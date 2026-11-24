Mit einem Beta von 3,58 schwankt die Aktie mehr als dreimal so stark wie der Gesamtmarkt (StockAnalysis). Galaxy Digital ist Börsenhändler, Kreditgeber, Vermögensverwalter und Eigenbestandshalter zugleich, und baut zusätzlich den Rechenzentrumscampus Helios aus. Fällt der Bitcoin Kurs, trifft das alle Sparten gleichzeitig: den Handel, die Bewertung des Eigenbestands und die Finanzierung des Ausbaus. Zieht Bitcoin an, wie am Montag mit dem Sprung auf bis zu 64.446 Dollar, schlägt die Galaxy Digital Aktie überproportional aus.

Der Montag zeigt das Muster: Die Strategy Aktie gewann 8,98 Prozent auf 84,79 Dollar, die Coinbase Aktie 7,9 Prozent auf 109,87 Dollar, Riot Platforms 6,87 Prozent auf 17,34 Dollar und IREN 23,65 Prozent auf 14,61 Dollar (Yahoo Finance via Crypto Economy). Galaxy Digital reihte sich mit fast 12 Prozent ein. Nachbörslich notierte die Aktie um 19:57 Uhr New Yorker Zeit bei 12,66 Dollar.