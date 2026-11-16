Gallagher-Aktie: 26 Quartale in Folge zweistelliges Wachstum – Morgan Stanley erhöht den Einsatz

Im dritten Quartal wuchs das Makler- und Risikomanagementgeschäft von Gallagher organisch um 5 Prozent. Die Umsätze dieser Sparten stiegen auf 3,93 Milliarden US-Dollar nach 3,33 Milliarden ein Jahr zuvor.

Zum Vergleich: Brown & Brown kam im selben Quartal nur auf 1,2 Prozent organisches Wachstum.