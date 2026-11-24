Die Galderma Aktie gehört am Dienstag zu den größten SMI-Verlierern: Der Titel des Dermatologiekonzerns aus Zug schloss 2,34 Prozent tiefer bei 183,30 Franken. Nur ABB verlor im Leitindex mehr. Der SMI selbst trat mit 14.733,89 Punkten (minus 0,01 Prozent) auf der Stelle.
Galderma Aktie: SMI-Verlierer knapp unter Rekordhoch – Anleger machen Kasse
Die Galderma Aktie verliert am Dienstag 2,34 Prozent und ist zweitgrößter SMI-Verlierer des Tages. Neue Nachrichten gibt es nicht. Der Rücksetzer trifft eine Aktie, die fast am Allzeithoch notiert.
SMI-Verlierer des Tages
Warum die Galderma Aktie nachgibt
Eine schlechte Nachricht aus dem Unternehmen gab es nicht. Der Kursrückgang ist eine Gegenbewegung nach den Gewinnen vom Wochenauftakt.
Die Nachrichtenagentur AWP ordnet das Minus der Galderma Aktie als Gegenbewegung ein. Am Montag hatte der Schweizer Markt um 1,1 Prozent zugelegt, am Dienstag nahmen Anleger nach dem Ende der Nvidia-Rally Gewinne mit. Bei Galderma ist die Versuchung dazu besonders groß: Mit einem Allzeithoch von 188,25 Franken notiert die Aktie auch nach dem Rücksetzer nur rund 2,6 Prozent unter ihrem Rekord.
Galderma Aktie: Das Geschäft läuft auf Hochtouren
Fundamental hat sich am Dienstag nichts geändert. Galderma hat die Umsatzprognose für 2026 bereits zweimal angehoben und rechnet nun mit einem Wachstum von 19 bis 21 Prozent, die EBITDA-Marge soll bei rund 26 Prozent liegen. In China erhielt der Konzern die Zulassung für das Faltenmittel Relfydess. Dazu kommt die angekündigte Übernahme des Hautpflege-Anbieters ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar.
Ausblick: Wie geht es mit der Galderma Aktie weiter?
Solange die Wachstumsprognose trägt, bleibt die Galderma Aktie gut unterstützt. Kurzfristig entscheidet die Marktstimmung, ob der SMI-Verlierer das Allzeithoch erneut angreift oder weitere Gewinnmitnahmen folgen.
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