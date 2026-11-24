Die Galaxy Digital Aktie (Nasdaq: GLXY) hat am Montag mit einem Plus von 11,85 Prozent auf 12,55 Dollar geschlossen, nachdem Nvidias Rückkehr von Jensen Huang die Krypto-Aktien nach oben gerissen hatte. Der Kurs liegt damit noch immer rund 65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,10 Dollar, obwohl der Krypto-Konzern von Michael Novogratz im dritten Quartal einen Nettogewinn von 323 Millionen Dollar auswies. Die ISIN der Aktie konnte in den verwendeten Quellen nicht belegt werden.
Galaxy Digital Aktie: Plus 12 Prozent auf 12,55 Dollar, 323 Millionen Dollar Quartalsgewinn bei 65 Prozent Abstand zum Hoch – Wie viel Bitcoin steckt noch im Kurs?
Die Galaxy Digital Aktie stieg am Montag um 11,85 Prozent auf 12,55 Dollar. Im dritten Quartal verdiente der Krypto-Konzern 323 Millionen Dollar, der Börsenwert liegt bei 4,84 Milliarden Dollar. Was hinter dem Gewinn steckt und was die Aktie vom Bitcoin Kurs trennt.
Die Zahlen und der Kurs passen auf den ersten Blick nicht zusammen. Bei Bitcoin von rund 60.150 Dollar am Dienstagmorgen (09:44 Uhr MEZ, CoinGecko) und einem Fear-and-Greed-Index von 11 bewerten Anleger Krypto-Aktien wie die Galaxy Digital Aktie derzeit nach dem Zyklus, nicht nach dem Quartal.
Die Zahlen
Woher kommt der Quartalsgewinn von 323 Millionen Dollar?
Im zweiten Quartal hatte Galaxy Digital noch 85 Millionen Dollar Nettoverlust gemeldet, im dritten folgte ein Nettogewinn von 323 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 455 Millionen Dollar nach minus 77 Millionen im Vorquartal (FXStreet, StockAnalysis). Der bereinigte Rohertrag sprang von 43 auf 569 Millionen Dollar. Der Löwenanteil davon, 419 Millionen Dollar, entfiel auf das Segment Treasury und Corporate, also auf den Eigenbestand, nicht auf das Kundengeschäft. Das operative Digital-Assets-Geschäft steuerte 71 Millionen Dollar bei, das Handelsvolumen stieg 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal, das Kreditbuch wuchs um 27 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar.
Das heißt: Der Gewinn hängt stark an Bewertungen. Auf zwölf Monate gerechnet bleibt ein Nettoverlust von 154 Millionen Dollar und ein Ergebnis je Aktie von minus 1,95 Dollar (StockAnalysis). Die bereinigte Ergebnisüberraschung, laut TheFly 0,83 Dollar je Aktie gegen 0,20 Dollar Konsens, zeigt, wie stark die Erwartungen im Herbst nach unten gerutscht waren.
|Kennzahl
|Zweites Quartal 2026
|Drittes Quartal 2026
|Nettoergebnis
|-85 Mio. $
|323 Mio. $
|Bereinigtes EBITDA
|-77 Mio. $
|455 Mio. $
|Bereinigter Rohertrag
|43 Mio. $
|569 Mio. $
|Davon Digital Assets
|66 Mio. $
|71 Mio. $
|Kreditbuch
|–
|1,8 Mrd. $ (+27 %)
Zahlen für das dritte Quartal 2026, veröffentlicht am 27.10.2026. Bereinigte Werte laut Unternehmen.
Quelle: FXStreet, StockAnalysis; Stand 23./24.11.2026
Das große Bild
Warum reagiert die Galaxy Digital Aktie so stark auf Bitcoin?
Mit einem Beta von 3,58 schwankt die Aktie mehr als dreimal so stark wie der Gesamtmarkt (StockAnalysis). Galaxy Digital ist Börsenhändler, Kreditgeber, Vermögensverwalter und Eigenbestandshalter zugleich, und baut zusätzlich den Rechenzentrumscampus Helios aus. Fällt der Bitcoin Kurs, trifft das alle Sparten gleichzeitig: den Handel, die Bewertung des Eigenbestands und die Finanzierung des Ausbaus. Zieht Bitcoin an, wie am Montag mit dem Sprung auf bis zu 64.446 Dollar, schlägt die Galaxy Digital Aktie überproportional aus.
Der Montag zeigt das Muster: Die Strategy Aktie gewann 8,98 Prozent auf 84,79 Dollar, die Coinbase Aktie 7,9 Prozent auf 109,87 Dollar, Riot Platforms 6,87 Prozent auf 17,34 Dollar und IREN 23,65 Prozent auf 14,61 Dollar (Yahoo Finance via Crypto Economy). Galaxy Digital reihte sich mit fast 12 Prozent ein. Nachbörslich notierte die Aktie um 19:57 Uhr New Yorker Zeit bei 12,66 Dollar.
Helios
Welche Rolle spielt das Rechenzentrum Helios?
Nach Angaben aus der Telefonkonferenz zum dritten Quartal (Zusammenfassung bei StockAnalysis) sind der Ausbau von Helios, institutionelle Dienstleistungen rund um Digital Assets und Aktienrückkäufe die Prioritäten. Als Unsicherheiten nennt das Unternehmen Energie, Regulierung und Finanzierung. Am 29. Oktober beantragte Galaxy zudem eine nationale Treuhandbank-Lizenz. Termine für die nächsten Zahlen sind noch nicht bestätigt.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Galaxy Digital Aktie jetzt?
Laufend: Bitcoin Kurs und die ETF-Flüsse, am Montag flossen laut SoSoValue 570 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs ab.
27. November: Verfall von Bitcoin-Optionen über rund 6,8 Milliarden Dollar an der Börse Deribit.
8. und 9. Dezember: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zur Galaxy Digital Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Galaxy Digital Aktie? Zum Schluss am 23.11.2026 lag sie bei 12,55 Dollar, nachbörslich bei 12,66 Dollar (Nasdaq, USD).
Warum stieg die Galaxy Digital Aktie am Montag? Krypto-Aktien profitierten von der Erholung am Kryptomarkt und der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang an die Spitze des Konzerns.
Wie hängt die Galaxy Digital Aktie mit Bitcoin zusammen? Eigenbestand, Handel und Kreditgeschäft hängen am Kryptomarkt, das Beta von 3,58 zeigt die überdurchschnittliche Schwankung.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Ein Termin ist bislang nicht bestätigt.
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