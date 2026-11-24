Das Gallium-Exportverbot gegen die USA bleibt auf Eis: Chinas Handelsministerium hat die Aussetzung der Exportbeschränkungen für Gallium, Germanium und Antimon in die Vereinigten Staaten bis zum 27. Januar 2027 verlängert, wie Bloomberg und die South China Morning Post am 24. November berichteten. Ohne die Verlängerung wäre die Pause am 27. November ausgelaufen. Die Infineon Aktie, deren Halbleiter von solchen Rohstoffen abhängen können, notierte zur selben Zeit bei 46,79 Euro und lag damit 3,7 Prozent im Minus (11:47 Uhr MEZ); ein Zusammenhang mit der Meldung ist nicht belegt, der Rückgang folgte nach Marktberichten dem Rückschlag im Technologiesektor.
Gallium-Exportverbot: China verlängert die Pause bis 27. Januar - Wie lange hält der Handelsfrieden?
Peking setzt Exportbeschränkungen für Gallium, Germanium und Antimon in die USA zwei weitere Monate aus. Was die Verlängerung für Chipwerte wie die Infineon Aktie, den DAX und die Lieferketten bedeutet.
Die Nachricht
Was hat China bei Gallium, Germanium und Antimon beschlossen?
Laut Bloomberg betrifft die Maßnahme Exporte von Gallium, Germanium und Antimon in die USA. Die South China Morning Post nennt über ANI zusätzlich superharte Werkstoffe und bestimmte graphitbezogene Güter mit doppeltem Verwendungszweck; die Listen der beiden Quellen weichen also ab. Die Verlängerung ist demnach keine dauerhafte Rücknahme der Restriktionen, sondern verschafft US-Unternehmen vor allem in der Halbleiter- und Batteriebranche befristete Entlastung.
China hatte die US-spezifischen Beschränkungen im Dezember 2024 als Reaktion auf ausgeweitete US-Chipbeschränkungen verhängt. Nach dem Handelsabkommen zwischen Donald Trump und Xi Jinping vom November 2025 wurden sie ausgesetzt. Die jetzige Frist von zwei Monaten passt laut Bloomberg zu anderen Teilen des Handelsfriedens, die bis Januar laufen, darunter die Aussetzung weiterer chinesischer Exportkontrollen auf Seltene Erden bis zum 10. Januar.
Der Hintergrund
Warum ist Chinas Rohstoffmacht für Chipwerte so wichtig?
Nach Schätzungen des US Geological Survey für 2025, die Bloomberg zitiert, entfallen auf China 99 Prozent der weltweiten Primärproduktion von Gallium in niedriger Reinheit, rund 80 Prozent der Naturgraphit-Produktion und 36 Prozent des geförderten Antimons; bei Germanium ist China führender Produzent und Exporteur. Gallium und Germanium sind für Halbleiter, Telekommunikation und Optik wichtig, Graphit für Lithium-Ionen-Batterien.
|Rohstoff
|Chinas Anteil
|Wichtig für
|Gallium (primär, niedrige Reinheit)
|99 %
|Halbleiter, Telekommunikation
|Graphit (natürlich)
|rund 80 %
|Lithium-Ionen-Batterien
|Antimon (gefördert)
|36 %
|Dual-Use-Anwendungen
|Germanium
|führender Produzent
|Halbleiter, Optik
USGS-Schätzungen für 2025 laut Bloomberg; Verwendung nach ANI-Bericht. Germanium: keine Anteilsangabe in den Quellen.
Quelle: Bloomberg (via Straits Times), ANI/SCMP
Das große Bild
Was bedeutet das Gallium-Exportverbot für Aktien, Konjunktur und Lieferketten?
Der Anlass der Verlängerung ist laut Bloomberg, den fragilen Handelsfrieden mit Washington zu schützen. Zugleich wachsen die Spannungen: Die USA haben die Regeln für den Zugang chinesischer Akteure zu fortgeschrittenen KI-Chips über Rechenzentren im Ausland verschärft, Peking droht mit Gegenmaßnahmen und sieht darin einen Verstoß gegen Absprachen der beiden Staatschefs. Ein Gipfel von Trump und Xi in Shenzhen liegt eine Woche zurück.
Für Börsianer berührt das mehrere Felder. Betroffen sein können europäische Halbleiterhersteller wie die Infineon Aktie, Zulieferer wie die Aixtron Aktie und die Siltronic Aktie, Batterie- und Autowerte sowie Rohstoffunternehmen außerhalb Chinas. Ob einzelne Konzerne direkt von den US-Ausfuhren abhängen, geht aus den Berichten nicht hervor; das ist eine Einschätzung der Redaktion und kein belegter Zusammenhang. Der DAX lag um 12:20 Uhr bei 25.129 Punkten (minus 0,8 Prozent, dpa-AFX).
Der Ausblick
Welche Termine sind für den Handelsstreit USA–China wichtig?
Zwei Fristen markieren den Fahrplan: der 10. Januar 2027 für die Aussetzung der Exportkontrollen auf Seltene Erden und der 27. Januar 2027 für Gallium, Germanium und Antimon. Dazu kommt die Frage, ob Peking auf die verschärften US-Chipregeln reagiert. Anleger sollten Ankündigungen des chinesischen Handelsministeriums und des US-Handelsministeriums im Blick behalten.
FAQ
Häufige Fragen zum Gallium-Exportverbot
Bis wann gilt die Aussetzung? Bis zum 27. Januar 2027; ursprünglich wäre sie am 27. November 2026 ausgelaufen.
Welche Rohstoffe sind betroffen? Laut Bloomberg Gallium, Germanium und Antimon; ANI nennt zusätzlich superharte Werkstoffe und Graphit-Güter.
Warum ist Gallium so wichtig? Es wird in Halbleitern und Telekommunikation eingesetzt; China liefert laut USGS-Schätzung 99 Prozent der Primärproduktion.
Was heißt das für die Infineon Aktie und den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; die Lieferkettenrisiken treffen aber Chip- und Technologiewerte besonders.
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