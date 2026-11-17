Die Antwort liegt im Nahen Osten. Der Konflikt am Golf hat laut Trading Economics fast ein Fünftel der weltweiten LNG-Exporte gestört. QatarEnergy hat seine höhere Gewalt für LNG-Lieferungen bis mindestens Ende Dezember 2026 verlängert (Oilprice.com). Zwar fließt wieder mehr Flüssiggas durch die Straße von Hormus, doch die Mengen liegen weiterhin deutlich unter dem Vorkriegsniveau, und Angriffe auf Tanker gehen weiter. Europa geht damit ohne katarische Lieferungen in den Winter. Die Folge zeigt sich in den Speichern: Die EU-Gasspeicher sind zu weniger als 71 Prozent gefüllt, der Fünfjahresdurchschnitt liegt zur gleichen Zeit bei 89 Prozent. In Deutschland liegt der Füllstand sogar unter 58 Prozent.