel, tragen aber Beschaffungsrisiken. Ein fallender Gaspreis entlastet die Industrie – ein kalter Winter mit leeren Speichern könnte das Bild schnell drehen.
Die Termine
Was sollten Anleger beim Gaspreis jetzt beobachten?
Täglich: Füllstände der EU-Gasspeicher und Wetterprognosen für Ende November
Donnerstag, 19. November: wöchentlicher US-Speicherbericht der EIA
Laufend: Lage in der Straße von Hormus, LNG-Lieferungen aus Katar, Troll-Feld in Norwegen
29. November: OPEC+-Treffen – wichtig für die Energiepreise insgesamt
Häufige Fragen zum Gaspreis
Wie hoch ist der Gaspreis aktuell?
Am TTF notierte Erdgas am Dienstagmorgen bei rund 84 Euro je Megawattstunde (Trading Economics).
Warum ist Gas in Europa so viel teurer als vor einem Jahr?
Wegen des Konflikts am Golf, der LNG-Lieferungen aus Katar ausfallen lässt, und niedriger Speicherstände in der EU.
Wie voll sind die Gasspeicher in Europa?
Zu weniger als 71 Prozent, in Deutschland unter 58 Prozent. Üblich wären um diese Zeit rund 89 Prozent.
Gibt es eine Gaspreis Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab. Entscheidend sind Wetter, LNG-Flüsse und die Lage am Golf.
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