Garrett Motion stellt Turbolader und zunehmend Komponenten für elektrifizierte Antriebe her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,51 US-Dollar über den Erwartungen.

Die bereinigte operative Marge erreichte 16,3 Prozent, der bereinigte freie Cashflow 136 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bestätigte die Mitte seiner Jahresprognose und legte für 2027 ein Rückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar auf.