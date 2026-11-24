Galderma Aktie: SMI-Verlierer knapp unter Rekordhoch – Anleger machen Kasse

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:08 2 Min.

Die Galderma Aktie verliert am Dienstag 2,34 Prozent und ist zweitgrößter SMI-Verlierer des Tages. Neue Nachrichten gibt es nicht. Der Rücksetzer trifft eine Aktie, die fast am Allzeithoch notiert.

Die Galderma Aktie gehört am Dienstag zu den größten SMI-Verlierern: Der Titel des Dermatologiekonzerns aus Zug schloss 2,34 Prozent tiefer bei 183,30 Franken. Nur ABB verlor im Leitindex mehr. Der SMI selbst trat mit 14.733,89 Punkten (minus 0,01 Prozent) auf der Stelle. SMI-Verlierer des Tages Warum die Galderma Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht aus dem Unternehmen gab es nicht. Der Kursrückgang ist eine Gegenbewegung nach den Gewinnen vom Wochenauftakt. Die Nachrichtenagentur AWP ordnet das Minus der Galderma Aktie als Gegenbewegung ein. Am Montag hatte der Schweizer Markt um 1,1 Prozent zugelegt, am Dienstag nahmen Anleger nach dem Ende der Nvidia-Rally Gewinne mit. Bei Galderma ist die Versuchung dazu besonders groß: Mit einem Allzeithoch von 188,25 Franken notiert die Aktie auch nach dem Rücksetzer nur rund 2,6 Prozent unter ihrem Rekord. Galderma Aktie am 24.11.2026 -2,34 % Schlusskurs der Galderma Aktie 183,30 CHF Allzeithoch der Galderma Aktie 188,25 CHF Umsatzprognose 2026 nach zweiter Anhebung +19–21 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, Galderma Galderma Aktie: Das Geschäft läuft auf Hochtouren Fundamental hat sich am Dienstag nichts geändert. Galderma hat die Umsatzprognose für 2026 bereits zweimal angehoben und rechnet nun mit einem Wachstum von 19 bis 21 Prozent, die EBITDA-Marge soll bei rund 26 Prozent liegen. In China erhielt der Konzern die Zulassung für das Faltenmittel Relfydess. Dazu kommt die angekündigte Übernahme des Hautpflege-Anbieters ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar. Was die Galderma Aktie bremsen kann Hohe Erwartungen: Wer nahe am Rekordhoch notiert, darf sich keine Enttäuschung leisten. Rücksetzer wie beim SMI-Verlierer Galderma am Dienstag gehören dazu.

USA: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Relfydess zunächst abgelehnt, ein neuer Antrag ist für 2027 geplant.

Wechsel im Finanzressort: Der Finanzchef verlässt das Unternehmen wenige Monate nach seinem Antritt. Ausblick: Wie geht es mit der Galderma Aktie weiter? Solange die Wachstumsprognose trägt, bleibt die Galderma Aktie gut unterstützt. Kurzfristig entscheidet die Marktstimmung, ob der SMI-Verlierer das Allzeithoch erneut angreift oder weitere Gewinnmitnahmen folgen. Stammdaten der Galderma Aktie Galderma Group AG: ISIN CH1335392721, WKN A407X6, Handelssymbol GALD (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GALDY (OTC-ADR)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.