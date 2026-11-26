Wenn der Chef kauft, schauen Anleger genau hin. Die Galaxy Digital Aktie (Nasdaq-Symbol: GLXY) hat am Mittwochabend nachbörslich 4,24 Prozent auf 12,05 Dollar gewonnen und zählt damit zu den nachbörslichen Gewinnern in den USA. Der Auslöser kam um 17:14 Uhr New Yorker Zeit: Eine Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht zeigte, dass Gründer und Konzernchef Michael Novogratz am selben Tag 86.913 eigene Aktien für rund 955.500 Dollar gekauft hat. Auch Finanzchef Anthony Paquette griff zu.
Galaxy Digital Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach Insiderkäufen – Novogratz greift am Jahrestief zu
Die Galaxy Digital Aktie steigt nachbörslich um 4,24 Prozent auf 12,05 Dollar. Kurz nach Börsenschluss wurde bekannt, dass Konzernchef Michael Novogratz und sein Finanzchef am Tag des Jahrestiefs eigene Aktien gekauft haben. Was die Käufe bedeuten, warum die Aktie binnen eines Jahres zwei Drittel verloren hat und was Anleger daraus lesen können.
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Der Auslöser
Chef und Finanzchef kaufen in die Schwäche
Die Käufe fielen auf den Tag, an dem die Aktie mit 10,45 Dollar ein neues Jahrestief markierte.
Novogratz zahlte im Schnitt 10,99 Dollar je Aktie. Finanzchef Paquette kaufte 25.000 Aktien zu durchschnittlich 10,74 Dollar, zusammen rund 268.000 Dollar. Es waren nicht die ersten Käufe. Vom 20. bis 25. November erwarben beide Manager zusammen 526.913 Aktien für 6,09 Millionen Dollar. Bereits Anfang November hatte Novogratz 760.000 Aktien gekauft.
Insiderkäufe gelten an der Börse als Vertrauenssignal. Manager verkaufen aus vielen Gründen, etwa für Steuern oder zur Streuung ihres Vermögens. Kaufen tun sie in der Regel nur, wenn sie die eigene Aktie für zu billig halten. Eine Garantie ist das nicht: Auch Insider können sich im Zeitpunkt irren.
Der Hintergrund
Zwischen Bitcoin und Rechenzentren: doppelt getroffen
Galaxy Digital ist eine Finanzgruppe für digitale Vermögenswerte. Sie handelt Kryptowährungen, verwaltet Kundengelder und baut in Texas ein großes Rechenzentrum, dessen Kapazität an den KI-Cloudanbieter CoreWeave vermietet ist. Damit hängt die Aktie an zwei Märkten, die zuletzt beide unter Druck standen.
Der Bitcoin notiert bei rund 60.000 Dollar, weit unter früheren Höchstständen. Zugleich haben Anleger KI-Infrastrukturwerte in den vergangenen Wochen massiv verkauft, weil sie an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen zweifeln. Binnen eines Jahres hat die Galaxy Digital Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Ihr Jahreshoch lag bei 36,10 Dollar.
Am Mittwoch drehte die Aktie im Tagesverlauf. Nach dem Rutsch auf 10,45 Dollar schloss sie bei 11,56 Dollar minimal im Plus. Der nachbörsliche Anstieg setzte die Erholung fort, zusammen mit anderen Rechenzentrumswerten wie IREN und Applied Digital.
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