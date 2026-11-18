Der Gaspreis TTF liegt am Mittwoch, 18. November 2026, bei rund 85 Euro je Megawattstunde. Das ist deutlich weniger als die gut 92 Euro vom 13. November, aber immer noch viel für einen Markt, dessen Speicher nur zu rund 70 Prozent gefüllt sind. Wie viel Erdgas Europa bis zum Frühjahr braucht und woher es kommen soll, ist die Frage, an der der Winter für Erdgas und für Rohstoff-Aktien aus der Gasbranche hängt.
Gaspreis TTF: 85 Euro je Megawattstunde, Speicher nur zu 70 Prozent gefüllt – reicht das LNG aus den USA für den Winter?
Der europäische Gaspreis TTF pendelt um 85 Euro je Megawattstunde, die Speicher sind nur zu rund 70 Prozent gefüllt, und ab Januar fällt russisches LNG weg. Wie weit trägt die Brücke aus den USA – und was sagt der Abstand zum Henry Hub?
Gaspreis aktuell
Wie hoch ist der Gaspreis TTF, und warum schwankt er so stark?
Die finanzen.net-Schlusskurse zeigen die Bandbreite: 93,42 Euro am 3. November, 82,73 Euro am 9. November, 93,07 Euro am 12. November und 83,77 Euro am 16. November. Am 17. November stand der Preis bei 84,45 Euro. Trading Economics meldet für den 17. und 18. November Kurse knapp unter beziehungsweise um 85 Euro. Treiber der Ausschläge waren laut Global LNG Hub die erste Dunkelflaute des Winters am 12. November, ungeplante Wartungen an den norwegischen Feldern Troll und Asgard am 11. November und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran.
Hinzu kommt, dass das Wetter den Markt von Tag zu Tag dreht. Für die kommende Woche sind in weiten Teilen Europas mildere Vorhersagen im Umlauf, Trading Economics warnt aber vor einem frühen Zusammenbruch des Polarwirbels Ende November oder Anfang Dezember. Der Gaspreis reagiert auf jede Prognose.
|Markt
|Preis
|Veränderung
|TTF (Europa)
|29,5 USD je MMBtu
|+1,5 USD zur Vorwoche (6.11.: 28,0)
|Henry Hub (USA)
|3,2 USD je MMBtu
|+0,2 USD zur Vorwoche (6.11.: 3,0)
|JKM (Asien)
|niedrige 30er USD je MMBtu
|leicht tiefer als am 6.11.
|TTF in Euro
|84,45 EUR je MWh
|+0,82 % am 17.11.
Wochenwerte zum 13.11.2026 (Dezember-Lieferung, USD je MMBtu); TTF in EUR je MWh laut finanzen.net, 17.11.2026.
Quelle: Global LNG Hub (JOGMEC-Daten), finanzen.net
Atlantik-Spread
Warum ist Gas in Europa gut neunmal so teuer wie in den USA?
Rechnerisch kostet Erdgas in Europa laut den Daten vom 13. November mit 29,5 US-Dollar je MMBtu gut das Neunfache des US-Preises von 3,2 Dollar. Der Abstand von rund 26 Dollar je MMBtu ist die Spanne, aus der US-Exporteure Verflüssigung, Transport und Regasifizierung bezahlen und noch verdienen. Je größer er bleibt, desto stärker zieht es amerikanisches LNG nach Europa. Trading Economics meldet für die laufende Woche Rekordmengen bei den US-LNG-Exporten, die Einspeisung der Anlagen in den USA erreichte laut Global LNG Hub am 12. November einen Rekord von 19,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag. Das stützt Henry Hub, während es Europa Luft verschafft.
Die US-Speicher selbst sind gut gefüllt: 3.862 Milliarden Kubikfuß zum 6. November, zwei Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Zwischen Henry Hub und TTF liegt also eine Brücke, die im Winter trägt, solange Schiffe, Terminals und Wetter mitspielen.
Speicher und Lieferketten
Wie knapp ist Erdgas in Europa wirklich?
Die EU-Speicher waren laut AGSI+-Auswertung am 13. November zu 70,8 Prozent gefüllt, 14,6 Prozent unter dem Vorjahr und 20,3 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Trading Economics nennt für Deutschland sogar weniger als 58 Prozent. Hinzu kommen Lieferausfälle: Die EU erhält laut Trading Economics derzeit kein katarisches Gas, und ein Verbot russischer LNG-Importe gilt ab dem 1. Januar 2027. Damit fällt eine weitere Quelle weg, genau dann, wenn der Bedarf steigt.
Das ist keine Garantie für Knappheit, aber ein Puffer weniger. Wird der Winter mild, könnte der Markt sich entspannen. Kommt echte Kälte, trifft sie auf einen Markt mit weniger Reserve als in den Vorjahren.
Speicher
70,8 Prozent am 13.11., rund 20 Prozent unter dem Fünfjahresschnitt, Deutschland unter 58 Prozent.
Lieferketten
Kein Katar-Gas, Wartungen in Norwegen, russisches LNG fällt ab 1. Januar 2027 weg.
US-LNG
Rekordexporte und Rekord-Feedgas stützen die Versorgung, binden aber Henry Hub an das Exportgeschehen.
Gas-Aktien
Wer profitiert am Aktienmarkt vom hohen Gaspreis?
Hohe Gaspreise nützen vor allem Förderern und LNG-Exporteuren. Zu den börsennotierten Namen zählen Equinor, Shell, TotalEnergies und der US-LNG-Betreiber Cheniere. Auch Versorger und Gasturbinenhersteller wie Siemens Energy hängen am Gasmarkt. Wer den Preis des Rohstoffs über einen ETC wie den WisdomTree European Natural Gas ETC abbildet, trägt zusätzlich Roll- und Währungseffekte.
Termine
Was beobachten Anleger beim Erdgaspreis jetzt?
Im Fokus stehen die wöchentlichen Speicherdaten (AGSI+ und EIA), die Wetterprognosen bis Anfang Dezember, die LNG-Ankünfte in Nordwesteuropa und der Beginn des russischen LNG-Verbots zum Jahreswechsel. aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab.
FAQ
Häufige Fragen zum Gaspreis
Wie hoch ist der Gaspreis TTF aktuell? Zuletzt lag der Erdgaspreis TTF bei rund 84 bis 85 Euro je Megawattstunde (17./18.11.2026).
Was ist der Unterschied zwischen TTF und Henry Hub? TTF ist der europäische, Henry Hub der US-amerikanische Erdgaspreis. Der Abstand zeigt, wie attraktiv LNG-Exporte nach Europa sind.
Wie voll sind die Gasspeicher? Die EU-Speicher waren am 13. November zu 70,8 Prozent gefüllt, deutsche Speicher laut Trading Economics zu weniger als 58 Prozent.
Warum ist LNG so wichtig für Europa? Weil Pipelinegas aus Russland weitgehend wegfällt und Europa seine Lücke über Flüssiggas aus den USA, Norwegen und anderen Quellen schließen muss.
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