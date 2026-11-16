Krypto plus Rechenzentren: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Galaxy-Digital-Aktie und senkt das Kursziel nur leicht von 25 auf 24 US-Dollar. Zum Kurs von 13,21 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 82 Prozent. Galaxy handelt mit Kryptowerten und betreibt das KI-Rechenzentrum Helios in Texas.
Galaxy-Digital-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 24 Dollar
Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Galaxy Digital und senkt das Kursziel leicht von 25 auf 24 US-Dollar. Zum Kurs von 13,21 US-Dollar sind das rund 82 Prozent Potenzial. Das Rechenzentrum Helios liefert erstmals volle Mieteinnahmen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Galaxy Digital Inc.
- Handelssymbol
- GLXY (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Moley
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 24 US-Dollar (zuvor 25 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Galaxy-Digital-Aktie
Zurück in der Gewinnzone – Moley sieht viel Luft nach oben
Patrick Moley bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Sein Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs.
Galaxy erzielte im dritten Quartal einen Gewinn von 323 Millionen US-Dollar. Im Vorquartal stand noch ein Verlust von 85 Millionen US-Dollar.
Das Rechenzentrumsgeschäft steigerte sein bereinigtes EBITDA auf 69 Millionen US-Dollar nach 11 Millionen US-Dollar im Vorquartal.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:
Helios liefert
Die erste Ausbaustufe von Helios mit 133 Megawatt ist vollständig an CoreWeave vermietet.
Nächste Stufe finanziert
Die zweite Ausbaustufe ist vollständig finanziert, die Übergabe beginnt im zweiten Quartal 2027.
Mehr Handel
Das Handelsvolumen mit Kryptowerten stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent.
Aktienrückkauf
Galaxy kündigte ein neues Rückkaufprogramm über 200 Millionen US-Dollar an.
Gewinn vor allem aus Bewertungen
Ein großer Teil des Gewinns stammt aus Wertsteigerungen im eigenen Portfolio. Der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück.
Die Investitionen in Rechenzentren stiegen auf 757 Millionen US-Dollar im Quartal.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 24 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Galaxy Digital Inc. (GLXY): Kaufen, Kursziel 24,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.