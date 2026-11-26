Galaxy Digital ist eine Finanzgruppe für digitale Vermögenswerte. Sie handelt Kryptowährungen, verwaltet Kundengelder und baut in Texas ein großes Rechenzentrum, dessen Kapazität an den KI-Cloudanbieter CoreWeave vermietet ist. Damit hängt die Aktie an zwei Märkten, die zuletzt beide unter Druck standen.

Der Bitcoin notiert bei rund 60.000 Dollar, weit unter früheren Höchstständen. Zugleich haben Anleger KI-Infrastrukturwerte in den vergangenen Wochen massiv verkauft, weil sie an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen zweifeln. Binnen eines Jahres hat die Galaxy Digital Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Ihr Jahreshoch lag bei 36,10 Dollar.

Am Mittwoch drehte die Aktie im Tagesverlauf. Nach dem Rutsch auf 10,45 Dollar schloss sie bei 11,56 Dollar minimal im Plus. Der nachbörsliche Anstieg setzte die Erholung fort, zusammen mit anderen Rechenzentrumswerten wie IREN und Applied Digital.