Galderma Aktie: SMI-Verlierer nach Rekordlauf – Pharma-Schwäche bremst Hautpflege-Star

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:58 2 Min.

Die Galderma Aktie gibt am Dienstagmittag nach und zählt zu den SMI-Verlierern. Trotz angehobener Jahresprognose belasten die Schwäche im Pharmasektor und Gewinnmitnahmen den Titel.

Die Galderma Aktie verliert am Dienstagmittag 1,09 Prozent auf 185,65 Franken und gehört damit zu den fünf größten SMI-Verlierern des Tages. Der Dermatologiekonzern wird vom schwachen Pharmasektor mit nach unten gezogen. SMI-Verlierer Warum die Galderma Aktie nachgibt Operativ läuft es bei Galderma gut, doch am Markt drücken Sektorschwäche und Gewinnmitnahmen auf den Kurs. Laut AWP stehen Pharmawerte am Dienstag unter Druck, Novartis und Roche verlieren jeweils rund 0,5 Prozent. Die Galderma Aktie folgt dem Trend, zumal sie nahe ihrem Rekordhoch notiert: Das Allzeithoch markierte der Titel im Juni bei 188,25 Franken, der aktuelle Kurs liegt nur knapp darunter. Anleger sichern hier offenbar Gewinne. Galderma Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 -1,09 % Kurs der Galderma Aktie am Mittag 185,65 CHF Allzeithoch vom Juni 2026 188,25 CHF angehobene Umsatzprognose 2026 +19–21 % Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Galderma, Marktberichte Galderma Aktie: Starke Prognose, offene Baustellen Galderma hat die Jahresprognose angehoben und rechnet 2026 mit einem Umsatzplus von 19 bis 21 Prozent. Es gibt aber auch Rückschläge: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Zulassung von Relfydess abgelehnt; ein neuer Antrag in den USA ist für 2027 geplant. In China wurde das Mittel dagegen zugelassen. Hinzu kommen ein Wechsel an der Finanzspitze und die Übernahme von ZO Skin Health. Was die Galderma Aktie belastet Die Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch, das Potenzial nach oben ist begrenzt.

Der FDA-Rückschlag bei Relfydess verzögert den Start im wichtigen US-Markt bis frühestens 2027.

Der Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs birgt Unsicherheit. Ausblick: Wie geht es mit der Galderma Aktie weiter? Solange die Wachstumsprognose von 19 bis 21 Prozent trägt, bleibt die Galderma Aktie fundamental gestützt. Kurzfristig hängt der SMI-Verlierer aber am Sektorumfeld und an der Frage, ob Anleger beim Rekordniveau weiter Gewinne mitnehmen. Stammdaten zur Galderma Aktie Galderma Group AG: ISIN CH1335392721, WKN A407X6, Handelssymbol GALD (SIX), US-Handelssymbol: kein US-Listing bekannt

Novartis AG: ISIN CH0012005267, WKN 904278, Handelssymbol NOVN (SIX), US-Handelssymbol NVS (NYSE)

Roche Holding AG: ISIN CH0012032048, WKN 855167, Handelssymbol ROG (SIX), US-Handelssymbol RHHBY (OTC-ADR)

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