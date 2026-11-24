GameStop Aktie: Zwölfmonatshoch – und der Chef hat für 50 Millionen Dollar zugekauft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:45 2 Min.

Die GameStop Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 24,92 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag erreichte sie mit 25,02 Euro den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Konzernchef Ryan Cohen hat seit Ende September fast zwei Millionen eigene Aktien gekauft.

Bild: Foto: Pexels (Zuschnitt aus Medium 467)

Die Aktie, die 2021 die Wall Street auf den Kopf stellte, ist zurück in den Suchlisten. Die GameStop Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 24,92 Euro und damit praktisch unverändert. Am Montag hatte sie mit 25,02 Euro ein neues Zwölfmonatshoch erreicht. Bei Lang & Schwarz gehört der Videospielhändler zu den zehn meistgesuchten Aktien. Kurs der GameStop Aktie am Morgen 24,92 EUR Zwölfmonatshoch vom Montag 25,02 EUR Aktien, die Ryan Cohen seit Ende September kaufte 1,99 Mio. Kursgewinn seit Beginn des Aufwärtstrends im September +32,5 % Quelle : boerse.de (Stuttgart, 09:47 Uhr); Investing.com (SEC-Meldungen) Der Insider Drei Käufe in zwei Wochen Ryan Cohen, Chef und Verwaltungsratsvorsitzender, hat kräftig zugegriffen. Laut Pflichtmitteilungen kaufte er Ende September 450.000 Aktien für rund 10,6 Millionen Dollar, am 2. Oktober 700.000 Aktien für 17,1 Millionen Dollar und am 13. Oktober weitere 844.130 Aktien für 22,8 Millionen Dollar. Zusammen sind das knapp zwei Millionen Aktien für rund 50,5 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Danach hielt Cohen direkt rund 42,5 Millionen Aktien. Für seine Arbeit als Konzernchef bezieht er kein Gehalt. Die Strategie Der Blick geht zu eBay Hinter dem Kursanstieg steht eine größere Geschichte. GameStop hat im Mai ein Übernahmeangebot für eBay vorgelegt, das der Verwaltungsrat von eBay ablehnte. Im Juli legte GameStop eine Beteiligung von rund 9,8 Prozent an eBay offen. Mitte November suchte Cohen öffentlich nach einer Führungskraft, die direkt mit ihm arbeitet. Die Aktie befindet sich laut boerse.de seit dem 17. September im langfristigen Aufwärtstrend und hat seitdem 32,5 Prozent gewonnen. Was für die GameStop Aktie spricht Neues Zwölfmonatshoch am Montag

Chef kauft für rund 50 Millionen Dollar

Aufwärtstrend seit September

Beteiligung von rund 9,8 Prozent an eBay Was Anleger bedenken sollten eBay hat das Angebot abgelehnt

Kerngeschäft mit Videospielen schrumpft

Aktie bekannt für extreme Schwankungen

Kaum Analysten, wenig Orientierung Einordnung der Redaktion: Die GameStop Aktie ist längst mehr als eine Meme-Aktie, aber auch noch kein gewöhnlicher Wert. Wer hier kauft, setzt auf Ryan Cohen und seine Pläne mit der Kasse des Unternehmens. Dass der Chef mit eigenem Geld kauft, ist ein Signal. Eine Garantie ist es nicht. FAQ Häufige Fragen zur GameStop Aktie Warum ist die GameStop Aktie heute gefragt?

Die Aktie hat am Montag ein Zwölfmonatshoch erreicht. Zudem hat Konzernchef Ryan Cohen in den vergangenen Wochen für rund 50 Millionen Dollar eigene Aktien gekauft. Will GameStop eBay übernehmen?

GameStop hat im Mai ein Angebot vorgelegt, das eBay ablehnte, und hält laut Berichten rund 9,8 Prozent an eBay. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der GameStop Aktie?

ISIN US36467W1099, WKN A0HGDX. US-Handelssymbol: GME (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: GS2C.

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