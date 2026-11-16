Zum 26. Mal in Folge zweistelliges Wachstum beim bereinigten EBITDAC: Arthur J. Gallagher bleibt eine Konstante unter den Versicherungsmaklern. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Gallagher-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 295 auf 325 US-Dollar. Zum Kurs von 289,33 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von gut 12 Prozent.
Gallagher-Aktie: 26 Quartale in Folge zweistelliges Wachstum – Morgan Stanley erhöht den Einsatz
Arthur J. Gallagher hebt sich im weichen Versicherungsmarkt von der Konkurrenz ab. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Buy“ und hebt das Kursziel für die Gallagher-Aktie deutlich an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Arthur J. Gallagher & Co.
- Handelssymbol
- AJG (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 325 US-Dollar (zuvor 295 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Gallagher-Aktie
Fünf Prozent organisch – mehr als die meisten Rivalen
Bob Huang hebt sein Kursziel um rund zehn Prozent an. Gallagher wächst, während Konkurrenten unter dem weichen Markt leiden.
Im dritten Quartal wuchs das Makler- und Risikomanagementgeschäft von Gallagher organisch um 5 Prozent. Die Umsätze dieser Sparten stiegen auf 3,93 Milliarden US-Dollar nach 3,33 Milliarden ein Jahr zuvor.
Zum Vergleich: Brown & Brown kam im selben Quartal nur auf 1,2 Prozent organisches Wachstum.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Gewinnsprung
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 3,00 US-Dollar nach 2,31 US-Dollar.
Lange Serie
Das bereinigte EBITDAC wuchs zum 26. Mal in Folge zweistellig.
Breite Aufstellung
Die Schadenabwicklungstochter Gallagher Bassett wuchs zuletzt deutlich zweistellig.
Fokus aufs Kerngeschäft
Anders als einige Rivalen konzentriert sich Gallagher vor allem auf das Maklergeschäft.
Auch Gallagher spürt den weichen Markt
Die Versicherungspreise sinken in vielen Sparten, vor allem bei Sachrisiken. Das bremst die Provisionen aller Makler.
Gallagher muss zudem große Zukäufe der vergangenen Jahre integrieren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 325 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG): Kaufen, Kursziel 325,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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