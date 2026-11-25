Die ursprüngliche These stützte sich unter anderem darauf, dass Bitcoin die 50-Wochen-Linie zurückerobert. Danach schloss der Kurs wieder darunter, verlor die 200-Wochen-Linie und unterschritt das Sommertief im Tagesverlauf. Laut der Galaxy-Notiz war bislang auf eine solche Rückeroberung kein neues Tief gefolgt („Previously, no reclaim of this kind had been followed by a new low“). Weil das nun doch passiert ist, zieht das Haus den Call zurück.

Die neue Leitmarke: Ein Tagesschluss unter 58.525 Dollar, dem Schlusskurs-Tief vom 30. Juni, würde nach Galaxy ein deutlich tieferes Tief anzeigen. Eine Auswertung von sieben früheren Bärenmarkt-Episoden ergab, dass die Kurse nach einem Bruch eines 60 Tage gehaltenen Tiefs nach einer Erholung von mehr als 20 Prozent mindestens weitere 17 Prozent verloren. Auf das Juni-Tief angewendet, ergibt das rund 48.500 Dollar. Das ist ein historisches Rechenbeispiel von Galaxy, keine Prognose von aktiencheck.de.