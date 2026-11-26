Galderma Aktie: SMI-Gewinner nimmt Kurs auf das Rekordhoch – zweiter Gewinntag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:49 2 Min.

Die Galderma Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 0,87 Prozent auf 185,60 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Bis zum Allzeithoch fehlen dem Dermatologiekonzern nur noch rund 1,4 Prozent.

Die Galderma Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier des Dermatologiekonzerns aus Zug 0,87 Prozent höher bei 185,60 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie in einem schwachen Markt 0,38 Prozent auf 184,00 Franken gewonnen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Galderma Aktie zulegt Der Rücksetzer vom Dienstag ist fast vergessen. Das Rekordhoch rückt wieder näher. Der SMI gewinnt nach der Wende an der Wall Street 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Die Galderma Aktie hatte bereits am Mittwoch Unterstützung erhalten: Eine positive Analystenstudie ließ den Titel vorbörslich um 2,3 Prozent steigen, und er schloss trotz des Markteinbruchs am Nachmittag im Plus. Nach Einschätzung von cash.ch hatte der diesjährige SMI-Aufsteiger zuvor einen kursseitigen Durchhänger. Galderma Aktie am Donnerstagmorgen +0,87 % Kurs der Galderma Aktie um 09.19 Uhr 185,60 CHF Allzeithoch der Galderma Aktie 188,25 CHF Umsatzprognose für 2026 +19–21 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.19 Uhr), Galderma, investing.com Galderma Aktie: Wachstum als Kurstreiber Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 183,30 Franken hat die Galderma Aktie rund 1,3 Prozent gewonnen. Getragen wird der Kurs vom Geschäft: Galderma hat die Umsatzprognose für 2026 zweimal angehoben und erwartet nun ein Wachstum von 19 bis 21 Prozent. In China erhielt der Konzern die Zulassung für das Faltenmittel Relfydess. Was die Galderma Aktie bremsen kann Hohe Erwartungen: Nahe am Rekordhoch reagiert der Kurs empfindlich auf Enttäuschungen.

USA: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Relfydess zunächst abgelehnt, ein neuer Antrag ist für 2027 geplant.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika ausdrücklich unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten. Ausblick: Wie geht es mit der Galderma Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner Galderma liegt die nächste Marke auf der Hand: das Allzeithoch bei 188,25 Franken. Gelingt der Sprung darüber, wäre der Weg nach oben charttechnisch frei. Stammdaten der Galderma Aktie Galderma Group AG: ISIN CH1335392721, WKN A407X6, Handelssymbol GALD (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GALDY (OTC-ADR)

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.