Die Galaxy Digital Aktie (Ticker GLXY, Nasdaq) steht im Fokus, weil die Research-Abteilung des Hauses am Mittwoch eine klare Kehrtwende vollzogen hat: Alex Thorn, Leiter der Firmenforschung, zog laut CoinDesk (25.11.2026, 17:38 UTC) den Oktober-Call zurück, der Bitcoin Kurs habe seinen Bärenmarkt im Juni beendet. Bitcoin notierte am Mittwoch zeitweise bei 57.300 Dollar und erholte sich auf gut 59.000 Dollar. Die ISIN der Aktie konnten wir in den Quellen nicht verifizieren.
Galaxy Digital Aktie: Research nimmt Bitcoin-Boden-Call zurück, 58.525 Dollar als Schlüsselmarke – wie tief kann Bitcoin laut Galaxy noch fallen?
Die Research-Abteilung von Galaxy Digital hat ihren Oktober-Call zurückgezogen, Bitcoin habe seinen Boden im Juni gesehen. Ein Tagesschluss unter 58.525 Dollar würde ein deutlich tieferes Tief signalisieren, die Galaxy-Studie nennt rund 48.500 Dollar. Was das für die Galaxy Digital Aktie, Bitcoin und Krypto-Aktien heißt.
Einen Kurs der Galaxy Digital Aktie nennt die Quelle nicht, deshalb verzichten wir hier auf eine Zahl; der Chart weiter unten zeigt den Verlauf.
Die Kehrtwende
Was hat Galaxy zu Bitcoin zurückgenommen?
Die ursprüngliche These stützte sich unter anderem darauf, dass Bitcoin die 50-Wochen-Linie zurückerobert. Danach schloss der Kurs wieder darunter, verlor die 200-Wochen-Linie und unterschritt das Sommertief im Tagesverlauf. Laut der Galaxy-Notiz war bislang auf eine solche Rückeroberung kein neues Tief gefolgt („Previously, no reclaim of this kind had been followed by a new low“). Weil das nun doch passiert ist, zieht das Haus den Call zurück.
Die neue Leitmarke: Ein Tagesschluss unter 58.525 Dollar, dem Schlusskurs-Tief vom 30. Juni, würde nach Galaxy ein deutlich tieferes Tief anzeigen. Eine Auswertung von sieben früheren Bärenmarkt-Episoden ergab, dass die Kurse nach einem Bruch eines 60 Tage gehaltenen Tiefs nach einer Erholung von mehr als 20 Prozent mindestens weitere 17 Prozent verloren. Auf das Juni-Tief angewendet, ergibt das rund 48.500 Dollar. Das ist ein historisches Rechenbeispiel von Galaxy, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wichtig: Das Datum und der Bitcoin-Kurs des ursprünglichen Oktober-Calls nennt die verfügbare Quelle nicht.
Wie sehen andere Analysten den Bitcoin Kurs?
Matt Mena von 21Shares nannte gegenüber CoinDesk rund 53.000 Dollar als nächste Linie, die Bitcoin verteidigen müsse; das entspricht ungefähr dem realisierten Preis. Ein anhaltender Bruch könnte 48.500 Dollar ins Spiel bringen. Zugleich sieht er bei sinkender Inflation einen Weg zu 72.000 bis 80.000 Dollar bis Jahresende. José Maria Macedo von Delphi Digital beschreibt die Stimmung als „about as bottomed as I've ever seen it“, warnt aber vor neuen Risiken. Paul Howard von Wincent erwartet, dass das aktuelle Momentum die großen Coins weiter nach unten treibt.
Diese Aussagen stammen von Dritten, sind Einschätzungen und keine Empfehlungen von aktiencheck.de.
|Marke
|Wert (USD)
|Quelle
|Schlusskurs-Tief 30. Juni
|58.525
|Galaxy Research
|Tagestief Mittwoch
|57.209
|Cointelegraph (Bitstamp)
|Wochenendtief 21.11.
|55.130
|crypto.news (Binance)
|Realisierter Preis
|rund 53.000
|21Shares
|Rechenbeispiel Galaxy
|rund 48.500
|Galaxy Research
Marken und Einschätzungen Dritter, Stand 25.11.2026. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: CoinDesk, 25.11.2026; crypto.news, 25.11.2026
Was bedeutet das für die Galaxy Digital Aktie und andere Krypto-Aktien?
Galaxy ist Research-Haus, Handelshaus und zunehmend Rechenzentrums-Betreiber (Helios). Die Galaxy Digital Aktie hängt damit an Bitcoin und Krypto-Handelsvolumen, aber auch an der KI-Infrastruktur. Am 24.11. hatten wir über einen Kurssprung der Aktie um 12 Prozent auf 12,55 Dollar berichtet. Ein Zurückziehen der Bodenthese durch das eigene Research kann die Wahrnehmung der Anleger verändern, sagt aber nichts über die Geschäftsentwicklung. Ähnliches gilt für die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und die Aktien der Miner MARA, Riot und IREN: Fällt Bitcoin unter die genannten Marken, geraten sie meist stärker unter Druck.
FAQ zur Galaxy Digital Aktie und zum Bitcoin Kurs
Was hat Galaxy Digital zu Bitcoin zurückgezogen?
Die Research-Abteilung hat ihre Oktober-These zurückgenommen, Bitcoins Bärenmarkt sei im Juni zu Ende gegangen (CoinDesk, 25.11.2026).
Welche Marke nennt Galaxy für Bitcoin?
Ein Tagesschluss unter 58.525 Dollar würde nach Galaxy ein deutlich tieferes Tief anzeigen.
Wie reagierte die Galaxy Digital Aktie?
Einen Kurs der Galaxy Digital Aktie nennt die verwendete Quelle nicht; der Chart im Artikel zeigt den Verlauf.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin Kurs?
Neben Galaxy Digital vor allem Strategy, Coinbase, MARA, Riot, CleanSpark und IREN.
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