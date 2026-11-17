Viel Luft nach oben: Stifel-Analyst Nathan Jones bestätigt für die Garrett-Motion-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 33 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,54 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 61 Prozent.
Garrett-Motion-Aktie: Turbolader-Spezialist überzeugt – Stifel sieht 60 Prozent Potenzial
Stifel-Analyst Nathan Jones bestätigt „Buy“ für die Garrett-Motion-Aktie mit einem Kursziel von 33 US-Dollar. Der Zulieferer hat für 2027 ein Rückkaufprogramm aufgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Garrett Motion Inc.
- Handelssymbol
- GTX (Nasdaq)
- Analyst
- Nathan Jones
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 33 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Garrett-Motion-Aktie
Gewinn über Erwartung – Jones bleibt beim Kauf
Nathan Jones setzt weiter auf den Turbolader-Hersteller.
Garrett Motion stellt Turbolader und zunehmend Komponenten für elektrifizierte Antriebe her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,51 US-Dollar über den Erwartungen.
Die bereinigte operative Marge erreichte 16,3 Prozent, der bereinigte freie Cashflow 136 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bestätigte die Mitte seiner Jahresprognose und legte für 2027 ein Rückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar auf.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Nathan Jones zu lesen ist:
Hohe Profitabilität
Die bereinigte operative Marge liegt bei über 16 Prozent.
Cashflow
Starker freier Cashflow finanziert Rückkäufe.
Industriegeschäft
Das Geschäft außerhalb des Pkw-Bereichs wächst stärker als erwartet.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Verbrenner bleibt länger
Hybridfahrzeuge brauchen weiterhin Turbolader. Ein langsamerer Umstieg auf reine Elektroautos stützt das Kerngeschäft.
Für 2026 erwartet Garrett rund 3,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von etwa 706 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Nathan Jones. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 33 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Garrett Motion Inc. (GTX): Kaufen, Kursziel 33,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Nathan Jones, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nathan Jones, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.