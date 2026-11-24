Laut Bloomberg betrifft die Maßnahme Exporte von Gallium, Germanium und Antimon in die USA. Die South China Morning Post nennt über ANI zusätzlich superharte Werkstoffe und bestimmte graphitbezogene Güter mit doppeltem Verwendungszweck; die Listen der beiden Quellen weichen also ab. Die Verlängerung ist demnach keine dauerhafte Rücknahme der Restriktionen, sondern verschafft US-Unternehmen vor allem in der Halbleiter- und Batteriebranche befristete Entlastung.

China hatte die US-spezifischen Beschränkungen im Dezember 2024 als Reaktion auf ausgeweitete US-Chipbeschränkungen verhängt. Nach dem Handelsabkommen zwischen Donald Trump und Xi Jinping vom November 2025 wurden sie ausgesetzt. Die jetzige Frist von zwei Monaten passt laut Bloomberg zu anderen Teilen des Handelsfriedens, die bis Januar laufen, darunter die Aussetzung weiterer chinesischer Exportkontrollen auf Seltene Erden bis zum 10. Januar.