Die finanzen.net-Schlusskurse zeigen die Bandbreite: 93,42 Euro am 3. November, 82,73 Euro am 9. November, 93,07 Euro am 12. November und 83,77 Euro am 16. November. Am 17. November stand der Preis bei 84,45 Euro. Trading Economics meldet für den 17. und 18. November Kurse knapp unter beziehungsweise um 85 Euro. Treiber der Ausschläge waren laut Global LNG Hub die erste Dunkelflaute des Winters am 12. November, ungeplante Wartungen an den norwegischen Feldern Troll und Asgard am 11. November und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Hinzu kommt, dass das Wetter den Markt von Tag zu Tag dreht. Für die kommende Woche sind in weiten Teilen Europas mildere Vorhersagen im Umlauf, Trading Economics warnt aber vor einem frühen Zusammenbruch des Polarwirbels Ende November oder Anfang Dezember. Der Gaspreis reagiert auf jede Prognose.